Общество 29 февраля 2024, 15:22 Выгода до 1,4 млн рублей. ГК «Садовое кольцо» запустила акцию в клубном комплексе «М_5» в Красногорске Пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

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Группа компаний «Садовое кольцо» заранее подготовилась к 8 Марта. В преддверии праздника девелопер запустил акцию на восемь квартир в клубном жилом комплексе «М_5». Купить недвижимость можно с небывалой выгодой до 1,4 миллиона рублей.

В акцию к Международному женскому дню включили евродвушки и евротрешки площадью от 36 до 68 квадратных метров. Они идеально подходят для комфортной семейной жизни. Эти квартиры отличаются удобными, геометрически правильными планировками и функциональным зонированием.

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«Жилой комплекс „М_5“ — это очередная ступень развития красногорского района Молодежный, в котором бурлит жизнь: есть супермаркеты, медицинские центры, кафе и кинотеатр. Через дорогу от нашего ЖК возводится государственная четырехэтажная школа на 1100 мест, в которой будет уличный корт и два спортзала. Пять лет назад ГК „Садовое кольцо“ построила здесь современный садик в виде настоящего замка „Сад Град“, в котором уже действуют частные и государственные группы. Все это делает „М_5“ идеальным местом для жизни с семьей», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Строительство ЖК идет полным ходом — первый дом уже вырос до 22-го этажа, а во втором корпусе возводят 13-й этаж. Будущие жильцы получат ключи во втором и третьем квартале 2025 года.

Комплекс «М_5» включает два современных клубных дома, расположенных на закрытой территории. Внутреннее пространство отличается продуманной концепцией благоустройства, делением на шумные и тихие зоны.

ЖК находится неподалеку от Москвы-реки вдали от шумных автодорог и производств. Жители получат доступ ко всем вариантам досуга: от шопинга до посещения музеев и прогулок в парках.

Во всех домах комплекса спроектированы удобные подъезды на уровне земли, келлеры для жильцов, колясочные и просторное лобби. Для автомобилей предусмотрен подземный паркинг.

У «М_5» отличная транспортная доступность. Жители смогут быстро выезжать на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе или МКАД. Станция МЦД «Павшино» располагается в пешей доступности от ЖК. Кроме того, в начале 2024 года открылся современный пешеходный переход через Волоколамское шоссе, соединяющий дома с крупными торговыми центрами напротив.

Дополнительные подробности можно узнать у менеджера ГК «Садовое кольцо» по телефону: +7 (495) 106-06-06

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