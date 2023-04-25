Общество 25 апреля 2023, 14:11 Телеком-аналитик Эльдар Муртазин объяснил, зачем мобильные операторы просят подтвердить данные Аналитик Mobile Research Group: операторы просят подтверждать данные для соблюдения закона Pxhere

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Российские мобильные операторы рассылают абонентам сообщения с просьбой подтвердить персональные данные. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, для чего это нужно компаниям, предоставляющим услуги связи.

Сим-карты в России должны оформляться на конкретного человека с конкретными паспортными данными, отметил Муртазин. Это требование закреплено на законодательном уровне.

«В законе „О связи“ говорится о том, что они индивидуальны, то есть вы не можете оформить сим-карты на третье лицо», — подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group.

Персональные данные абонентов могут поменяться из-за обыденных ситуаций: потери или замены паспорта по достижению определенного возраста, вступления в брак или оформления развода с последующей сменой фамилии и обновлением документов. Также может произойти ситуация, в которой от абонента ничего не зависит, например, появление ошибки в данных при составлении договора.

В 2018 году вступили изменения в закон «О связи», которые обязали телеком-компании проверять достоверность данных абонентов. Если компания не актуализирует информацию, ей грозит ответственность, поэтому телеком-операторы проводят сверку и просят некоторых абонентов подтвердить свои данные или актуализировать их.

Если человек хочет и дальше пользоваться привычным номером, ему необходимо подтвердить персональные данные. Сделать это можно двумя способами: в салоне связи или онлайн.

В первом случае абоненту нужно прийти с паспортом и сим-картой в любое отделение сотового оператора, во втором — нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

В личном кабинете на сайте или в приложении оператора связи надо зайти в настройки профиля и выбрать кнопку «Проверить паспортные данные» либо «Подтвердить паспортные данные».

После переадресации на «Госуслуги» необходимо войти в свою учетную запись и дать разрешение на обработку информации оператором связи. Если сим-карта оформлена на другого абонента, все же потребуется визит в салон связи для переоформления договора.