Эксклюзив 20 апреля 2023, 12:47 Запас новых иномарок массового сегмента в России иссякает. Реакция водителей предсказуема Автоэксперт Баканов: россияне станут реже покупать машины piqsels

Читать 360tv в

В российских автосалонах осталось около 300 новых иномарок массового сегмента, подсчитали «Известия». Такая тенденция действительно есть, хотя цифра, возможно, немного приуменьшена, отметил в беседе с «360» автомобильный эксперт Петр Баканов.

«Действительно, притока новых машин у официальных представительств практически нет. Возможно, что-то есть у корейцев, которые, вероятно, ввозят автомобили по параллельному импорту и вообще различными способами, просто тихо, не афишируя. Цифра в 300 машин на всю страну, мне кажется, несколько занижена, но то, что эти машины кончаются, факт: притока нет», — констатировал специалист.

Реклама

Он добавил, что нишу новых автомобилей от известных брендов занимают китайские. Автосалоны активно скупают машины известных производителей, чтобы в дальнейшем перепродавать с наценкой в кредит. По мнению Баканова, многие из тех, кто не захочет или не может позволить купить новые китайские машины, будут обращаться на рынок б/у. А здесь есть свои проблемы.

Чинить — выгоднее?

«В сегменте бывших в употреблении автомобилей попросту „вымываются“ хорошие машины. В какой-то момент все хорошие машины разберут дилеры и продадут с наценкой. Сейчас относительно „свежие“, даже бывшие в употреблении машины продаются в кредит. Это говорит и о доходах населения, и о том, что на рынке б/у будут уже битые-перебитые, сменившие кучу хозяев, проблемные машины», — пояснил Петр Баканов.

Он констатировал, что, если ничего не изменится, новых автомобилей Skoda и BMW от официальных представительств в Россию будут завозить разве что штучно, на уровне дилеров, и ценник, сильно зависящий от курса валют, будет только расти. Вероятно, все больше людей будут отворачиваться от новых машин в сторону бывших в употреблении.

Однако эксперт отметил: когда подскакивают цены на новые машины, следом то же происходит и с ценами на автомобили с прокатом. Если раньше даже в пределах 100 тысяч рублей можно было купить более или менее приличную «девятку», сейчас даже за 200 тысяч не всегда можно найти что-то приемлемое. Нормальная «десятка» стоит 250-290 тысяч рублей. Подорожали и более свежие модели. За 500 тысяч трехгодовалую «Гранту» уже не найти. За бэушную Vesta придется отдать от одного миллиона 100 тысяч. Доходы россиян растут, но не настолько быстро — пока эти цены с ними не соотносятся.

В свете сложившейся ситуации Баканов спрогнозировал удлинение срока владения автомобилями — водители предпочтут чинить свои машины, а не покупать новые.