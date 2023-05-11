Эксклюзив 11 мая 2023, 12:42 Закономерный шаг. Проекту о трате маткапитала на спортивные секции нужен зеленый свет Депутат Бессараб назвала закономерной идею о трате маткапитала на спортивные секции РИА «Новости»

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В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Это закономерная и правильная инициатива, отметила в беседе с «360» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она выразила уверенность, что перечень с вариантами для реализации маткапитала необходимо расширять, предоставляя больший выбор родителям.

«Я считаю, что это абсолютно закономерно, потому что по аналогии у нас есть уже право расходовать средства маткапитала на цели дополнительного образования детей», — напомнила депутат.

Иными словами, матери и отцы могут тратить эти средства, чтобы их дети получали допобразование в организациях с образовательной лицензией. Таким образом, кажется логичным, чтобы подобную возможность распространили и на занятия в секциях.

Сегодня развитие и здоровье ребят — это самая-самая важная задача, которая стоит перед родителями. Светлана Бессараб депутат Госдумы

Депутат пояснила, что по действующим правилам, если дошкольная образовательная организация имеет какие-то допсекции и они входят в образовательную программу, их можно оплачивать маткапиталом. Если секция отдельная — нельзя. Причем не имеет значения, государственное это учреждение или нет.

«Неважно, какая форма собственности. Можно оплатить, и ребенок будет заниматься. Но если родители захотят, чтобы ребенок отдельно занимался плаванием, или танцами, или изобразительным искусством, это будет уже сложнее. Поэтому я считаю, что вполне закономерный закон», — добавила она.

Почему это востребовано

Бессараб выразила надежду, что инициативу одобрят. Пока, по ее данным, абсолютную долю по тратам маткапитала составляют цели по улучшению жилищных условий. Вместе с тем есть тенденция, когда молодая семья уже имеет свое жилье и стоит перед выбором, куда направить средства с максимальной пользой.

«Я думаю, чем больше будет перечень с возможными целями для трат маткапитала, тем больший выбор будет у родителей, и они примут нужное решение», — заключила она.

Автором инициативы о возможности тратить маткапитал на спортивные секции стал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По данным ТАСС, в четверг, 11 мая, документ направят в правительство на согласование.