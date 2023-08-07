Общество 07 августа 2023, 18:43 Семи миллионам сим-карт грозит блокировка. Зачем Роскомнадзор требует подтвердить данные абонентов? Шеф-редактор Букштейн: блокировка серых сим-карт нужна для безопасности граждан Freepik

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Роскомнадзор с апреля требовал от операторов связи проверить личные данные абонентов, а в августе поручил заблокировать номера тех, кто в течение двух недель не актуализирует информацию о себе. Зачем нужны такие меры и в чьих это интересах, разбирался «360».

Блокировка сим-карт в России

В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора оператор должен будет уведомить абонента об отключении. У клиента будет 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале «Госуслуг», через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер заблокируют.

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В 2018 году вступили изменения в закон «О связи»: они обязали телекомпании проверять достоверность данных абонентов. Если компания не предоставит актуальные сведения, ей грозит ответственность, поэтому операторы проводят сверку.

РИА «Новости»

Несколько месяцев они активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки, отметил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, в первую очередь речь идет о сим-картах, которые раздают у метро без заключения договора, или о корпоративных — компании массово приобретают их для сотрудников.

«По данным Telecom Daily, в России насчитывается порядка шести с половиной — семи миллионов серых сим-карт, и до сих пор можно без проблем купить симку без паспорта у уличных продавцов, например на всевозможных вокзалах», — уточнил Кусков.

РИА «Новости»

Зачем нужно блокировать серые сим-карты?

Ключевая особенность серой сим-карты — ее покупатель не становится официальным владельцем. Симка зарегистрирована либо на другое физическое лицо, либо на юридическое лицо. Торгуют такими «модулями идентификации абонента», как правило, мелкие коммерсанты.

Желание сохранять анонимность при совершении звонков или использовании интернета — одна из причин, по которой люди предпочитают покупать «уличные» симки.

РИА «Новости»

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал «360», что мера, выдвинутая Роскомнадзором, нужна, чтобы понимать, кто пользуется услугами, а также для защиты граждан страны.

Сейчас это [сим-карта] средство идентификации человека. Наши операторы знают, где я и где вы. Если я анонимный, то кто я, что я делаю? Здесь вопрос безопасности. <…> Нас, законопослушных пользователей, никто трогать и беспокоить не будет. Если есть неучтенные данные и их попросят подтвердить, в этом нет ничего страшного. Леонтий Букштейн

Риски использования серой сим-карты

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил в разговоре с «360», что сегодня телефон — идентификатор для входа в различные сервисы: социальные сети, банковские сервисы и развлекательные приложения.

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Если человек купил сим-карту с рук, через какое-то время этот номер телефона могут изъять, предупредил Щельцин. Соответственно, номер вернется в оборот, поэтому есть вероятность, что другой человек «легально» получит доступ к чужим личным данным.

«Злоумышленники, используя определенные модели, могут определить неподтвержденные номера. Биржи номеров, которые сами операторы организовывают, могут выкупать их. Некая охота за такими номерами», — подытожил собеседник «360».