Общество 21 ноября 2023, 22:45 Замена импорту. Как утильсбор на технику скажется на российском рынке Экономист Кульбака: введение утильсбора на электронику приведет к повышению цен Freepik

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В России до конца 2024 года могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники — планшетов, смартфонов и видеокамер. Мера, если ее примут, неизбежно приведет к новому повышению цен на технику. Что ждет отечественный рынок и есть ли будущее у российских производителей тех же смартфонов — разбирался «360».

Поддержка отечественного производителя

Идею вести утильсбор для импортной техники обсудили на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщила «Парламентская газета».

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Инициативу внесли отраслевые консорциумы, в частности, «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» и «Вычислительная техника». По их мнению, это предложение не только поможет привлечь дополнительные средства в госбюджет, но и даст стимул развитию российских высокотехнологичных компаний, «расчистив» рынок от иностранных конкурентов.

Предложение предполагает, что в первый год утильсбор введут только для иностранной техники. Со второго облагать им будут и отечественное оборудование, но для него сбор окажется значительно ниже, чем для импортного.

Предложение уже поддержали в Минпромторге. Директор департамента радиоэлектронной промышленности ведомства Юрий Плясунов заявил, что «отрасль в нем нуждается».

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Сложно утилизировать

Эксперт ОНФ и член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с «360» назвал решение о введении утилизационного сбора на импортную электронику совершенно логичным и оправданным. В первую очередь, оно связано с тем, что такую технику сложно утилизировать.

Иностранная техника не обладает какой-либо унификацией. У нас в СНГ есть огромное количество технических регламентов, но у производителей мировой техники единые технологические регламенты практически отсутствуют. Это приводит к тому, что электроника от мировых производителей может содержать практически любые компоненты — всю таблицу Менделеева. И, соответственно, утилизация этих устройств действительно оказывается гораздо дороже, чем унифицированных приборов. Илья Рыбальченко эколог

По мнению Рыбальченко, сейчас получается, что эти расходы берет на себя государство. А после введения утилизационного сбора финансовая нагрузка ляжет на производителей — и это вполне справедливо.

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Кто заплатит?

Аналитик и экономист Николай Кульбака не разделил оптимизма специалиста. По мнению собеседника «360», в результате введения утилизационного сбора пострадают конечные потребители.

«Это фактически пополнение бюджета за счет населения. Смысл очень простой — сделать так, чтобы цены выросли. <...> Когда человек покупает по более высокой цене смартфон, он думает, что виноваты продавцы», — подчеркнул экономист.

Кульбака обратил внимание, что отечественные производители не смогут в обозримом будущем заменить мировые бренды.

По смартфонам — отечественной продукции нет вообще. Все то, что делается, — это сборка из каких-то привозимых компонентов. В России не производятся свои смартфоны и в ближайшее время производить не будут. С электроникой практически та же ситуация. Николай Кульбака экономист

Рыбальченко в свою очередь заметил, что дает комментарий по смартфону отечественного производства, который приобрел совсем недавно.

«Он имеет современнейший процессор, датчик отпечатков пальцев, весьма неплохую камеру, IPS-матрицу и последний 12-й „Андроид“. Я купил этот смартфон за полторы тысячи рублей. Это невиданная цена для мирового рынка. Наши производители электроники не просто умеют производить технику — они ее прекрасно производят», — заключил эксперт.