Эксклюзив 11 февраля 2024, 14:17 Визит переговорщика. Зачем на самом деле Такер Карлсон приезжал в Москву Блогер «Голос Мордора»: Карлсон в Москве общался не только с президентом РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон вряд ли приезжал в Москву исключительно ради интервью с президентом Владимиром Путиным. Об истинной цели визита представителя СМИ в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Часть американской системы

Вот кажется, что Такер Карлсон — такой отчаянный журналист-одиночка, который решился на смелый поступок ради того, что люди в США, да и во всем мире узнали правду. Такой своеобразный подвиг, равный тому, что сделали Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден, с которым, кстати, Такер Карлсон встречался в Москве.

Но правда в том, что Такер никакой не одиночка. Такер Карлсон — часть американской системы, только не демократической, которая извращенно считает себя «прогрессивной», а республиканской, консервативной.

РИА «Новости»

Жесточайшая борьба

Конечно, у республиканцев в рядах тоже все далеко не однозначно. Есть не только настоящие республиканцы, а «республиканцы только с виду», которые идейно близки к тем же демократам. Хватает в рядах республиканцев и русофобов — чего стоит один только сенатор Линдси Грэм, бывший друг покойного демократа Джона Маккейна.

В рядах республиканцев сейчас тоже идет жесточайшая борьба. Строго говоря, единства у демократов даже больше. Республиканская партия слишком неоднородна и наполнена совершенно противоположными идеями.

А главным возмутителем спокойствия является Дональд Трамп, который буквально ворвался в ряды партии, хотя ранее никогда особым республиканцем не был.

И не просто ворвался, а стал фактическим лидером партии. И все противодействие демократов, которые пытаются уничтожить Трампа уголовными делами и различным враньем, лишь укрепляют его позиции.

РИА «Новости»

Визит переговорщика

Такер Карлсон — безусловный представитель фракции Дональда Трампа в Республиканской партии. Той фракции, которая предлагает больше думать о том, что происходит в самой Америке. Разумеется, экспансионизм США и их страстное желание удержать ускользающее мировое лидерство никуда не делись, но Трамп предлагает решать эти вопросы через экономику, вернув США истинную индустриальную мощь.

Кстати, СМИ писали, что Трамп рассматривал Такера Карлсона даже на должность вице-президента.

И если учесть все это, то визит Карлсона в Москву можно рассматривать с еще одного ракурса — как визит переговорщика от той фракции республиканцев, которая, с огромной вероятностью получит в США верховную власть в виде Белого Дома.

РИА «Новости»

Наивно полагать, что все это было лишь ради интервью. Наверняка Карлсон общался не только с президентом, но и с представителями его ближайшего окружения, и это общение касалось целого ряда важнейших вопросов, включая Украину, Ближний Восток и НАТО. До чего договорились, мы, разумеется, не знаем, и если узнаем, то только после ноября этого года.

Но большая международная политика часто так и делается.