Эксклюзив 01 декабря 2023, 16:37 Взяла кредиты и жила в студии маникюра. Сестра пожаловалась на стоматолога из Самары Стоматолог в Самаре отказался вернуть сестре кредитный долг на 900 тысяч рублей РИА «Новости»

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Стоматолога районной больницы Самары обвинили в обмане двоюродной сестры. Она рассказала, что брат уговорил ее взять кредит и одолжить 900 тысяч рублей, но отказался расплачиваться. Сам мужчина в разговоре отверг все обвинения. «360» выслушал обе стороны семейного конфликта.

Семейные отношения

Женщина рассказала, что в апреле двоюродный брат попросил в долг 900 тысяч рублей. Она не отказала, так как родственник не бедствовал — работал довольно востребованным в Самаре стоматологом. К тому же всегда расплачивался по долгам.

Брат, которому я доверяла. Он не в первый раз просил денег — по 10-20 тысяч, всегда вовремя возвращал. В этот раз я взяла кредит. Мы договорились, что он мне до 8 мая вернет деньги. двоюродная сестра

Она оформила документы в Москве и 29 апреля привезла деньги в Самару. Принесла их брату, но он попросил положить их на счет. Все происходило, по ее словам, на глазах очевидицы.

«Попросил эти деньги положить на карту и перевести третьему лицу. Я все сделала, как он сказал. На следующий день он сказал, что никаких денег возвращать не будет, и эти проблемы с возвратом кредита я должна решать сама», — заявила женщина.

Жить на работе

До этого случая она сняла студию маникюра, отремонтировала и обставила арендованную квартиру. Из-за большого долга пришлось все распродать и в прямом смысле жить на работе.

«Получается, что я осталась без денег совсем. У меня был выбор — или оставить квартиру, или закрыть студию и уйти на кого-то работать. Естественно, я оставила студию и три месяца жила в ней», — объяснила женщина.

РИА «Новости»

Тогда же собеседница «360» подала заявление в полицию, и в Самаре возбудили уголовное дело против неустановленного лица. Когда 23 октября она приехала в отдел, узнала, что с 3 сентября расследование приостановили. Причину не назвали, и она написала жалобу в прокуратуру.

Игровая зависимость

С тех пор брат не брал трубку и не выходил на связь. От родственников женщина узнала о его тяге к азартным играм.

Разговаривала с его мамой. Она сказала, мол, я сама набрала для него кучу кредитов, он меня в долги вогнал. Оказывается, играет, большие суммы проигрывает. двоюродная сестра

Отец мужчины сказал то же, что и мать, и посоветовал решать проблемы самостоятельно. Теперь женщина ждет ответа прокуратуры, чтобы понять, как действовать дальше.

Несуществующий кредит

Тот самый стоматолог заявил «360», что двоюродная сестра соврала и вся эта история — выдумка. Он отказался комментировать детали и назвал их бредом.

«Не было такого. [Обозвал], потому что она меня тоже оскорбляла по телефону, и все. Нет [900 тысяч не заставлял ее брать]. Я этот бред вообще комментировать [не буду]… вообще по барабану, что там у нее в голове случилось», — сказал мужчина.

Полиция приходила к нему за объяснениями. Он заявил, что сказал то же самое — не брал в долг и не просил оформлять кредиты. Мужчина не смог объяснить мотивы двоюродной сестры и заявил, что после этого скандала родственники перестали с ней разговаривать.