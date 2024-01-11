Общество 11 января 2024, 19:47 Предупреждение, штраф, тюрьма. Как закон о запрете треш-контента «заткнет» блогеров Депутат Матвейчев: закон о запрете треш-контента затронет всех участников Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Чудовищные видео в Сети порой набирают миллионы просмотров и приносят их создателям немалые деньги. Так называемый треш-контент стал острым вопросом в современном обществе: часть блогеров уже сидит в тюрьме за содеянное, а некоторые, решаясь на бездумные поступки, умерли в прямом эфире. Контролировать деятельность в социальных сетях сложно, но закон, скорее всего, позволит решить непростую проблему.

Приоритетные запреты

В весеннюю сессию российские парламентарии в приоритетном порядке рассмотрят законопроекты о запрете треш-стримов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться «с таким явлением».

Для решения проблемы депутаты подготовили ряд инициатив: отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению, обязать социальные сети блокировать подобный контент, штрафовать участников на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для съемок трансляций.

Также в ГД предложили считать факт ведения таких эфиров отягчающим обстоятельством при совершении других преступлений.

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Еще в конце сентября 2023 года Верховный суд поддержал законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для треш-стримеров. Автор инициативы и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что особое внимание следует уделить трансляциям, пропагандирующим терроризм.

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев подтвердил в разговоре с «360»: законопроект требует детального обсуждения, а «действовать необходимо по всему спектру самого явления».

Мы можем запретить треш-контент с помощью Роскомнадзора, но это никак не ударит по самим изготовителям и заказчикам подобного контента. Стоит задача пройтись по всей линейке: блогеры, зрители и публикаторы, кто помогает распространять видео в Сети. Олег Матвейчев депутат

По словам зампреда, если у правительства получится заблокировать сразу все звенья в этой цепочке, тогда явление треш-контента изживет себя.

«Будем наполнять законопроект как можно больше. Сейчас документ на стадии обсуждения и внесения поправок, поэтому мы максимально постараемся законодательно заткнуть тех, кто захочет обойти закон», — рассказал Матвейчев.

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Трансляция жестокости ради хайпа

Ведущие треш-стримов зачастую транслируют в интернете жестокость, издевательства над людьми и животными с целью заработка и привлечения аудитории. Порой бездумные поступки ради хайпа и просмотров переходят границы и влекут за собой серьезные проблемы.

Так, в начале ноября прошлого года белорусский треш-стример Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз, умер в прямом эфире от анафилактического шока. Зрители пообещали скинуть донат — символическую сумму — компании блогеров при условии, если мужчина выпьет залпом на камеру бутылку водки.

Стример выполнил обещание и потерял сознание. Его друзья допустили, что Кунис просто уснул и уложили его спать на диван, продолжая вести трансляцию как ни в чем не бывало.

Спустя время тревогу забили сами зрители, заметив, что стример посинел. Когда знакомые блогера все же обратила на него внимание, было уже поздно.

Изображение для иллюстрации истории / Freepik

Треш-стримы не ограничиваются самовольными выполнениями различных заданий на камеру за деньги. Пока одни блогеры танцуют, передают зрителям привет и даже кукарекают за символические суммы, другие пытают и избивают людей в прямом эфире. Такой способ найти свою аудиторию и заработать выбрал 28-летний житель Стерлитамака (Республика Башкортостан).

Молодой мужчина удерживал двоих бездомных в небольшом доме в дачном поселке. За небольшую плату от зрителей он издевался над ними, бил и выполнял другие прихоти подписчиков. Вскоре организатора чудовищных трансляций задержала полиция.

В погоне за просмотрами многие трэш-стримеры становятся фигурантами уголовных дел. Пожалуй, одно из самых громких — прямой эфир 33-летнего блогера Стаса Решетняка, известного под псевдонимом Reeflay.

Его признали виновным в смерти своей подруги Валентины Григорьевой и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Девушка скончалась во время очередного стрима: 2 декабря 2020 года Решетняк поссорился с Григорьевой и выгнал ее на мороз в нижнем белье почти на полчаса. Позже девушка умерла, а блогер начал оплакивать ее в прямом эфире. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Другой недавний случай, о котором упомянул в заявлении Вячеслав Володин, не на шутку разозлил общественность. Российский блогер Сергей Косенко в погоне за просмотрами решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против мужчины и проверить соблюдение налогового законодательства.

Позже адвокат Косенко Сергей Жорин заявил «360» бездумный поступок своего клиента. По его словам, блогер извинился и рассказал подписчикам, что хотел повторить популярный ролик из социальной сети «по неопытности». Однако в съемках его видео участвовал не новорожденный, а кукла-манекен, на которую с помощью монтажа наложили лицо и мимику ребенка.

В попытках оправдаться Косенко заверил: семейные ценности для него важны, а скандальный ролик он удалил не из-за порции гневных комментариев и хейта, а потому что «посмотрел на него другими глазами».

Общественный деятель Владимир Михайлов отметил в разговоре с «360», что изначально всех трэш-блогеров стоит привлекать к административной ответственности. Но если «до людей не доходит», наказания необходимо ужесточать.

Нужно наказывать их принудительными работами. Если они не поймут, что творят, и после этого, тогда в конце концов нужно вводить уголовную ответственность. Меня возмутило, когда я увидел видео с маленьким ребенком. Как отец четверых детей, не понимаю, для чего он это сделал. Владимир Михайлов общественный деятель

По мнению собеседника «360», необходимо сделать так, чтобы наказание различалось по степени тяжести.

«Одно дело, если в видео нет никакого нанесения вреда здоровью, — таким блогерам можно дать меньший штраф. Но при отдельных случаях нужно штрафовать, а при повторении истории — доводить до тюрьмы», — подытожил общественный деятель.