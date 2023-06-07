Общество 07 июня 2023, 20:23 Заложники Шебекино. Полсотни хаски ждут эвакуации из-под обстрелов Кинолог Карапетьянц заявил, что боевые действия могли вызвать у собак стресс «ВКонтакте»

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Хозяева собачьего питомника из Шебекино просят о помощи — из-под обстрелов нужно вывести и устроить около полсотни собак. Такую стаю трудно разместить, особенно в черте поселения. Сейчас владельцы хаски-клуба стараются решить вопрос с арендодателем подходящего участка земли, а с кормом и водой для животных помогли волонтеры.

Хаски зовут на помощь

Около полсотни собак стали заложниками боевых действий в Шебекино. Из-за ежедневных обстрелов люди вынуждены покидать свои дома, но пристроить разом стаю ездовых собак не так-то просто, сообщили «Белгородские известия».

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Хозяин клуба «Роман с хаски» Романа Нежута отправил жену и дочь в Маслову Пристань, а сам остался с собаками. Однако скоро вражеские снаряды начали свистеть совсем близко и стало понятно — хаски нужно эвакуировать. К том уже, запасов корма хватало только до 8 июня.

«Мы держались изо всех сил! Ситуация достигла критической точки», написал Нежута. По его словам, хаски необходима огороженная территория с подведенным электричеством и, желательно, водой. Хозяин собак готов платить разумную арендную плату. Транспорт для переезда есть.

Любимцы Шебекино

Самую первую хаски Нежута привез из Сочи 10 лет назад — мужчина работал там на олимпийской стройке. Потом появились щенки, другие собаки. Со временем супруги Нежуты и Людмила Андрюшина решили организовать хаски-клуб.

Изучали ездовой спорт, построили нарты. Скоро хаски из Шебекино стали любимцами местных жителей — охотно катали людей в упряжках, сопровождали на прогулках и в небольших походах. Очень популярна была «хаски-терапия»: взрослые и дети могли поиграть с собаками.

Практически у всех гостей клуба среди собак был свой любимец. При этом половина нынешней стаи — те, от кого отказались хозяева, потерявшиеся и брошенные псы. Почти все они хаски, но есть несколько метисов и псов других пород.

Обращение с просьбой о помощи в соцсетях подействовало: откликнулись люди со всей России, буквально засыпав владельцев «Романа с хаски» предложениями. У собак уже есть корм и вода, сейчас решается вопрос о вывозе собак в безопасное место.

Просто так не переехать

Нежута рассказал «360», что на данный момент пытается договориться с собственником арендованной земли и получить разрешение обосноваться там с собаками.

«У нас есть земля, которую мы арендовали еще полгода назад. Мы хотели бы ее выкупить, но у нас нет средств на это. Просто там участок подходящий, удобный для хаски-клуба», — объяснил хозяин собак.

«ВКонтакте»

Он уточнил, что, хотя было много предложений перебраться на дачи или в поселковые дома, лучше не рисковать. Большое количество собак, в частности, хаски, могут довольно быстро вызвать негатив среди местных жителей.

Потерпят нас неделю, месяц, а потом пойдет: собаки воют, собаки могут убежать. Поэтому с людьми будет сложно. А постоянные переезды — довольно трудозатратное и финансово нелегкое дело. Поэтому мы и хотим сейчас, если удастся, выкупить этот участок или как-то договориться о последующем выкупе. Роман Нежута

Нежута подтвердил, что с кормом для собак проблема решилась: его привозят волонтеры. Многие люди помогают и хотят помочь. Он добавил, что рядом с хаски-клубом уже неоднократно были прилеты вражеских снарядов. Страшно, но бросать собак мужчина не готов.

Собаки могли получить стресс

Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век», директор кинологического центра «Сокольники» Константин Карапетьянц подтвердил, что хаски — это ездовые собаки, у которых позитивное отношение к человеку на генетическом уровне.

«Этих собак используют в ездовом спорте, или [они] работают: возят упряжки с нартами в районах крайнего Севера. А вот охранники никакие. Это наша порода, но она мигрировала в район Аляски и оттуда — по всему миру», — рассказал Карапетьянц.

«ВКонтакте»

Он пояснил, что для перевозки собак нужен специальный транспорт — просто так, в грузовике, их перевозить нельзя. При этом псов нужно фиксировать, чтобы те не упали, и размещать таким образом, чтобы собаки по возможности не контактировали между собой.

Хоть это и питомник, в стрессовой ситуации некоторые собаки могут как-то по-другому себя вести, драться между собой. Это очень сложная проблема, и сложна она не только в том, что нужно вывести хаски — их еще и сложно будет разместить. Константин Карапетьянц

Карапетьянц отметил: даже если и найдутся ярые любители породы, готовые принять почти полсотни хаски, это будет довольно затратно. Кроме того, это все-таки чужие собаки и им будет сложно привыкать к новым условиям и людям. Любое изменение обстановки влияет на псов.

«Их везут из зоны военных действий, и я не исключаю, что какие-то собаки могут испытывать стресс по этому поводу. Они очень эмоционально воспринимают все, что связано с резкими звуками, вспышками, резкими запахами и напряженной обстановкой вокруг», — заключил кинолог.

Желающие помочь питомнику хаски могут сделать это в «Суперчате 360».