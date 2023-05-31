Эксклюзив 31 мая 2023, 13:44 «Выкосить всех мужчин в угоду Западу». Военный эксперт объяснил, почему украинцы отказались служить Военный эксперт Михайлов: власти Украины выкосят весь мужской род в угоду Западу РИА «Новости»

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На Украине за месяц вынесли примерно 100 приговоров за уклонение от мобилизации. В качестве наказания обвиняемых в большинстве случаев отправляют в тюрьму. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» рассказал, как киевский режим творит беззаконие и нарушает права мужского населения.

«Число приговоров за уклонение от воинской службы на Украине будет только нарастать. Украинцы не хотят быть мясом. Ведь так их называют полковники и капитаны, которые служат в украинской армии», — отметил Михайлов.

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По его мнению, жители Украины начинают осознавать, что нужно прятаться и сопротивляться тем, кто незаконно вручает повестки на улицах. Некоторые мужчины боятся выходить из дома — недавно были случаи, когда их отлавливали во время отдыха на природе, на шашлыках.

Абсолютное беззаконие, отсутствие защиты прав мужского населения. Украинская хунта намерена выкосить всех мужчин в угоду западным кураторам. Евгений Михайлов

Скоро на Украине начнут действовать приговоры не только за уклонение от службы, но и за массовые расстрелы тех, кто вербует людей насильно, вручает повестки, пытается поймать и отправить на фронт, предположил собеседник «360». Он подчеркнул, что тенденция идет по нарастающей.

«Я надеюсь, в ближайшем будущем украинцы тысячами начнут сопротивляться, наказывать своих полковников, капитанов», — подытожил он.