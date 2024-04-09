Эксклюзив 09 апреля 2024, 19:10 Курить нельзя бросить. Как закон о запрете вейпов повлияет на рынок электронок в России Маркетологи Прокопенко и Аверкиева рассказали, на чем отразится запрет вейпов Elena Mayorova / Global Look Press

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Речь идет как о никотинсодержащих устройствах, так и безникотиновых, сообщили СМИ. Как решение парламентариев повлияет на рынок табачных изделий и на курильщиков, разбирался «360».

Закон о запрете вейпов в России: что известно

Над документом работали представители фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». В разговоре с «360» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что законопроект готов, сейчас собирают подписи в его пользу. Потом инициативу вынесут на рассмотрение.

Реклама

Первый раз подобный законопроект о вейпах обсуждали в 2021 году. Тогда полного запрета добиться не удалось, тем не менее труд депутатов принес свои плоды.

Например, за продажу вейпов несовершеннолетним ввели штрафы. Кроме того, электронные сигареты запретили выставлять на витрины, ограничили реализацию некоторых ароматизаторов. Однако этого все равно оказалось недостаточно.

Мы видим, что возраст употребления вейпов снижается, количество этой продукции увеличивается. На прошлой неделе молодой спортсмен первый раз в жизни попробовал вейп и умер. Отравление, организм не справился. Ярослав Нилов

По словам Нилова, электронные сигареты стали культурой, которую населению навязали: люди просто отравляют сами себя, курят вейпы в общественных местах. Поэтому депутаты решили радикально подойти к вопросу и запретить электронные сигареты полностью.

Koke Mayayo / Unsplash

Сейчас запрет вейпов особенно актуален, так как в России наблюдается демографическая яма, растет число детей с врожденными патологиями, напомнил депутат. Он уверен, что в этот раз получится добиться своего, ведь в некоторых странах вопрос уже решили радикально. Конечно, не исключено, что продажа электронок перейдет в подполье.

«Для этого есть правоохранительные органы, Уголовный кодекс и КоАП. Надо бороться, как с наркотиками», — заявил собеседник «360».

Россию ждет черный рынок электронных сигарет?

О последствиях принятия нового закона «360» рассказала маркетолог-аналитик, специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам Мария Аверкиева.

Сейчас запреты на электронные сигареты и аналогичные им устройства действуют более чем в 40 странах, в основном в Азии, на Ближнем Востоке и Южной Америке. В то же время есть места, где курение вейпов, наоборот, поощряется государством — например, в Великобритании.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Исчезнут ли вейпы после принятия закона из России? Аверкиева допустила, что, скорее всего, нет.

«Каждый год потребление электронок растет, их курит молодежь, и это пугающая тенденция. Уже поздно вводить запреты, когда столько людей подсели на это», — заявила маркетолог.

Судя по статистике других стран с подобной практикой, запрет приведет к развитию черного рынка и непрогнозируемому росту цен.

Будут продолжать возить электронки, будут разными способами уходить от ответственности, говорить, что «купил себе про запас, а не на продажу». Тут встает вопрос, как это регулировать. Мария Аверкиева

С коллегой согласился маркетолог, бизнес-коуч и мотивационный тренер Дмитрий Прокопенко. Он уверен, что вейпы будут продавать в серой зоне.

«Если бы был принял закон о запрете сигарет, я бы однозначно его поддержал. Если сейчас запретят только вейпы, то бросавшие с помощью электронок люди снова перейдут на сигареты», — предупредил эксперт в разговоре с «360».

Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Запрет вейпов не искоренит курение, как было с сухим законом во времена СССР, уточнил маркетолог. Это лишь повлияло на цены, которые взлетели до небес.

Я сторонник того, чтобы контролировать это, а не запрещать. И пропагандировать здоровый образ жизни. Потому что любая борьба лишь повышает ценность продукта у обывателя. Дмитрий Прокопенко

Как вейпы влияют на организм человека

Маркетолог Дмитрий Прокопенко рассказал, что табачные компании терпят многомиллиардные убытки из-за торговли вейпами. По этой причине они заказывают научные исследования о вреде электронных сигарет по сравнению с обычными.

Только в продуктах горения сигарет содержится более 200 канцерогенов. Из-за этого многие люди, которые собираются бросить курить, переходят на вейпы, затем используют безникотиновые жидкости и после избавляются от зависимости, утверждает собеседник «360».

Unsplash

С таким мнением не согласился нарколог ООО «Институт профилактики» Александр Ковтун. В разговоре с «360» он отметил, что зависимость от вейпов формируется быстрее, чем от сигарет, поскольку дозировать электронку сложнее. После одной сигареты курильщик обычно на время останавливается, в то время как резервуара с жидкостью вейпа хватает надолго.

К тому же из-за «парения» возрастает риск развития различных заболеваний, в том числе онкопатологий слизистых полости рта.

Дело не в вейпах. Это лишь способ потребления никотина. По этой причине мне не совсем понятно, почему запрещают только электронные сигареты. Александр Ковтун

Как справиться с вейп-зависимостью

Главное — делать попытки покончить с вредной привычкой. Большинство тех, кто бросил курить, сделали это без медицинской помощи.

«Моя практика показывает, что количество попыток, пусть даже перерыв между сигаретами или вейпами будет небольшим — один-два дня, неделя, месяц, — рано или поздно перерастет в качество. И человек справится с зависимостью», — заверил нарколог.

Если человек принял решение завязать с курением, для начала необходимо понять, зачем это нужно. Психологи рекомендуют составить список, куда можно написать причины отказа от вейпа в приоритетном порядке: к примеру, «здоровье», «самоуважение», «близкие».

Выставка «Global vape — 2017» / РИА «Новости»

Иногда побороть зависимость помогает банальная математика. Посчитайте, сколько вы тратите на вейпы в неделю. В месяц? В год? Что еще можно купить на эти деньги? Некоторые люди таким образом начинают копить на новый ноутбук, а другие позволяют себе путешествие.

Способ отказа от курения тоже важен. Кому-то достаточно решить и бросить в один день. Другие придерживаются стратегии постепенного сокращения никотина: сначала курить меньше в пределах дня, потом — недели и так далее. Можно действовать так, как удобно. Главное — не откладывать решение на потом.

Karl Edwards / Unsplash

Для многих курение — ритуал или способ отвлечься. Найдите замену этому: можно купить жвачку, сделать медитацию, простые упражнения. Первое время тягу можно преодолеть с помощью никотинсодержащих таблеток или пластырей.

Если же отказаться от вейпа самостоятельно не получается, есть вариант позвонить по телефону горячей линии при проблемах с зависимостями — 8 800 2000 200. Ответит специалист, который поддержит и порекомендует места, куда можно обратиться за помощью.

Вейп, или электронная сигарета, — устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Он состоит из мундштука, батареи и атомайзера с нагревательным элементом, картриджем либо резервуаром со специальной жидкостью-наполнителем. Жидкость обычно содержит никотин и ароматические добавки.

«360» предупреждает: курение вредит здоровью.