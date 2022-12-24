Эксклюзив

24 декабря 2022, 10:57

Закон против человечности. Конный центр для особенных детей пытаются выселить из исторической усадьбы в Москве

Руководитель конного центра Строганова рассказала, что его хотят выселить из усадьбы Узкое

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Центр оздоровительной верховой езды «Нескучная физкультура», который помогает детям с особенностями развития и их семьям, принудительно выселяют из исторических конюшен в усадьбе Узкое. Посетители просят сделать все возможное, чтобы сохранить центр. По их словам, иппотерапия — занятия с лошадями — помогает при самых разных заболеваниях, а альтернатив такой реабилитации почти нигде нет.

«Нескучная физкультура»

Центр оздоровительной верховой езды «Нескучная физкультура» занимается иппотерапией — оздоровительной верховой ездой — практически 10 лет. Председатель правления Анна Строганова рассказала «360», что коллектив был очень рад, когда у конного двора появилась возможность разместиться на базе санатория «Узкое» на юго-западе Москвы. Он относится к Федеральному научно-клиническому центру реаниматологии и реабилитологии и занимает здание исторической усадьбы постройки XVII века. Ее владельцами в разные времена были представители дворянских фамилий — Стрешневы, Голицыны, Толстые и Трубецкие.

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В 2018 году санаторий пустил конный центр на свою территорию на добровольной основе и по нефинансовому соглашению о сотрудничестве позволил занять часть гаражей. «Нескучная физкультура» благоустроила гаражи, конюшню и начала работать.

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«Когда мы заезжали, очень радовались, потому что эта территория изначально натоптана животными: там 300 лет были лошади. И вот мы туда вернулись», — поделилась Строганова.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»
Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

Через полтора года санаторий в одностороннем порядке расторг соглашение и потребовал от центра покинуть территорию. Причины этого решения «360» не удалось выяснить, так как руководство «Узкого» на момент публикации не ответило на запрос редакции.

«Тогда земля к ним еще не пришла, и московская городская прокуратура сказала, что мы можем остаться. Нам ни два года назад, ни сегодня деться некуда», — объяснила Строганова.

Сейчас земля окончательно перешла из федеральной собственности к санаторию, и конный центр, существовавший на этом месте четыре года, принудительно выселяют. Правда, переехать ему с 18 головами лошадей и пони некуда.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»
Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»
Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»
Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

Все средства, на которые центр работал, были грантами или пожертвованиями. В 2019 году инклюзивный конный клуб получил грант в конкурсе проектов по «социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, исключенных из социума». С апреля по октябрь 2022-го «Нескучная физкультура» работала на деньги президентского гранта, который выиграла по программе помощи детям с особенностями здоровья, имеющим опыт сиротства и многодетным семьям.

Теперь, по словам председательницы правления, «ситуация очень изменилась»: жертвователей и дарителей почти не осталось, а новый грант организация получить не смогла. В итоге существование «Нескучной физкультуры» оказалось под угрозой.

Мы некоммерческая организация, наша основная деятельность социально ориентирована, работаем с особыми и с нормотипичными детьми, создаем инклюзивную среду, чтобы дети могли находить себе друзей по интересам, чтобы не было какого-то изолированного места, где есть только особые дети. Чтобы была общая среда, в которой есть поддержка у всех.

Анна Строганова

председатель правления центра «Нескучная физкультура»

Любить детей и животных

В программе центра — не только верховая езда, но и многочисленные мероприятия, которые помогают как социализации, так и всестороннему развитию участников.

Например, «Нескучная физкультура» устраивала мастер-классы по созданию исконно русских предметов обихода и изучению ремесел Древней Руси.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»
Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

«У нас есть культурно-исторические программы по истории России, связанные с лошадьми, — много всего и в литературе, и в искусстве. Мы старались вести просветительскую деятельность», — подчеркнула Строганова.

Семьи, чьи дети занимались в центре, говорят буквально о чудесных результатах. Мама 12-летнего Гриши Светлана рассказала «360», что за два с половиной года занятий у ребенка существенно улучшилось состояние, уже после первых двух месяцев стала уходить спастика — мышечные спазмы и судороги.

«У моего ребенка — ДЦП, занятия на лошади оказали на него совершенно фантастическое влияние, это заметили даже учителя в школе. Обратили мое внимание на то, что он стал по-другому ходить, у него стали более расслабленные мышцы», — поделилась она.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»
Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

У восьмилетнего Вани — целый букет диагнозов: от эпилепсии, тяжелых аллергий и мигрени до синдрома дефицита внимания и гиперактивности и двигательных нарушений. Его мама Ирина отметила в разговоре с «360», что верховая езда дала сильные положительные ортопедические изменения, не говоря об общем улучшении состояния ребенка.

«Помимо того, что ребенок отдыхает морально, ты тоже отдыхаешь. Помимо общего развития, есть ортопедические изменения. У ребенка ежедневные боли в ногах, ноги устают, он очень долго может не ходить, а занятия с лошадьми, общение сильно помогают — постепенно прошли боли, проходит мигрень. После занятий с лошадками все совершенно по-другому становится, ребенок будто парит — он живой, веселый, активный. Туда хочется приходить снова и снова», — сказала она.

Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»
Фото предоставлено ЦОВЕ «Нескучная физкультура»

Сейчас «Нескучная физкультура» ждет повестки в суд — по досудебной претензии санаторий требовал от центра «самоуничтожиться» до 21 декабря. Но, по словам Анны Строгановой, это физически невозможно.

Юридически они имеют право: у них пришла земля, у нас закончился президентский грант в октябре. Они нас не трогали, пока у нас были грантовые программы, но грантовую программу непросто получить: одна из 10 заявок попадает. Закончился грант, и начались какие-то активные действия по поводу того, чтобы нас больше не было.

Анна Строганова

По закону санаторий действует правомерно. Но семьи посетителей «Нескучной физкультуры» говорят, что готовы стоять стеной за конный центр, и просят сделать все возможное, чтобы его не выселили, ведь такого теплого и искреннего отношения к себе и детям многие не встречали в других учреждениях.

«Сейчас центр собираются выгонять, это будет ужасно. Там действительно любят детей и животных, занимаются с детьми, помогают различным категориям детей. Помогли моему ребенку в том числе. Дети встают на ноги, улыбаются, продолжают жить», — заключила Ирина.

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