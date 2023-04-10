Эксклюзив 10 апреля 2023, 17:50 За банку сгущенки. Украина вербовала террористов в России за копеечное вознаграждение Военный эксперт Михайлов: расширение полномочий спецслужб РФ исключит попытки вербовки СБУ Сотрудники ФСБ задерживают гражданина Украины, который планировал теракт по заданию украинских спецслужб в Северокавказском федеральном округе / РИА «Новости»

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Генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов рассказал, что украинские спецслужбы вербуют агентов за банку сгущенки. Ситуация требует значительного расширения полномочий спецслужб России, чтобы исключить возможные теракты. Такое мнение высказал в беседе с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

В террористической опасности

Я согласен с мнением своего однофамильца, генерала ФСБ Михайлова, что украинские спецслужбы и стоящие за ними западные кураторы могут вербовать на территории России террористов буквально за банку тушенки.

Уже появлялись кадры, где молодежь фактически сжигает машины, наклеив букву Z или V для отчета кураторам. Постоянно видим кадры, когда подожгли электрощит или небольшую подстанцию.

Люди готовы рисковать за копейки. Это говорит о том, что спецслужбы грамотно работают: изучают через соцсети, видят недовольных. В итоге — теракты по всей стране, чтобы вызывать напряжение.

Не говоря о том, как спецслужбы отрабатывают убийства журналистов: Дарья Дугина, Владлен Татарский… В зоне повышенной опасности, где люди помогают российской армии, их там уничтожают агенты СБУ тоже за копейки. Я знаю, что, как рассказывают агенты, им там платили 8-10 тысяч в переводе на наши деньги.

Хочу отметить, что на протяжении последних восьми лет, когда бомбили Донбасс, было немало беженцев. Сколько из них уже могли быть завербованными и проживают на территории нашей страны?

«Лесные братья» XIX века

Это достаточно тяжелая ситуация, которую нужно отрабатывать. Я не знаю, может, усиливать наши спецслужбы, давать больше полномочий, подвергать их большему контролю. Похожая ситуация была после Великой Отечественной войны на Западной Украине. Это «лесные братья», которых уничтожали и вылавливали чуть ли не до 60-х годов.

И сейчас может быть такое же. Я, конечно, не пугаю. Но идет жесткая фильтрация, по крайней мере прибывающих с новых территорий граждан, на месте. Эта работа продолжится и после специальной военной операции.

Агенты наблюдают. Представляю, какой это колоссальный пласт нужно перерабатывать спецслужбам, чтобы кого-то вычислять. Здесь нужно более тонко работать.

Фото: РИА «Новости»

Закрыть Россию от мирового интернета

Хоть закрывай Россию от мирового интернета или возможности контролировать со стороны мировых гегемонов влиять на наши соцсети. Конечно, это деспотично или как там могут сказать. Но закрывать от этой грязи как-то нашу молодежь нужно.

Сейчас, говорят, китайских специалистов приглашают, устанавливают специальные машины для блокировки интернета и создания внутренней Сети. Может быть, это тоже определенный выход. Но вызовет ли он поддержку населения? С другой стороны, когда будет безвыходная ситуация, здесь надо будет блокировать все по большому счету. Хотя я даже не представляю, как это будет выглядеть.

Конечно, меры принимать нужно. Теракты будут. К этому нужно быть готовыми. Больше внимания нужно сосредоточить на безопасности соцобъектов.

Патриотам, которые часто выступают по телевизору, тоже нужно быть внимательными. К каждому охрану, госзащиту не приставишь.

Сломать все, навязанное Западом

Ну и все должно быть без перегибов. А вот чтобы за тушенку и сгущенку не вербовали, нужно быстрее делать идеологию в стране, воспитывать молодежь. Потому что у нас до сих пор ее нет. Мы просто знаем, что мы русские, что с нами Бог. Наша армия и флот всегда всех побеждали: в Великую Отечественную войну и так далее.

А что будут предлагать этой молодежи, которая воспитывалась без пионерии и комсомола, чтобы она поверила, чтобы ее невозможно было завербовать?

Есть необходимость работы с пятой колонной, которая осталась в большом количестве. Многие действительно работают, получают деньги от украинских и западных кураторов на территории России, ведут подрывную деятельность. В каждом выступлении какого-нибудь лектора могут быть уже отработанные терминологии, которые вбивают в сознание ненависть к стране.

Нужно быть более осторожными и позволить спецслужбам больше полномочий. Требуется сломать то, что было навязано нам так называемыми западными партнерами за все эти годы.