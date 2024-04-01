Общество 01 апреля 2024, 17:30 Никаких больше перестроек. Зачем в России ужесточили надзор за планировкой квартир Архитектор Ваняев: россиян имеют право выселять за незаконную перепланировку Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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Новые правила перепланировки квартир вступили в силу 1 апреля — и они не отличаются мягкостью. Без ведома государства и регистрации всех действий собственники жилья не имеют права вносить изменения в планировку комнат и коммуникаций. Как теперь по закону перенести дверной проем или разделить комнату и почему в этой области власти решили закрутить гайки? «360» спросил у экспертов.

Мой дом — моя ответственность

С апреля перепланировкой будет считаться любое изменение площади или границ квартиры. Это значит, что о любых, даже самых небольших, изменениях необходимо будет в 30-дневный срок сообщить в Росреестр.

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После одобрения и непосредственно ремонта собственник будет обязан получить акт приемки, оформить новый технический план у кадастрового инженера, отправить его в Росреестр и дождаться утверждения в ЕГРН.

То есть любимые многими процедуры вроде сноса стен для объединения комнат, либо, напротив, их возведение, либо, например, демонтаж встроенного шкафа, либо изменение пути коммуникаций стало значительно труднее утвердить.

Global Look Press

Архитектор, государственный строительный эксперт Сергей Соколов в беседе с «360» заявил, что искренне рад нововведениям. Из-за халатного отношения собственников к перепланировке не один раз целые подъезды складывались как карточный домик. Чего только стоит история в Астрахани, когда в пятиэтажке обрушились два подъезда: среди причин происшествия назвали не только воздействие канализационных вод на фундамент, но и ремонт в одной из квартир, затронувший несущие конструкции.

«Когда люди приобретают жилье, живут там, не понимают, что их квартира — часть общей конструкции жилого дома. Просто так менять там ничего нельзя, это может привести к нарушению конструктивной целостности, и пострадает безопасность либо будет промерзание, нарушение системы вентиляции. Это массовое явление, потому наше государство приняло верное решение», — объяснил Соколов.

По его словам, люди не понимают, насколько сложны и в некотором смысле опасны многоквартирные дома.

Квартира — не менее опасный объект, чем автомобиль. Но почему-то мы не можем самовольно крышу обрезать или удлинить капот на метр: первый же инспектор нас задержит.

Квартирный вопрос безопасности

Доцент архитектурного факультета Государственного университета по землеустройству Алексей Ваняев объяснил, что у собственников жилья должна сформироваться полезная привычка: проверять купленную ими квартиру на законность планировки и самим всячески соблюдать регламент.

Global Look Press

По его мнению, контроль за этим важным фактором нашего компактного проживания давно надо было усилить.

«За эти нарушения достаточно долго были смехотворные штрафы, на которые никто не обращал внимания. Контроль за перепланировкой усложнялся тем, что мы имеем право не пускать никого к себе в квартиру. Некая безнаказанность чувствовалась. Необходимо объяснять жильцам, что это не государство осуждает ваши хотелки. Это вопрос безопасности», — рассказал эксперт.

Обрушение части жилого дома в Астрахани, ноябрь 2023 года / Global Look Press

Архитектор добавил, что расширение понятия перепланировки в документах должно позитивно сказаться не только на безопасности, но и на комфорте жильцов многоквартирных домов.

Перепланировка — это не передвинуть мебель. Это, например, поменять нагрузку на несущие конструкции, это вероятность ухудшения жилищных условий соседей сверху и снизу, когда меняются расположения стояков, происходят засоры, непродувание помещения, протечки. Алексей Ваняев

Ваняев подчеркнул, что нежелание исправлять незаконную планировку может (и должно) приводить к самым жестким последствиям.

«По суду, если человек не исполняет требования закона, когда просят все вернуть, как было до перепланировки, жилье может уйти с молотка, а новый собственник обязан будет все исправить», — заключил эксперт.