Эксклюзив 21 июля 2023, 17:59 Деньги перестанут жечь ладони нерадивым УК. Зачем в России меняют систему оплаты услуг ЖКХ Юрист Хаминский: в создании системы спецсчетов для оплаты ЖКУ есть рациональное звено РИА «Новости»

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Минстрой России занялся разработкой системы спецсчетов, на которые станут переводить собранную с собственников квартир плату за жилищно-коммунальные услуги. Планируется, что с помощью этой меры удастся избежать нарушения прав жильцов при нецелевом использовании средств управляющими компаниями.

Возможности снизить риски уже есть

В сфере ЖКХ накопилось уже довольно много проблем, отметил в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ, юрист Константин Крохин.

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По его словам, в отдельных случаях они связаны с качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, уровнем тарифов, есть случаи фальсификации решений собраний собственников жилья. Однако новая система оплаты не сможет изменить положение дел кардинальным образом, указал эксперт.

Предложили создать так называемые спецсчета, на которые будут начисляться деньги граждан за коммунальные услуги. И вот они там не пропадут. Но действующее законодательство уже дает возможность избавиться от рисков, связанных с недобросовестными мошенническими компаниями. Константин Крохин юрист

Если в течение двух месяцев управляющая компания не перечислит плату за потребленные коммунальные услуги, то ресурсоснабжающие организации получат право перейти на прямые договоры и расчеты с населением, пояснил он. Если владельцы квартир захотят перейти на прямые расчеты, то смогут провести собрание и сделать это. По словам юриста, судебная практика по таким делам есть.

Крохин выразил уверенность, что сейчас следует прилагать усилия, чтобы поддержать конкуренцию и сделать этот рынок более прозрачным.

«[Нужно] дать больше возможности населению, общественным объединениям потребителей участвовать в формировании тарифа, наладить работу жилищных инспекций, чтобы они осуществляли надлежащий надзор за техническим состоянием и за содержанием», — добавил собеседник «360».

Типичные злоупотребления УК и их последствия

Юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский не разделил мнение о том, что разрабатываемая система спецсчетов не решит существующих проблем. В идее использовать их для оплаты услуг ЖКХ есть рациональное звено, выразил уверенность специалист.

Хаминский пояснил, что основные претензии, которые предъявляют жильцы управляющим компаниям, заключаются в невозможности контроля за направлением расходования денежных средств.

В чем проявляются типичные злоупотребления, допускаемые УК? Вместо оплаты счетов поставщикам ресурсов УК перечисляют деньги аффилированным компаниям, приобретая у них товары, работы или услуги, порой совершенно ненужные для содержания дома, по многократно завышенным ценам. Александр Хаминский юрист

Это, в свою очередь, приводит к обнулению банковских счетов при растущей в геометрической прогрессии задолженности перед реальными поставщиками. Все это заканчивается тем, что ресурсоснабжающие организации приостанавливают поставки воды и электричества. А управляющая компания просто исчезает и оставляет за собой многомиллионные долги, которые ложатся на плечи жильцов.

«Имея на руках персональные данные квартировладельцев, управленцы фабрикуют протоколы общих собраний, продлевая свои полномочия на новый срок», — указал юрист.

Перспективы новой системы

Рассуждая о том, смогут ли спецсчета разрешить проблемы злоупотреблений УК, по оценке Хаминского, нужно вспомнить о практике использования средств при долевом жилищном строительстве. А именно о том времени, когда застройщики старались зафиксировать свои прибыли еще на этапе котлована, часто отбирая значительно больше денег, чем это допускалось сметой доходов и расходов.

«В результате средств не хватало, стройки замораживались, дольщики оставались без квартир. Ситуацию в корне изменило введение эскроу-счетов, получить деньги с которых застройщик мог, только отчитавшись об исполнении определенного этапа работ», — указал эксперт.

Такой принцип, по его словам, предлагается ввести и при оплате услуг ЖКХ. Важно, что из всей суммы сборов управляющая компания может претендовать только на ту часть, которая относится непосредственно к оплате ее услуг. А все остальные средства должны переводить по целевому назначению. Тогда чужие деньги не будут жечь ладони нерадивых управленцев, провоцируя на неблаговидные поступки, резюмировал Хаминский.