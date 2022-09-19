Закон об актах быстрого реагирования: подробности, идея, критика | 360°

Общество 19 сентября 2022, 20:14 (обновлено: 19 сентября 2022, 21:18) Поделиться Telegram

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Viber Закон об актах быстрого реагирования раскритиковали в России. Он может не только помочь, но и навредить Депутат Башкин раскритиковал идею закона об актах быстрого реагирования Источник фото: РИА «Новости»

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Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил принять в России отдельный закон по преодолению кризисов. Об этом он рассказал во время защиты докторской диссертации, за которой следил корреспондент РБК. Однако, по мнению парламентариев, действующее законодательство ну нуждается в изменениях и способно эффективно работать, в том числе и в экстремальных условиях.

Рамочный закон, идею которого предложил Игорь Шувалов, должен определять действия государства во время социально-экономических кризисов. В качестве примеров таких событий он вспомнил нефтяной кризис 2008 года, последствия санкций 2014–2015 годов и коронавирусный кризис 2020 года.

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Что это значит?

Согласно идее Шувалова, в России должен появиться специальный федеральный закон «по взаимодействию власти и бизнеса в острые моменты, когда предпринимательство не имеет тех же самых возможностей для развития, как это происходит в типичных отношениях». Документ позволит властям принимать акты быстрого реагирования в упрощенном порядке.

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Адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат объяснил «360», что на протяжении последних лет в кризисных ситуациях власти в России в экстренном порядке принимали различные нормативные акты — указы президента и постановления правительства, — чтобы поддержать бизнес и население.

«Это нормативные документы, принятие которых требует детальной проработки и занимает значительное время», — сказал он.

Предложение Игоря Шувалова должно формализовать эти процессы, чтобы в случае кризиса меры можно было принимать более оперативно.

«То есть чтобы были расписаны условные правила игры, компетентные органы, ведомства, которые будут разрабатывать предложения, как они будут приниматься и так далее», — добавил Розенблат.

«Акты быстрого реагирования»

Шувалов назвал свое предложение «новым публичным порядком», при котором власти смогут временно ограничивать права экономических субъектов, принимать адресные меры поддержки, а также расконсервировать мобилизационные мощности и объекты и материальные ценности госрезерва.

Господин Шувалов предлагает, чтобы просто полномочная комиссия, например, рекомендовала сделать мораторий на банкротство для такой-то категории граждан на определенный период, и это будет установлено без принятия отдельного нормативного акта Евгений Розенблат адвокат.

Среди прочего, по идее главы ВЭБ.РФ, новый закон позволит государству привлекать сотрудников государственных предприятий к работе ночью, в выходные и праздничные дни. Сейчас, как объяснил «360» Евгений Розенблат, за такую работу положено вознаграждение в двойном объеме — такие правила диктует Трудовой кодекс России.

«Можно предположить, что идея заключается в том, чтобы работодатель освобождался от надбавок, которые положены в таком случае», — сказал адвокат.

Однако такой порядок будет противоречить действующему законодательству. Каким образом Игорь Шувалов предполагал регулирование этого конфликта, неизвестно.

Нужен ли новый закон?

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин в беседе с «360» подчеркнул, что в истории России неоднократно встречались случаи, в которых появлялась необходимость принимать экстренные меры на государственном уровне.

«В каждом из этих случаев предварительно изучалась необходимость и актуальность применения таких мер», — напомнил он.

Депутат добавил, что пока предложение Шувалова не стоит на повестке, так как для публичных обсуждений необходимо, чтобы готовый проект документа официально внесли на рассмотрение в парламент. Пока же о перспективах и возможных правовых последствиях принятия закона речи не идет.

Более того, Александр Башкин усомнился в целесообразности принятия новых нормативных документов.

На сегодняшний день я не вижу необходимости принятия каких-то новых законов, те, которые есть, работают и вполне справляются как с текущей ситуацией, так и с теми вызовами, которые стоят перед нашим обществом, — внутренними и внешними Александр Башкин зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству игосударственному строительству.

Он добавил, что чрезвычайные законы ограничивают людей в возможностях и частично в некоторых правах, а потому принимать подобные решения стоит с особой осторожностью. Пока такой необходимости Башкин не увидел.

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