Общество 16 февраля 2023, 11:20 Борис Листов: задача виноделов — сформировать осознанное желание у россиян выбирать наше вино Листов: к 2027 году российские производители вина увеличат площади виноградников Ручная уборка винограда в агрофирме «Южная» / РИА «Новости»

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Отрасли виноградарства и виноделия сегодня уделяется большое внимание. В России действует целый ряд мер господдержки индустрии, растет интерес инвесторов и спрос на отечественную продукцию. Рентабельность бизнеса уже оценивается в 20–30% по EBITDA, и ему есть куда расти.

Возрождение отрасли

Виноградарство и виноделие сегодня входят в число приоритетных направлений аграрной политики. Мощный рывок в развитии отрасли обеспечила законодательная база, принятая в 2019 году.

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Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» называют революционным. Он помог российским производителям «слезть с иглы импорта»: ранее более 40% вин, выпускавшихся в России, изготавливали из виноматериалов иностранного производства.

Как отмечают эксперты, они не отличались высоким качеством. Запрет на использование заграничного сырья вдохнул в индустрию новую жизнь. 468-ФЗ подстегнул производство саженцев, развитие генетики и селекции, увеличение площадей виноградников. Растет и количество виноделен: только на Кубани за последние три года их стало в семь раз больше.

Ручная уборка винограда в агрофирме «Южная» / РИА «Новости»

Сегодня российские вина производят из российского же винограда, как следствие — повышается их качество. Увеличивается и спрос на отечественную продукцию. Как в рознице, так и в сегменте HoReCa (отели, кафе и рестораны).Уже сегодня 55% внутреннего рынка приходится на вино, выпущенное именно в Росии. И это далеко не предел — чтобы удовлетворить потребности жителей нашей страны, винодельческие предприятия могут нарастить производство еще на 400 миллионов литров в год.

Покидающие Россию зарубежные марки освобождают места на полках магазинов для отечественной продукции. Председатель правления РСХБ Листов Борис Павлович уверен, что российские виноделы смогут заместить дефицит импортных вин в ближайшие пять лет.

«К 2027 году производители вина увеличат площади виноградников и расширят поставки на внутренний рынок. Одна из главных задач агросектора на данный момент — сформировать у жителей страны осознанное желание и привычку выбирать отечественные продукты», — отметил Борис Листов.

РИА «Новости»

Интересно, что россияне сегодня интересуются не только продукцией виноделия, но и тем, как производятся напитки. Развитие отрасли становится драйвером внутреннего туризма. Набирают популярность специальные энотуры — экскурсии на винодельни с возможностью провести выходные с видом на виноградники. Агрегатор агротуризма «Свое. За городом» сегодня предлагает свыше трех десятков туров в традиционные винные регионы страны.

На состоявшемся в конце ноября I Российском винодельческом форуме РСХБ объявил о запуске нового экотура, в рамках которого любой желающий сможет стать «виноделом на день».

РИА «Новости»

Комплексная поддержка

В России действует комплекс мер для поддержки виноградарства и виноделия. Это позволило в короткие сроки создать благоприятные условия для роста индустрии. По оценкам аналитиков опорного банка отечественного агропрома — РСХБ, рентабельность предприятий отрасли по EBITDA варьируется от 20 до 30%.

Увеличиваются объемы производства винодельческой продукции. Российские аграрии за 10 месяцев 2022 года на 9% нарастили выпуск вина (до 27 миллионов декалитров), игристого — на 26,7% (до 11,7 миллиона декалитров), на 14,7% — коньяка. По мнению экспертов, рынок предоставляет хорошие возможности для развития предприятий отрасли.

Мы видим, что российские виноделы этими возможностями пользуются — продолжают активно наращивать собственные производственные мощности, чтобы заместить ушедшие с рынка импортные марки. Борис Листов

Растет и инвестиционная привлекательность отрасли. Увеличение спроса и объемов производства на фоне запрета на использование зарубежного виноматериала привело к необходимости наращивать площади для возделывания винограда. Сегодня крупные предприятия закладывают порядка 500 гектаров новых виноградников в год.

Только Россельхозбанк за последние пять лет вложил в реализацию инвестпроектов в области виноградарства и виноделия 21 миллиард рублей. Эти средства, в частности, направили на наращивание производственных мощностей, закладку виноградников и внедрение образовательных инициатив и решений для оптимизации бизнес-процессов. РСХБ готов стать финансовым локомотивом дальнейшего развития отрасли.

Борис Павлович Листов констатировал, что виноделию и виноградарству уделяется особое внимание. Так, большой интерес вызвала работа площадки «ВиноГрад», впервые представленной Росконгрессом и Россельхозбанком на прошлогоднем ПМЭФ. По мнению Листова, благодаря совместным усилиям индустрия вина станет еще успешнее.

РИА «Новости»

Борис Листов: биография (справочно)

Листов Борис Павлович возглавляет Россельхозбанк с июня 2018 года. В течение предыдущих девяти лет занимал пост первого заместителя председателя правления РСХБ. Общий стаж работы в сфере финансов превышает 25 лет.

Также он работал в законодательной сфере: с 2007 по 2009 год был сенатором от ЕАО. В этот период входил в состав ряда комиссий и комитетов, курировавших, в частности, вопросы кредитно-денежной политики, развития спорта и пр.

Борис Павлович имеет два высших образования (юридическое и экономическое), а также кандидатскую степень по экономике.