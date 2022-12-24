Эксклюзив 24 декабря 2022, 10:57 Закон против человечности. Конный центр для особенных детей пытаются выселить из исторической усадьбы в Москве Руководитель конного центра Строганова рассказала, что его хотят выселить из усадьбы Узкое Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

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Центр оздоровительной верховой езды «Нескучная физкультура», который помогает детям с особенностями развития и их семьям, принудительно выселяют из исторических конюшен в усадьбе Узкое. Посетители просят сделать все возможное, чтобы сохранить центр. По их словам, иппотерапия — занятия с лошадями — помогает при самых разных заболеваниях, а альтернатив такой реабилитации почти нигде нет.

«Нескучная физкультура»

Центр оздоровительной верховой езды «Нескучная физкультура» занимается иппотерапией — оздоровительной верховой ездой — практически 10 лет. Председатель правления Анна Строганова рассказала «360», что коллектив был очень рад, когда у конного двора появилась возможность разместиться на базе санатория «Узкое» на юго-западе Москвы. Он относится к Федеральному научно-клиническому центру реаниматологии и реабилитологии и занимает здание исторической усадьбы постройки XVII века. Ее владельцами в разные времена были представители дворянских фамилий — Стрешневы, Голицыны, Толстые и Трубецкие.

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В 2018 году санаторий пустил конный центр на свою территорию на добровольной основе и по нефинансовому соглашению о сотрудничестве позволил занять часть гаражей. «Нескучная физкультура» благоустроила гаражи, конюшню и начала работать.

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«Когда мы заезжали, очень радовались, потому что эта территория изначально натоптана животными: там 300 лет были лошади. И вот мы туда вернулись», — поделилась Строганова.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

Через полтора года санаторий в одностороннем порядке расторг соглашение и потребовал от центра покинуть территорию. Причины этого решения «360» не удалось выяснить, так как руководство «Узкого» на момент публикации не ответило на запрос редакции.

«Тогда земля к ним еще не пришла, и московская городская прокуратура сказала, что мы можем остаться. Нам ни два года назад, ни сегодня деться некуда», — объяснила Строганова.

Сейчас земля окончательно перешла из федеральной собственности к санаторию, и конный центр, существовавший на этом месте четыре года, принудительно выселяют. Правда, переехать ему с 18 головами лошадей и пони некуда.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура» Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

Все средства, на которые центр работал, были грантами или пожертвованиями. В 2019 году инклюзивный конный клуб получил грант в конкурсе проектов по «социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, исключенных из социума». С апреля по октябрь 2022-го «Нескучная физкультура» работала на деньги президентского гранта, который выиграла по программе помощи детям с особенностями здоровья, имеющим опыт сиротства и многодетным семьям.

Теперь, по словам председательницы правления, «ситуация очень изменилась»: жертвователей и дарителей почти не осталось, а новый грант организация получить не смогла. В итоге существование «Нескучной физкультуры» оказалось под угрозой.

Мы некоммерческая организация, наша основная деятельность социально ориентирована, работаем с особыми и с нормотипичными детьми, создаем инклюзивную среду, чтобы дети могли находить себе друзей по интересам, чтобы не было какого-то изолированного места, где есть только особые дети. Чтобы была общая среда, в которой есть поддержка у всех. Анна Строганова председатель правления центра «Нескучная физкультура»

Любить детей и животных

В программе центра — не только верховая езда, но и многочисленные мероприятия, которые помогают как социализации, так и всестороннему развитию участников.

Например, «Нескучная физкультура» устраивала мастер-классы по созданию исконно русских предметов обихода и изучению ремесел Древней Руси.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

«У нас есть культурно-исторические программы по истории России, связанные с лошадьми, — много всего и в литературе, и в искусстве. Мы старались вести просветительскую деятельность», — подчеркнула Строганова.

Семьи, чьи дети занимались в центре, говорят буквально о чудесных результатах. Мама 12-летнего Гриши Светлана рассказала «360», что за два с половиной года занятий у ребенка существенно улучшилось состояние, уже после первых двух месяцев стала уходить спастика — мышечные спазмы и судороги.

«У моего ребенка — ДЦП, занятия на лошади оказали на него совершенно фантастическое влияние, это заметили даже учителя в школе. Обратили мое внимание на то, что он стал по-другому ходить, у него стали более расслабленные мышцы», — поделилась она.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

У восьмилетнего Вани — целый букет диагнозов: от эпилепсии, тяжелых аллергий и мигрени до синдрома дефицита внимания и гиперактивности и двигательных нарушений. Его мама Ирина отметила в разговоре с «360», что верховая езда дала сильные положительные ортопедические изменения, не говоря об общем улучшении состояния ребенка.

«Помимо того, что ребенок отдыхает морально, ты тоже отдыхаешь. Помимо общего развития, есть ортопедические изменения. У ребенка ежедневные боли в ногах, ноги устают, он очень долго может не ходить, а занятия с лошадьми, общение сильно помогают — постепенно прошли боли, проходит мигрень. После занятий с лошадками все совершенно по-другому становится, ребенок будто парит — он живой, веселый, активный. Туда хочется приходить снова и снова», — сказала она.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

Сейчас «Нескучная физкультура» ждет повестки в суд — по досудебной претензии санаторий требовал от центра «самоуничтожиться» до 21 декабря. Но, по словам Анны Строгановой, это физически невозможно.

Юридически они имеют право: у них пришла земля, у нас закончился президентский грант в октябре. Они нас не трогали, пока у нас были грантовые программы, но грантовую программу непросто получить: одна из 10 заявок попадает. Закончился грант, и начались какие-то активные действия по поводу того, чтобы нас больше не было. Анна Строганова

По закону санаторий действует правомерно. Но семьи посетителей «Нескучной физкультуры» говорят, что готовы стоять стеной за конный центр, и просят сделать все возможное, чтобы его не выселили, ведь такого теплого и искреннего отношения к себе и детям многие не встречали в других учреждениях.

«Сейчас центр собираются выгонять, это будет ужасно. Там действительно любят детей и животных, занимаются с детьми, помогают различным категориям детей. Помогли моему ребенку в том числе. Дети встают на ноги, улыбаются, продолжают жить», — заключила Ирина.