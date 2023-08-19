Общество 19 августа 2023, 18:13 Утром — условия, вечером — животные. Зачем зоопаркам России закупать питомцев в ЮАР Зоозащитник Комагина: нужно повысить качество содержания животных в зоопарках РФ РИА «Новости»

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Россия задумалась о закупке диких животных в ЮАР для своих зоопарков. Цели озвучивают благие — например, образовательные: дескать, детям будет интересно больше узнать о различных представителях животного мира. И хотя новый закон взял братьев наших меньших под защиту, не везде в стране в этом плане гладко.

Россия обсудит возможность импорта слонов, бегемотов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников в Лимпопо и Гаутенге.

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Как пояснила изданию «СенатИнформ» член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, главная цель в том, чтобы дети больше узнали о таких животных, поняли их особенности, понаблюдали за их поведением и смогли «более глубоко понять разнообразие животного мира».

Российские зоопарки десятилетиями принимают животных, в том числе экзотических, из-за рубежа. Если почитать историю их появления, например, в Московском зоопарке, выясняется, что карликового бегемота привезли из Швеции, птицу-секретаря — из Франции, броненосца — из Австрии, а сурикатов — как раз из ЮАР.

РИА «Новости»

Зоопарк в Ростове-на-Дону принял дальневосточного леопарда из Чехии, кенгуру Беннета — из Британии и Японии. В якутский заказник «Плейстоценовый парк» не так давно привезли 12 датских степных бизонов, сообщал RT. Продолжать можно до бесконечности.

Отечественные зоопарки обмениваются животными между собой: например, в этом году коллеги из Новосибирска преподнесли ростовскому зоопарку мартышек Бразза, писал ранее «Интерфакс». А жираф Самсон из Московского зоопарка раньше жил в Ленинградском. Один из львов в Воронежском зоопарке прибыл из Пензенского, самка амурского тигра — из Краснодарского края.

При этом в зоопарках России уже содержится много африканских животных, а в некоторых есть или строятся отдельные павильоны для таких зверей. Например, в Новосибирском зоопарке имени Шило в прошлом году сообщали о планах возвести комплекс таких павильонов за 1,4 миллиарда рублей, писал ТАСС.

Зоопаркам нужны еще животные, или, может, детям достаточно будет пронаблюдать за теми, кого там уже содержат? Зоозащитник, юрист Анастасия Комагина в беседе с «360» отметила, что сначала для животных нужно создать хорошие условия.

«Пока что даже имеющихся животных недостаточно обеспечили достойными условиями существования», — подчеркнула она.

РИА «Новости»

Законная защита

В последние годы защитой животных в России — не только в зоопарках — активно занялись на законодательном уровне. Появился закон об ответственном обращении с животными, который запрещает жителям выбрасывать питомцев, торговать ими вне специально отведенных для этого мест, проводить болезненные ветпроцедуры без обезболивания. До этого зооактивисты чуть ли не 20 лет ждали хоть какого-то закона в этой сфере, писал kp.ru.

По федеральному закону деятельность юрлиц и ИП по содержанию животных в зоопарках, зоосадах, цирках и подобных учреждениях необходимо лицензировать. После 1 января 2022 года работа таких заведений без лицензии запрещена.

Существуют также утвержденные требования к «использованию животных в культурно-зрелищных целях», которые распространяются и на содержание зверей в зоопарках. Документ устанавливает правила кормления и ветеринарного обслуживания животных, их транспортировки, а также требования к помещениям, где содержат животных.

Например, кормить зверей нужно не реже раза в день (если иного не предусматривает их индивидуальный режим питания), причем давать только сертифицированные корма. Доступ к питьевой воде должен быть постоянным и неограниченным. У животных должно быть укрытие, где они могут спастись от непогоды и отдохнуть от внимания зрителей. В вольерах и возле них необходимо обрезать деревья. Есть даже требования по размеру проходов для персонала.

В июне 2023 года в России также ужесточили ответственность за содержание животных в зоопарке без лицензии или с нарушением предусмотренных ею условий. По новому закону должностным лицам грозит наказание до 50 тысяч, юрлицам — до 200 тысяч рублей. Штраф за ущерб здоровью животного составит для должностных и юридических лиц до 100 и 200 тысяч соответственно.

РИА «Новости»

А что на практике?

Естественно, на сайтах зоопарков информация весьма радужная: животных содержат в самых комфортных и современных условиях и все звери совершенно счастливы. Мнения посетителей разнятся: кто-то остается в восторге, а кто-то сетует.

По словам Анастасии Комагиной, основанным до принятия закона об ответственном обращении с животными зоопаркам позволили какое-то время существовать на условиях, которые не соответствуют новым требованиям.

На мой взгляд, в первую очередь все-таки надо не скупать крупных животных, которые требуют пространства, ухода, определенных климатических условий, а потратить эти средства на то, чтобы обеспечить нормальные условия, обогащение среды. Анастасия Комагина зоозащитник

«Чтобы животные не на бетонном полу в клетках лежали, а содержались в современных вольерах с водой, игрушками. Приоритеты должны быть немножко другими — в первую очередь повышение качества содержания хотя бы имеющихся животных», — рассудила он.

Зоозащитник отметила, что в стране недостает реабилитационных центров для цирковых животных, которые выходят на пенсию, и для тех, кого изымают из-за ненадлежащего обращения. Для новых экзотических животных из-за рубежа может тоже не оказаться достойных условий.

Впрочем, решение в любом случае еще не приняли — все на стадии обсуждения.