Общество 18 ноября 2022, 19:58 Законопроект о защите языка от заимствований не коснется простых россиян. Зато может очистить речь чиновников Член Общественного совета Хасавов объяснил смысл закона о защите языка от заимствований РИА «Новости»

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Госдума готовится рассмотреть законопроект о недопустимости использования иностранных слов. Инициатива может коснуться чиновников, но вряд ли отразится на простых россиянах. Главная задача — разобраться с понятиями нормы.

Заимствования как часть развития

Государственная дума 13 декабря рассмотрит поправки к закону «О государственном языке Российской Федерации». Он предполагает «недопустимость использования иностранных слов», если у них есть общеупотребительные русскоязычные аналоги, говорится в пояснительной записке. Таким образом язык хотят защитить от чрезмерного употребления заимствований.

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Однако, по мнению доктора филологических наук, профессора, завотделом института русского языка РАН Анатолия Баранова, необходимости регулировать язык на законодательном уровне нет.

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«Что значит, нет альтернативы? Всегда можно подобрать альтернативу, подумав. Как в свое время предлагали заменить „калоши“ на „мокроступы“. Можно заставить всех говорить „мокроступы“, а вместо „компьютера“ — „считатель“, но что это даст? Критерии невозможно четко выработать. Так что, по-моему, это бессмысленная вещь», — объяснил он.

Филолог, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин согласился, что ограничить процесс заимствований юридически просто невозможно. Более того, на протяжении многолетней истории развития язык заимствовал лексику из французского, немецкого, польского, английского языков.

Парламент, фракция, депутат— это все не русские слова, а пришедшие из других языков. У нас огромное количество слов, которые мы уже не осознаем как пришедшие из других языков: «пальто», «метро», «кафе». Но чем заменить их? Придумать новое русское слово? Язык подбирает только те слова, которые необходимы Владимир Славкин.

Словарный вопрос

Основной акцент в документе сделан на формировании списка словарей, которые будут считаться нормативными. Член Общественного совета при Министерстве просвещения Арслан Хасавов в беседе с «360» напомнил, что еще в 2020 году в России появилась правительственная комиссия, которая должна была работать над реализацией единой государственной политики в сфере защиты и развития русского языка.

«Когда комиссию создавали, одной из целей была разработка неких законодательных актов и инициатив для того, чтобы защитить русский язык, в том числе от заимствования», — сказал Хасавов.

Уже тогда идея вызвала дискуссию в обществе. Основная идея нынешнего законопроекта, по словам собеседника «360», в том, чтобы законодатели вместе с правительственной комиссией определили порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей.

Сейчас мы проверяем правильность написания или произношения тех или иных слов на русском языке просто в интернете и, по сути, можем не знать первоисточника, насколько верно тот или иной словарь трактует ту или иную ситуацию Арслан Хасавов.

«Предполагается, что будет некое единое понимание правильности использования русского языка, потому что будут единые словари», — добавил он.

Также Хасавов подчеркнул, что законопроект не предполагает дополнительной административной ответственности, в том числе за использование заимствований в речи.

Закон для чиновника

При этом закон, по мнению эксперта, в первую очередь должен коснуться чиновников и их речи, чтобы привести к литературной норме публичные выступления и документооборот.

«Чиновники всех уровней, в том числе депутаты Государственной думы, как представители тех иных субъектов Российской Федерации, избирателей, должны служить образцом в части применения великого и могучего русского языка», — уточнил Хасавов.

Он добавил, что законопроект даст надежду на то, что более понятными для простых россиян станут и нормативно-правовые акты: сегодня в них преобладают канцеляризмы, за которыми может теряться смысл документа.