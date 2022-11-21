Общество 21 ноября 2022, 22:38 Россияне смогут взять в ипотеку квартиры с мебелью. От этого выиграют не только застройщики Гильдия риелторов: покупатели квартир с мебелью будут выигрывать за счет ее дешевизны Unsplash

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Минстрой готовит законопроект о продаже в ипотеку жилья с мебелью. Застройщиков не станут обязывать обставлять все квартиры, а дадут им такую возможность. Покупатели смогут сэкономить на шкафах, диванах и комодах до 50%, а также получат на них продленную гарантию. Но у инициативы есть и минусы, в числе которых — более высокие ставки кредитования.

Способ сэкономить

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России не первый год продвигает идею меблировки жилья в новостройках. Некоторые застройщики уже внедрили ее в своей работе и стали предлагать покупателям полностью обустроенные квартиры. В 2022 году инициативу поддержал Минстрой, который начал разрабатывать законопроект вместе с Минпромторгом.

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«Мы хотим дать право гражданам в рамках законодательства о долевом строительстве приобретать вместе с квартирой мебель и, таким образом, включать обстановку в ипотечный кредит, а не обращаться за потребительским», — отмечал в разговоре с РИА «Новости» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

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РИА «Новости»

Владельцы жилья смогут сэкономить на приобретении мебели минимум 30%. Все предметы интерьера обещают предоставлять с гарантией от производителя, а цены на них будут фиксировать на момент взятия ипотеки. По словам Стасишина, строительные компании не станут обязывать обставлять квартиры.

«Что касается застройщиков, это будет не обязанность, это будет право», — подчеркнул он.

Законопроект практически завершили, но его окончательная редакция еще не готова. Работа над документам продолжается из-за некоторых сложностей — например, сейчас мебель не может быть предметом залога ипотеки.

«Сегодня мы ведем достаточно глубокую работу с банками, с ЦБ, чтобы правильно отрегулировать вопрос предмета ипотеки. Думаю, что в ближайшее время еще раз соберемся с коллегами из банков, чтобы выработать механизм», — заключил замглавы Минстроя.

Плюсы и минусы

Как заявил «360» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, законопроект может быть лоббистской попыткой всучить застройщикам кровати, столы и так далее. После ухода из России значительного количества магазинов мебельный комплекс потерял рынки сбыта.

«Если застройщики не будут обязаны обставлять квартиры, если это только возможность, тогда это хорошо. А если наоборот, то это не очень красивая история, потому что, по сути, попахивает нарушением антимонопольного законодательства. <…> Заставлять людей выкидывать на ветер деньги, покупая квартиру с какой-то мебелью, неправильно. Нужно создавать тогда какую-то возможность выбора», — отметил эксперт.

Unsplash

В случае с меблировкой покупатели могут выиграть за счет дешевизны. Но появляются и определенные проблемы. В качестве примера Апрелев привел дома с несколькими корпусами, где несколько идут с черновой отделкой, два — с чистовой, и еще один — с мебелью.

«Когда в одном доме все эти варианты будут присутствовать, экономика не выигрывает, а рыночный выбор ограничивается, поэтому, наверное, такая история не должна законодательно регулироваться в обязательном порядке для застройщиков», — подчеркнул вице-президент Гильдии риелторов России.

С ним согласился руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко. По его словам, банкеты всегда устраивают за счет потребителей.

«Обязательство всем застройщикам делать квартиры с обстановкой означает автоматическое удорожание всех квартир. При этом ремонт будет сделан, как обычно, по принципу „эконом-минус“. Соответственно, часть людей будет удовлетворена, а часть будет ломать и переделывать, потому что сделать осмысленно даже нужное количество розеток наши застройщики не могут, не говоря уже про что-то другое», — заявил эксперт.

Угодить всем невозможно

В массовом строительстве нереально угодить всем покупателям. Именно поэтому Минстрой не стал обязывать застройщиков меблировать жилье.

Если при оформлении ипотеки покупатель выберет уже обустроенную квартиру, то сможет рассчитывать на продленную гарантию. Об этом «Известиям» сказал президент АМДПР Александр Шестаков.

«Покупатели имеют возможность приобрести квартиру с мебелью по сниженной цене, так еще и с продленной гарантией, что весьма выгодно для конечного потребителя», — отметил он.

Еще одно преимущество заключается в профессиональной сборке, а разница комплектов с розничной ценой может составлять до 50%. Как заметил вице-президент блок создания проектов GloraX Павел Гаврилов, инициатива выгодна как тем кто ищет жилье, так и застройщикам с производителями. Строительные компании смогут привлечь больше покупателей, а производства получат рынок сбыта своей продукции.

«Однако возникает ряд проблем. Например, срок использования мебели может быть короче, чем срок ипотечного кредита — такое возможно, если покупатель захочет поменять мебель под изменившиеся нужды», — предупредил Гаврилов.

Банки также могут ввести более высокие ставки кредитования под залог мебели.