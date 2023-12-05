Общество 05 декабря 2023, 13:47 Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в полтора раза Unsplash

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Психологические онлайн-сервисы в России стали популярнее. Посещаемость таких сайтов выросла более чем в полтора раза за первые девять месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные привел федеральный мобильный оператор Yota, проведя исследование на основе обезличенных абонентских данных.

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов подскочил на 81%. Также в среднем почти на треть увеличилось время, которое юзеры тратят на занятия с психологами в онлайн-режиме.

Чаще всего подобными ресурсами пользуются женщины — 60% аудитории. Они же обеспечивают 63% интернет-трафика онлайн-сервисов по психологии.

Наибольший интерес к таким услугам проявляют пользователи от 25 до 35 лет. Этот показатель составляет порядка 37% от всех абонентов. На втором месте расположилась группа пользователей от 36 до 45 лет (22%). Замыкают тройку лидеров абоненты от 46 до 55 лет (17%).

Молодое поколение наиболее высокие темы роста по заинтересованности в психологических онлайн-сервисов. Интерес к таким ресурсам среди школьников и студентов с 14 до 20 лет в 2023 году вырос в шесть раз. А потреблять мобильный трафик эта группа пользователей стала почти в восемь раз больше.

По данным Yota, популярнейшим онлайн-ресурсом по психотерапии в 2023 году стал сервис «Ясно». По сравнению с прошлым годом, число его пользователей выросло на 44%, а мобильный трафик подскочил на 89%.

На строчке ниже расположился сервис Alter. Он же показал самые высокие темпы роста. Аудитория сервиса увеличилась в 5,5 раза.

На третьем месте оказался ресурс Zigmund.Online. Количество его пользователей упало на 28%. Однако мобильный интернет-трафик вырос на 24%. В пятерку лидеров по востребованности вошли также сервисы YouTalk и Smart.

Пресс-служба Yota

По данным Yota, в среднем один российский пользователь в 2023 году тратил на использование психологических сервисов 117 минут ежемесячно. В 2020-м этот показатель составлял 91 минуту.

Самым востребованным месяцем по использованию психологических сервисов стал август. Тогда на онлайн-сервисы российские пользователи тратили в среднем 171 минуту. А наименьшее количество времени уделяли психологическим ресурсам в апреле — 81 минуту.

Чаще всего онлайн-психотерапией интересовались жители Рязани. Пользователи из этого города в 2023 году в среднем тратили 233 минуты в месяц на сайтах или в приложениях психологических сервисов. В топ-5 по популярности специализированных ресурсов вошли Ставрополь (192 минуты), Благовещенск (166 минут), Ростов-на-Дону (162 минуты) и Москва (154 минуты).