Эксклюзив 28 ноября 2023, 12:28 «Выступать против страны подло». Антироссийски настроенного худрука Камерного театра в Воронеже уволили Депутат Милонов: худрук театра в Воронеже Бычков выступил против России РИА «Новости»

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На прошлой неделе активно обсуждалась новость об увольнении худрука Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова по решению регионального Минкульта. Журналисты называли возможную причину: много лет возглавлявший театр культурный деятель выступил против СВО. В интернете появились петиции против его увольнения, однако довольно много людей поддержали решение министерства. Как отметил в беседе с «360» зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, люди с такой позицией, как у Бычкова, не должны занимать государственные должности.

«Это государственный театр, так что должность в большой степени государственная. <…> У человека есть право говорить что он хочет, но при этом не надо занимать государственную должность. И сейчас, в такой момент, выступать против страны — это подло, совершенно отвратительно», — считает депутат.

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По его мнению, лидеры общественного мнения справедливо считают «негигиеничным» и противоестественным оплату работы таких людей.

«Человек подло, негодяйски выступает против тех людей, которые сейчас несут свою службу, помогают, защищают наше государство», — подытожил Милонов.

«Люди давно возмущались»

Член правления всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников составил петицию в поддержку освобождения Бычкова от должности. В беседе с «360» он напомнил, что несколько лет назад худрук театра оскандалился — он «проводил гей-парады, замаскированные под шествия по мотивам сказок Пушкина». А теперь он выступил с «непоследовательной и однобокой» позицией по спецоперации.

«Люди давно были возмущены. <…> Я лично хотел, чтобы этого человека привлекли к уголовной ответственности», — признался Згонников.

В петиции также указывается, что Бычков не высказывался в поддержку русского языка на Украине, не выражал солидарность в связи с убийствами в Доме профсоюзов в Одессе, против избиения русскоговорящих активистов в Харькове и так далее. Общественник сыронизировал: возможно, Бычкову было «некогда».

«Он, безусловно, имеет право на свое мнение и его выражение, однако, находясь на посту художественного руководителя театра с государственным учредителем, не имеет права саботировать государственную позицию по поддержке участников СВО и членов их семей», — подытожил Андрей Сгонников.

Михаил Бычков основал театр в 1993 году и был его бессменным художественным руководителем.