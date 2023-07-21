Общество 21 июля 2023, 12:17 Закон о комплексных изменениях в налоговой сфере приняли в третьем чтении Госдума приняла закон о комплексных изменениях в налоговой сфере России РИА «Новости»

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Правительственный закон о комплексных изменениях в налоговой сфере приняли в Госдуме в третьем чтении, сообщил ТАСС. Документ, в частности, включил нововведения, затрагивающие налог на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественные налоги и налогообложение личных фондов

Нормы налогового администрирования

Согласно закону, ФНС наделят полномочиями утверждать порядок постановки и снятия с учета лиц в налоговых органах, порядок внесения изменений в учетные данные, списки необходимых для этого документов. Также у ведомства появятся полномочия определять особенности учета крупнейших налогоплательщиков.

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Документ устанавливает основания для налогового учета иностранцев, которые получают доходы от вкладов в банки России с процентной ставкой в течение налогового периода не более 1% годовых, и по эскроу-счетам.

Также предусмотрено совершенствование процесса досудебного урегулирования налоговых споров. Для индивидуальных предпринимателей появится возможность пользоваться личным кабинетом налогоплательщика.

Помимо этого, закон содержит ряд положений по совершенствованию налогового мониторинга, а также нормы о едином налоговом счете.

НДФЛ для работающих из-за границы

с 1 января 2024 года компании-работодатели из России будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений сотрудников, которые работают в штате, но дистанционно.

Это правило будет действовать даже после утраты налогового резидентства РФ, то есть при ненахождении в России свыше 183 дней в году.

Налог на добавленную стоимость

Закон освобождает от НДС продажу физлицам цифровых финансовых активов, базовым активом которых являются драгметаллы.

Есть в документе и поправки в части НДФЛ. Так, функции налогового агента по ЦФА будет выполнять оператор платформы либо брокер.

Согласно нормам закона, с 1 июля этого года по 30 июня 2027 года от уплаты НДС освободят организации, занимающиеся туроператорской деятельностью. Помимо этого, от НДС освобождают услуги застройщика по договору долевого участия при продаже нежилых помещений, гаражей и машино-мест в многоквартирных жилых домах.

Со 100 до 300 рублей увеличивается лимит расходов на создание одной единицы товара, которую можно передать в рекламных целях без НДС.

Об имущественных налогах

Закон предполагает упрощение порядка освобождения от налогообложения транспортных средств, которые находятся в розыске. В тексте пояснительной записки указали, что норма коснется более 270 тысяч ТС.

Помимо этого, документ вводит дополнительные льготы по налогам на имущество. Для жилых помещений, гаражей, машино-мест предлагается устанавливать ставки по налогу на имущество организаций в размере не более 0,3% с налогового периода 2024 года.

Под эту норму будут попадать объекты налогообложения, которые принадлежат личному фонду по праву собственности, а налоговая база для них определяется из кадастровой стоимости. Объекты с кадастровой стоимостью более 300 миллионов станут исключением.

Для земельных участков, которые приобрели в собственность физлица и юрлица для жилищного строительства по договору о КРТ, земельный налог и его авансовые платежи собираются исчислять с коэффициентом 2 со дня выдачи разрешения на строительство жилых (многоквартирных) домов.

Садовые дома и жилые строения будут приравнивать к жилым домам с налогового периода 2024 года для целей обложения налогом на имущество физлиц и предоставлении льгот по этому налогу.