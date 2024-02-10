Общество 10 февраля 2024, 17:31 «Участников Сталинградской битвы не смущало». Зачем «одевать» «Родину-мать» Вассерман: советующим переделать «Родину-мать» стоит подучить историю искусства Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

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Блогер из Самары поплатилась за неуместную шутку со скульптурой «Родина-мать зовет!» — видео, на котором она как бы «хватает» монумент за грудь, обернулось для нее арестом. На фоне этого скандала прозвучало предложение переделать памятник так, чтобы он не вызывал соблазна для подобных шуток. О том, стоит «прикрывать» «Родину-мать» и другие скульптуры, которые могут показаться откровенными, или это уже чересчур, — в материале «360».

«Голые» статуи

Летом 2023 года блогер, находясь на Мамаевом кургане у подножья памятника, сняла видео в таком ракурсе, что казалось, будто она трогает грудь «Родины-матери», и выложила ролик в соцсети. Следователи решили, что девушка совершила «безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа». Закончилось это уголовным делом о реабилитации нацизма и взятием под стражу. После этого мусульманские активисты неожиданно предложили переделать скульптуру так, чтобы она выглядела скромнее. Общественник Расул Ахияретдинов счел, что торчащие соски у монумента выглядят слишком откровенно, и волгоградцы якобы сами хотели бы «скрыть срамные места» памятника.

Кстати, подобные дискуссии по поводу памятников в России разгораются не в первый раз. К примеру, в 2017 году в Сергиевом Посаде появился памятник выпускникам, представляющий собой танцующую вальс пару, и у девушки через одежду сильно просвечивают соски. Местные жители в Сети сочли скульптуру неприличной, писало издание «Копейка».

Но есть в стране куда более откровенные памятники, которые, кажется, давно никого не смущают. Например, памятник «Лесному юноше» в Выборе изображает полностью обнаженного парня, ведущего на поводке медвежонка. На памятнике «Мальчику с кураем» в Башкирии на юноше тоже нет одежды. А монумент Зураба Церетели «Трагедия народов» в Парке Победы в Москве и вовсе представляет собой целую вереницу голых изможденных людей, и в обнаженности и беззащитности идущих на смерть как раз состоит жуткая суть.

РИА «Новости»

О «голых» римских и греческих статуях и говорить не приходится, а ведь их выставляют в крупнейших музеях мира, и люди вроде бы не возмущаются — искусство есть искусство. Бывают, конечно, единичные случаи — к примеру, относительно недавно директору школы в американской Флориде пришлось уволиться из-за жалобы родителей на показ школьникам статуи Давида, фрески Микеланджело «Сотворение Адама» и «Рождения Венеры» Боттичелли.

Стоит ли впадать в подобные крайности?

Искусство и уважение

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «360» посоветовал активистам, желающим «прикрыть» «Родину-мать», подтянуть знания в области истории и культуры.

Очень сожалею, что активистами, пытающимися продвигать какие-то идеи, становятся люди, необученные основам истории искусства, культуры и поэтому считающие, что существуют всего два мнения: их и неправильное. Надеюсь, что активистов, выдвигающих подобные предложения, порекомендуют, — а может быть, их даже обяжут, если понадобится — пройти хотя бы элементарное образование в части истории и культуры. Анатолий Вассерман депутат Госдумы, публицист

По поводу того, достаточно ли статуя откровенна, чтобы возбуждать физически, он отметил, что для человека «нормально возбуждаться при виде чего-то красивого — необязательно сексуально, но по крайней мере радоваться красоте».

Активистов-ханжей, по мнению Вассермана, хватает в разных конфессиях, и вообще, они могут высказываться не только из религиозных соображений.

«Желаю им подучиться и понять, чем их поведение отличается от человеческой нормы. Может быть, обратиться за помощью к специалистам по различным формам обучения конкретно по скульптуре в Сталинграде. Я думаю, что по крайней мере участников Сталинградской битвы, доживших до сооружения мемориала, эта статуя уж точно не оскорбила, — не нам пытаться чему-то их учить», — подытожил депутат.

РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, с которым также пообщался «360», согласился с тем, что в «Родине-матери» «ничего трогать не надо».

«Переделывать не надо, все сделано очень правильно, хорошо и со вкусом. Но есть поведение, которое недопустимо, это надо не забывать. Это не просто какой-нибудь аттракцион, это именно Мамаев курган, памятник установлен там, где идет поклонение подвигу наших предков. К этому надо уважительно подходить тем, кто туда приходит, фотографирует», — рассудил парламентарий.

Думается, в данном случае стоит и правда сосредоточиться больше на том, что памятник собой символизирует. Скорее всего, и та девушка планировала просто пошутить, а не «реабилитировать нацизм», но ей не хватило чуткости и уважения. В результате она практически поставила себя в один ряд с теми, кто закидывает снегом Вечный огонь, оскверняет памятники, посвященные стойкости советского народа. А таких людей в России ждет справедливое наказание.