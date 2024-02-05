Общество 05 февраля 2024, 23:54 Выставили за дверь. Кто поможет оставшейся без квартиры москвичке с детьми Юрист Крохин: оставшаяся без квартиры москвичка вправе обратиться в прокуратуру Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Иногда желание помочь может сыграть с человеком злую шутку. Так случилось с многодетной москвичкой Еленой. Она согласилась за плату пустить в свою квартиру беженца с Украины, чтобы под домашним арестом он находился на востоке столицы. Однако вскоре мужчина поменял замки и отказался пускать хозяйку в ее же жилье. Как такое оказалось возможным, и что потерпевшей нужно сделать для возвращения своей же недвижимости — в материале «360».

Многодетная мать оказалась в подъезде

Несколько дней назад в Сети разлетелась история о многодетной матери Елене, которая поселилась в подъезде многоквартирного дома на востоке столицы. По словам соседей, москвичка обустроила жилой уголок на лестничной площадке: разложила матрасы, поставила диван. Вместе с ней были три ребенка, один из них инвалид, а также кошка и собака.

Жильцы дома рассказали, что в коридоре женщина расставила чемоданы и пакеты с вещами. Как семья питалась и где мылась — соседи не в курсе.

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Позже стало известно, что у москвички в этом доме есть квартира, и в многоэтажке она вовсе не чужая. История началась с того, что Елена захотела сдать свою жилплощадь в аренду и съехать в более скромное жилье в Подмосковье. По ее словам, дорогую квартиру «с дизайнерским ремонтом» она купила в ипотеку, а ежемесячный платеж составляет более 250 тысяч рублей.

Вскоре так и сделали. Семья переехала в Московскую область, а риелтор нашел владельцам освободившейся столичной квартиры потенциального арендатора на долгий срок. Но все оказалось не так просто.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Запутанная история

Москвичка рассказала, что арендатором ее квартиры оказался мужчина, представший перед судом за совершение экономического преступления. Елена объяснила, что за дополнительную плату ее попросили помочь беженцу с Украины, отцу четырех детей — для этого она приехала на судебное заседание в Волоколамск и подтвердила, что мужчина может находиться во время назначенного домашнего ареста в ее квартире. За это ей пообещали почти 2,5 миллиона рублей.

«Ему изменили меру пресечения только тогда, когда я приехала на суд и свидетельствовала о том, что он может находиться в моей квартире на домашнем аресте. <…> Я в первый раз этого человека видела, но должна была сказать, что он мой друг, я за него поручаюсь и готова его поселить», — рассказала москвичка «360».

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Примечательно, что никаких документов в суде или договор об аренде после заседания она не подписывала. Единственная «филькина грамота», которую получила Елена, — расписка о получении денег.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Женщина смогла получить на руки лишь чуть больше половины от этой суммы — около 1,2 миллиона, из них 100 тысяч забрал риелтор за свою работу и примерно 40 тысяч у Елены ушло на такси до Волоколамска и обратно.

Из арендованной в Подмосковье квартиры Елену попросили. Возможно, из-за инвалидности у ее сына. Так или иначе — ей пришлось вернуться в Москву. Но там ее не ждали.

Чтобы снова оказаться в своей квартире, женщина была готова вернуть полученные деньги беженцу. Однако адвокат мужчины сообщил, что жилец имеет полное право не впускать ее обратно. Только потом женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Как все обернулось

Оставшись без арендованного в Подмосковье жилья, многодетная мать рассказала о сложившейся ситуации беженцу. Она предложила ему или найти новое жилье, или снимать в ее квартире только комнату. Мужчина ее проигнорировал.

Елена попыталась забрать вещи и мебель, но попасть к себе домой не смогла — там поменяли дверные замки. В квартире, куда ее в результате даже не пустили, по ее словам, была «куча армян». Москвичка хотела вскрыть замок и вызвала представителей спецслужб, предоставив документы на жилье.

«Приехал полицейский, разговаривал со мной матом. Увидев, что я снимаю, он мне телефон разбил, выбил из рук. Может, это какой-то их знакомый», — поделилась потерпевшая.

Фото для иллюстрации истории / РИА «Новости»

Женщина призналась, что горе-арендатор давит на нее по телефону и говорит, что она должна сделать постоянную регистрацию в квартире ему и всей его семье, так как он «сиделец и беженец».

«В общем, такой каламбур получился: я поселила беженца и осталась беженкой. <…> У меня из квартиры выходили 11 человек из армянской диаспоры, веселые такие, с коньяком, и прикалывались надо мной, над тем, что я бомжиха, которая сидит с детьми на лестнице», — рассказала москвичка.

На лестничной клетке многодетная мама не жила — пока из квартиры выносили все вещи, дети устали, и родители уложили их отдохнуть, заверила москвичка. Ночевать пришлось только один раз.

После огласки истории в СМИ, которые, по мнению женщины, «полили ее грязью», ею заинтересовались органы опеки.

«Меня сегодня вызывают в опеку вместе со свидетельствами о рождении моих детей и говорят, что их будут оформлять в какое-то место временного содержания. А сейчас нас, как бомжей, перевезли в центр временного содержания всей семьей», — поделилась Елена.

Фото для иллюстрации истории / РИА «Новости»

Кто поможет

Председатель Союза жилищных организаций Москвы и член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин заявил «360», что жертве обмана необходимо обратиться в следственные органы и требовать выселения арендатора.

Если у россиянки есть информация и основания о том, что она стала жертвой мошенничества, обмана или при подписании договора не осознавала характер своих действий, в частности, заключая его без юриста, то она вправе обратиться в прокуратуру за защитой. Константин Крохин юрист

Специалисты, продолжил Крохин, дадут правовую оценку и при необходимости помогут москвичке обратиться в суд с целью выселения жильцов, нарушивших закон. Юрист подчеркнул: в подобных случаях потерпевшим всегда нужно обращаться в прокуратуру, особенно когда речь идет о несовершеннолетних детях.

«Дети не должны быть жертвой таких обстоятельств. Возможно, были какие-то опрометчивые шаги со стороны родителей, когда они разработали такую „схему“ зарабатывания денег и поставили под угрозу жилищные права своих малолетних детей. Если взрослые понимают всю ответственность, то им однозначно нужно обратиться в прокуратуру», — заключил юрист.