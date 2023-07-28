Эксклюзив 28 июля 2023, 11:48 Вывести из тени. В Госдуме поддержали закон об онлайн-продаже алкоголя Депутат Журавлев: закон об онлайн-продаже алкоголя сделает эту сферу цивилизованной Amy Chen / Unsplash

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В Госдуме поддержали предложение доработать и принять законопроект, который выведет из тени онлайн-продажу алкоголя. Депутат нижней палаты парламента и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев рассказал «360» об этой инициативе.

Депутаты продолжают активно обсуждать законопроекты, которые позволили бы запустить торговлю спиртным через интернет. Госдума рассмотрит предложение ближайшей осенью.

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Журавлев отметил, что продажа алкоголя в Сети и без того существует, однако отрасль развивается совершенно бесконтрольно и наводнена контрафактом, которым периодически травятся люди. Реклама доставки алкоголя в соцсетях стала весьма распространенной практикой, но покупатель никогда не может быть уверенным в том, что ему привезут, указал парламентарий.

«И сейчас такие доставщики, естественно, налогов в казну не платят и никакой ответственности за свою продукцию не несут, даже если люди после нее попадают в больницу или на кладбище. Нужно непременно сделать эту сферу цивилизованной, вывести ее из тени, и это, конечно, приведет лишь к появлению на рынке качественных напитков», — пояснил депутат.

Он привел в пример ужесточение контроля за розничной торговлей спиртным в магазинах. По словам лидера партии «Родина», после принятия этих мер на полках, наконец, появилось нормальное вино, в том числе отечественное.

«И бояться того, что население сопьется, вовсе не следует. А лица, страдающие алкогольной зависимостью, и без того отовариваются в круглосуточной нелегальной наливайке», — подытожил Журавлев.

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Создать заслон нелегальному обороту

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский на протяжении многих лет выявляет нарушения на рынке алкогольной продукции. По его мнению, если закрутить гайки в отношении легальной алкогольной продукции, на ее место придет контрафакт. Хаминский объяснил «360», как, с его точки зрения, сделать онлайн-торговлю спиртным безопасной и контролируемой.

«Государство, вводя лицензирование оборота спиртосодержащей продукции, априори признает вино и водку продуктами, потенциально наносящими вред здоровью. При этом вводить неоправданные запреты и ограничения было бы ошибкой», — обратил внимание Хаминский.

Глава общественной организации напомнил о сухом законе, действовавшем в СССР во второй половине 1980-х годов. Запреты привели к бурному развитию самогоноварения и производству фальсификата, жертвами которого стали тысячи тогда еще советских граждан, отметил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

«Прежде чем ставить точку в депутатском споре, нужно ответить на простой вопрос: что опаснее — реализация легальной продукции через интернет или незаконная продажа через разного рода „наливайки“ или „продавайки“. Ответ очевиден, значит, нужно просто создать условия, которые создадут четкий заслон нелегальному обороту спиртного», — объяснил свою позицию Хаминский.

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Он перечислил шаги, которые требуется совершить в этом направлении. Во-первых, нельзя использовать слово «эксперимент», поскольку это, как минимум, нарушает антимонопольное законодательство и может допускать разные вольности, отметил глава общественной организации.

Во-вторых, по его словам, нужно разработать отдельный вид лицензии на дистанционную продажу алкогольной продукции и установить жесткие лицензионные требования. В-третьих, время доставки спиртного не должно выходить за разрешенный в определенном регионе режим работы алкогольных магазинов, указал Хаминский.

Четвертым шагом он назвал ввод строгой процедуры идентификации покупателя для проверки его возраста, вплоть до фотографирования с удостоверением личности в руках. Пятый шаг — вывести торговлю спиртным из режима упрощенной системы налогообложения, чтобы создать еще один уровень контроля за оборотом алкоголя, сказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

«При соблюдении указанных условий в России можно достаточно быстро создать цивилизованный рынок дистанционной продажи алкогольной продукции. Более того, меры поддержки отечественных виноделов эффективнее всего привязать к реализации, а не к дотациям на выращивание и переработку винограда. Таким образом стимулы будут действовать и в отношении производителя, и покупателя», — резюмировал Хаминский.