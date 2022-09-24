Референдумы о присоединении к России: что будет после голосования | 360°

Общество 24 сентября 2022, 01:30 Поделиться Telegram

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Viber Принять и защитить. Россия обеспечит безопасность жителей Донбасса после референдума Россия возьмет под защиту Донбасс и освобожденные территории после проведения референдумов РИА «Новости»

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На территории Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях 23 сентября начались референдумы по вхождению в состав Российской Федерации. ЦИК регионов отмечают высокую явку, жители этих территорий могут проголосовать и в России. «360» разбирался, что будет с ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областями после оглашения результатов голосования.

Россия пополнится четырьмя субъектами

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Уже сейчас можно предположить, что жители Донбасса и освобожденных территорий проголосуют за вхождение в состав России. Стоит отметить, что процесс принятия потенциально новых российских регионов довольно непрост. Механизм прописан в Конституции — сначала соответствующие решения должны принять в Госдуме и Совете Федерации, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «это будет достаточно быстро», хотя и не назвал точных сроков. По словам представителя Кремля, все выполнят в соответствии с требованиями законодательства, сообщил ТАСС.

Если люди в указанных регионах проголосуют за вхождение в состав РФ, попытки украинских властей отбить Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области расценят как нападение на Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Конституция России начнет действовать в отношении новых субъектов сразу после принятия решения о вхождении в состав РФ, уточнил он.

Такую же позицию занял председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он рассказал РИА ФАН, что главный российский документ гарантирует жителям указанных регионов безопасность.

«Я уверен, что они пожелают вернуть свою историческую родину. Мы были единой страной. И в советской стране жили вместе. И говорили, и говорим на родном языке. И спаслись от фашизма и нацизма», — заявил политик агентству.

Зюганов подчеркнул, что Россия будет защищать «свою территориальную целостность, свою государственность и своих людей», используя все возможности.

Защита новых территорий гарантирована

Вопрос о том, как Россия может защитить свои территории, подняли в Германии. Корреспондент телеканала Welt в Москве Кристоф Ваннер заявил, что российские власти готовы обеспечить ядерную защиту потенциально новых субъектов. Журналист отметил, что площадь этих территорий равна примерно третьей части ФРГ.

Вхождение этих четырех регионов в состав РФ полностью изменит ситуацию на фронте, заявил Кнутов. На обстрелы своей территории Россия будет отвечать достаточно жестко, будет усилено военное воздействие и противодействие провокациям против мирного населения.

«Ответ с нашей стороны должен быть гораздо жестче, эффективнее и более серьезным, чтобы как можно быстрее завершить освобождение Донбасса. И создать буферную зону вдоль границы с Россией», — заявил военный эксперт.

Кнутов отметил, что Украина безуспешно пытается сорвать референдумы, однако никакие угрозы не смогут остановить волеизъявление народа.

Жители Донецка рассказали, что давно ждали возможности стать частью России. Они отметили, что будут голосовать за вхождение в состав РФ.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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