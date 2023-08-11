Общество 11 августа 2023, 17:12 Штрафовать, но пока не запрещать. Заблокируют ли Google в России? Депутат Госдумы Матвейчев: вместо сервисов Google нужно использовать отечественные Unsplash

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Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace российских компаний, попавших под санкции США. Сотрудники могут потерять доступ к корпоративным почтам и к электронному документообороту Google Docs без возможности восстановления. Существуют финансовые и репутационные риски. «360» собрал недружественные шаги Google по отношению к России и российским пользователям. Вопрос о возможной блокировке, похоже, теперь звучит конкретнее некуда.

Что натворил Google

Итак, вот только основные и самые заметные ограничения, которые Google наложил на пользователей по территориальному признаку.

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— Компания закрыла свой рекламный бизнес в конце марта 2022 года в России, однако сохранила популярные потребительские сервисы: в частности, YouTube.

— По словам сотрудников компании, Google вывозил персонал из России и планировал прекратить коммерческое нахождение в стране.

— Google начал отключать Google Global Cache в России в конце весны 2022 года. Эти сервисы были нужны для быстрой работы всех сервисов Google, в особенности для YouTube.

— В России ограничили доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для местных пользователей с начала августа 2022 года. Россияне не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров.

— Через год после первых ограничений в Google Play россияне столкнулись с тем, что мобильные приложения банков исчезли из магазина. Это произошло из-за ведения в июле 2023 года американских санкций против кредитных организаций.

— В марте 2022 года сервис приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч.

— Также в марте 2022-го видеохостинг отключил показ рекламы в России из-за специальной военной операции на Украине. Из-за этого пользователи не видели рекламу, их просмотры не монетизировались.

— Видеохостинг регулярно блокировал аккаунты и контент известных личностей и новостных каналов. Так, ограничивали «360», Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многие другие.

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Россия ответила

— В апреле 2022 года Роскомнадзор запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал отечественные поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. На сайте Роскомнадзора указано, что ограничения касаются поиска, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

— В марте 2022-го Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google по требованию Генеральной прокуратуры. Новостной сервис регулярно предоставлял недостоверную информацию о СВО.

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Грозит ли Google блокировка в России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев напомнил «360», что сотрудникам корпоративных фирм в России нельзя пользоваться почтой Google для регистрации и входа в аккаунты на других площадках.

Мы законодательно это запретили — идентификацию через недружественные страны. У нас есть собственные почты и сервисы. Олег Матвейчев

Что касается блокировки Google и YouTube в России, то, по словам парламентария, в Госдуме пока делают все для того, чтобы избежать крайних мер.

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«Мы готовим полноценную замену, чтобы в случае, когда будет неизбежна блокировка, была альтернатива. Видимо, все идет к неизбежному. Когда это произойдет, сказать трудно, но мы видим очередные шаги недружественных стран», — добавил собеседник «360».

Депутат Анатолий Вассерман, в свою очередь, заявил «360», что американцы будут регулярно строить козни России. Одним Google дело не ограничится.

Google — одна из компаний, которая тесно связана с демократическими партиями, будет, несомненно, в числе самых активных мерзавцев. Анатолий Вассерман

По его словам, пользователям корпоративных сервисов Google надо избавляться от этой «зависимости» поскорее.

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Член Общественной палаты и депутат ГД Султан Хамзаев сообщил «360», что ограничения, которые вводил Google по заказу Вашингтона, — попытка давления на россиян. Блокировать Google и YouTube в срочном порядке пока нет необходимости, подчеркнул он. Но всю информацию, которую знает Google о своих пользователях, — знает ЦРУ, предупредил парламентарий.

«На данном этапе экстренной необходимости нет. Нужно штрафовать и призывать компанию к соблюдению российского законодательства, безусловно», — подытожил Хамзаев.