Эксклюзив 28 декабря 2022, 20:57 «Заметно поднимается». Прогноз об увеличении продолжительности жизни в России назвали верным Демограф Синельников: продолжительность жизни в 2022 году превысит прошлогодний уровень Pixabay

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По итогам 2022 года средняя продолжительность жизни в России составит 72,4 года, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, это на 2,4 года больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС. Известный российский демограф и социолог, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал «360», что этот показатель действительно чуть вырастет, но окажется ниже уровня 2019 года.

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Далее — его прямая речь.

Продолжительность жизни не зависит от старения населения, это старение населения в какой-то степени зависит от продолжительности жизни. А старение населения, в основном, зависит от рождаемости, то есть от того, как изначально соотносится между собой численность разных поколений. Чтобы было более понятно, скажем — при низкой рождаемости (а очень низкая рождаемость — это однодетная система), у каждого единственного ребенка двое родителей и четверо дедов и бабушек, а при очень высокой продолжительности жизни будет еще несколько прадедов и прабабушек.

То есть старение населения главным образом зависит от уровня рождаемости: новые поколения по численности больше предыдущих или меньше, и насколько больше или насколько меньше.

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А продолжительность жизни сама по себе — это очень важный показатель, отражающий весь комплекс условий жизни населения. Это и средний уровень жизни, и социальное расслоение вокруг, сколько в обществе бедных и богатых — это даже важнее, чем общий уровень жизни, и доступность качества здравоохранения, доступность его для всего населения. Состояние окружающей среды, уровень безопасности на производстве и на транспорте — все это влияет на продолжительность жизни.

В этом году она действительно заметно поднимается по сравнению с прошлым, потому что два предыдущих года было сильное падение продолжительности жизни из-за пандемии. В общей сложности в 2021 году по сравнению с 2019 продолжительность жизни упала на три года и составила только 70 лет. В этом году, судя по предварительной информации Росстата (продолжительность жизни будет полностью определена только через несколько месяцев после Нового года), судя по тому, как меняется число умерших за те месяцы, по которым есть информация, действительно будет где-то на два года больше, чем в 2021. Но все-таки на год меньше, чем в 2019.