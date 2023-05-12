Общество 12 мая 2023, 19:20 (обновлено: 12 мая 2023, 20:24) Выставки наивного искусства прошли в «Пятерочке» ТС Пятерочка

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Более 40 выставок наивного искусства провели в рамках программы «Пятерочка c заботой» в магазинах торговой сети. Мероприятия прошли в 15 населенных пунктах по всей России в течение апреля.

Наивное искусство — это одно из направлений примитивизма, в которое входит как самодеятельное искусство, так и изобразительное творчество художников-самоучек. Авторами картин для экспозиций в «Пятерочках» стали художники-любители старше 75 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья.

ТС Пятерочка

Работы выставляли в магазинах «Пятерочка», в которых реализуется проект «Центры местного сообщества». Цель этой программы — создавать добрососедские сообщества среди местных жителей. В рамках инициативы в торговых точках сети проводят мастер-классы, благотворительные акции, творческие конкурсы и другие социальные активности.

ТС Пятерочка

Выставку наивного искусства организовали с подачи АНО «„СПИРО“ Творческий Тандем». Эта организация реализует проекты в сфере культуры, искусства и кинематографии. Выставку размещали в магазинах так, чтобы она стала ярким дополнением пространства для сотрудников и посетителей.

«Благодарим наших партнеров за возможность знакомить широкую аудиторию с творчеством самобытных авторов», — заявили представители АНО «„СПИРО“ Творческий Тандем».

Участница выставки из Санкт-Петербурга Дарина Калявкина поделилась эмоциями от мероприятия. По ее словам, это удивительное чувство, когда твои картины отправляют на «гастроли» в разные города и представляют на многотысячную или даже многомиллионную аудиторию.

«Рождается ощущение сопричастности и связи с людьми по всей России, а также радость, что искусство становится ближе к людям и доступно буквально на расстоянии шага — просто придя в „Пятерочку“ за хлебом, можно напитаться приятными впечатлениями от живописных репродукций», — подчеркнула петербурженка.

ТС Пятерочка

Посетителям предоставили возможность не только полюбоваться картинами, но и поближе познакомиться с проектом, историями и авторами работ. Для этого на каждом из плакатов разместили QR-код.

«Сразу обратила внимание на выставку, очень понравились работы Дарины Калявкиной — настоящая сказка!» — описала эмоции от выставки гостья «Пятерочки» Ирина Сайкина.

Проект собираются расширить в ближайшее время, чтобы охватить еще больше российских городов, в которых реализуется инициатива «Центры местного сообщества». Руководитель проекта Анна Гусейнова назвала заботу о сообществе одной из основных ценностей создателей программы.

ТС Пятерочка

«Поэтому мы стараемся развивать как можно больше социальных проектов, направленных на поддержку творческих инициатив и популяризацию активного образа жизни среди граждан. Организовав выставку в магазине, мы предоставили возможность художникам-любителям делиться творчеством со множеством наших гостей. Доступ к искусству среди повседневного маршрута за продуктами — это радость, которая пусть и немного, но приподнимает нас над бытовой суетой», — отметила Гусейнова.

Стать участником выставки в магазинах «Пятерочка», участвующих в проекте «Центры местного сообщества», может любой желающий. Для этого нужно оставить заявку на сайте и дождаться обратной связи от организаторов. О новостях и новых возможностях проекта рассказывают на официальной странице ЦМС в соцсети «ВКонтакте».