Эксклюзив 23 марта 2023, 13:17 «Вызывал полицию и скорую». Челябинцы задержали мужчину, напавшего на двух горожанок Житель Челябинска рассказал, как задержал напавшего на двух горожанок злоумышленника РИА «Новости»

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Житель Челябинска напал на двух горожанок и попытался скрыться с места. Его задержал случайный прохожий Евгений Радюшевский. Он рассказал «360», что просто не мог пройти мимо и добавил, что злоумышленник был явно не в себе.

Двойное нападение у супермаркета

Днем 18 марта Евгений шел в магазин. На улице он увидел пожилую женщину, лежащую на земле. Он помог ей подняться и узнал, что неизвестный мужчина дернул ее за капюшон, повалил и ударил о землю. Прохожие рассказали, что злоумышленник побежал в сторону перекрестка, и Радюшевский решил его догнать.

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«Я сразу двинул в ту сторону, особо не раздумывая. Понятно, что ситуация нехорошая, у нас всех есть родители — женщина в возрасте, такое произошло. Смотрю дальше — девушка, тоже за лицо держится. Напуганные глаза, говорит: „Он меня ударил“. Я уточнил, куда он дальше побежал», — рассказал собеседник.

По его словам, к нему присоединился еще один мужчина. Он предложил задержать хулигана вместе. На перекрестке загорелся зеленый сигнал светофора, и Евгений узнал в толпе горожан предполагаемого нападавшего.

«Я его увидел по приметам, которые сказали, по джинсам — светлые обтягивающие, больше как женские. И все — закрутили (злоумышленника — прим. ред.), обратно притащили, дальше удерживали. Параллельно вызывал полицию и скорую», — добавил Радюшевский.

Хулиган оказывал сопротивление

Челябинец рассказал, что подозреваемый пытался не дать себя задержать и в целом вел себя агрессивно. Мужчины объяснили ему, что так поступать нельзя и отвели к месту нападения на горожанок.

«Я попытался с ним поговорить — откуда он, что такое, почему он так поступил — он не смог объяснить. Также попытался выяснить — местный или не местный, откуда он — мычал что-то, ничего толком не сказал», — добавил Евгений Радюшевский.

По его словам, хулиган был неплохо одет, но выглядел слегка неопрятно — одежда была немного испачкана, мужчина давно не брился. По его поведению можно было сделать вывод о том, что он находится в состоянии опьянения, однако запаха алкоголя от него не было.

Когда нападавшего привели обратно, там уже были родители пострадавшей девушки-подростка. Они были очень взволнованы за дочь, но мужчины решили оставить хулигана под их присмотром. Когда Евгений убедился, что и девушка, и пожилая женщина дождутся полиции, а злоумышленник не сбежит, он отправился по своим делам.

«Там еще люди подошли, мужики. Скорая подъехала, я пошел в магазин, убедившись, что этот подозреваемый уже никуда не денется», — отметил Радюшевский.

Полиция возбудила уголовное дело

Нападавшим оказался местный житель 1982 года рождения, рассказали «360» в пресс-службе МВД по Челябинской области.

«В отдел полиции „Советский“ обратились два пострадавших, женщины, и в отдел полиции „Центральный“. Мужчина задержан, местный житель 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили там.

В главке подтвердили, что хулигана задержали прохожие. Отметят ли их за совершение этого поступка — пока неизвестно.

Ранее житель Тюменской области напал с ножом на мужчину и женщину. Правоохранители задержали его, суд отправил его в колонию строго режима на один год и 10 месяцев.