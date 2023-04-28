Эксклюзив 28 апреля 2023, 16:13 Задел на безбедную старость. Как решить проблему «серых» зарплат в России Депутат Бессараб назвала решаемой проблему теневых зарплат в России Freepik

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В правительстве России обсуждают дополнительные меры по снижению уровня теневой занятости. Проблема распространена и в других странах, но ее можно решить поэтапно. Об этом «360» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что без регулирования платформенной занятости Россия не сможет выйти на планируемые показатели.

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«Суд в Великобритании постановил, что агрегатор такси Uber является работодателем для той массы работающих таксистов, которые проводят через платформу свои заказы. Та же ситуация произошла в США», — добавила депутат.

Попавшие в подобную ситуацию компании, по словам Бессараб, погрязли в судебных тяжбах.

«Теоретически все агрегаторы такси являются работодателем, и вместе с тем такое утверждение сделать нельзя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Здесь явное отсутствие признаков трудовых отношений между водителем и платформой такси», — объяснила она.

Проблема не только агрегаторов

Бессараб напомнила, что, помимо агрегаторов такси, существуют и различные сетевые компании, а также маркетплейсы. Все они также создают рабочие места или места по изучению дохода.

«При этом они не являются работодателями для ряда партнеров. Это тоже большая проблема», — подчеркнула она.

Необходимо оформить платформенную занятость людей через цивилизованные, гуманные методы в отношении даже не к налоговому бюджету Российской Федерации, а к самим работающим, объяснила Бессараб.

Форс-мажор в любой момент

Работодателям нужно понимать, что в любой момент с человеком может произойти любая ситуация, при которой он станет нетрудоспособным. В итоге человек остается один на один с проблемой, потому что не формирует страховые взносы. Он не находится даже в добровольных отношениях с пенсионными фондами и социальным фондом страны.

«Это необходимо урегулировать, чтобы становящийся пенсионером платформенный самозанятый мог формировать взносы и надеяться в будущем на хорошее социальное обеспечение», — заявила депутат.

Проблему с теневыми зарплатами Бессараб назвала большой и сложной. При этом ее можно решить поэтапно, заверила она. Ведь правительство и Госдума нацелены именно на это.