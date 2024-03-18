Общество 18 марта 2024, 02:26 Выборы президента России, бои на границе с Белгородской областью и смерть Александра Ширвиндта. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 11 по 17 марта 2024 года в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Выборы президента России показали рекордную явку и поддержку Владимира Путина. Телефонные мошенники, за которыми стоят украинские спецслужбы, спровоцировали некоторых избирателей на провокации. Повлиять на выборы Украина пыталась и военными действиями, обстреливая и атакуя приграничные районы. Из жизни ушел актер, телеведущий и режиссер Александр Ширвиндт. Крым отметил 10-летие возвращения в «родную гавань», а президент Франции Эммануэль Макрон захотел оспорить этот факт. Такой насыщенной на события стала неделя с 11 по 17 марта.

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Выборы с рекордной явкой, зеленкой и Чебурашками

Главная тема этой недели не только в России, но и в мире — выборы президента Российской Федерации. На них зарегистрировали четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина (самовыдвиженец), Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова («Новые люди»).

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Основное голосование проходило три дня с 15 по 17 марта. Часть россиян могли проголосовать досрочно. В частности, досрочное голосование проводилось в зоне военных действий. Граждане новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — тоже активно голосовали досрочно в том числе по месту жительства. Власти хотели избежать массового скопления людей на этих территориях, потому что опасались атак и терактов со стороны Вооруженных сил Украины. В досрочном голосовании приняли участие более 2,3 миллиона человек.

Часть избирателей пришли на голосование в необычных костюмах. За три дня успели проголосовать Чебурашка и Баба-Яга, Красная королева, гусар, Пушкин и другие необычные персонажи.

Кроме того, на избирательные участки приходили не переодетые, а вполне настоящие молодожены.

Были и попытки провокаций. Некоторые избиратели приносили на участки емкости с красящей жидкостью и пытались залить ее в урны для голосования. Причем многие из исполнителей — совсем молодые девушки или пожилые пенсионерки. Оказались среди них член УИК от КПРФ и профессор Уральского федерального университета. Задержанные признались, что пошли на преступление под влиянием обокравших их телефонных мошенников.

Эти события не оказали значительного негативного влияния на ход голосования. Явка на этих выборах стала рекордной для новой истории России — она превысила 73%. Последний раз подобный показатель был в 1991 году — тогда выбирали президента РСФСР.

Активно голосовали российские граждане и за рубежом. В российские консульства в европейских странах выстроились очереди из желающих принять участие в президентских выборах.

По данным ЦИК, по итогам обработки 80% бюллетеней, победу на выборах одержал Владимир Путин, набрав 87,15% голосов.

ДРГ, обстрелы и попытки сорвать выборы

Эта неделя также запомнилась многочисленными атаками Вооруженных сил Украины на Белгородскую и другие приграничные области. Причем обстрелами дело не ограничилось — ВСУ посылали ДРГ на российскую территорию и пытались значительными силами прорваться через границу. Благодаря мужеству и стойкости российских военных, а также успешной работе разведки, им это не удалось.

Каждый день и каждую ночь на этой неделе приходили сообщения об атаках на Белгород и область с помощью дронов, РСЗО «Ураган» и Vampire. Несколько десятков мирных жителей получили ранения. Днем 17 марта стало известно, что в Белгороде в результате обстрела погиб мужчина, утром сообщалось о гибели 16-летней девочки.

РИА «Новости»

На этой неделе, кроме обстрелов, ВСУ решились атаковать границу с Россией. Во вторник, 12 марта, украинские ДРГ пытались прорваться через границу между Белгородской и Курской областями. Диверсантов уничтожили на подходе, они потеряли до 60 человек и пять танков.

В последующие дни атаки продолжились. Противник пытался прорвать границу в районе Сподарюшино и Козинки. Атаки были отбиты. По данным официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, потери ВСУ при попытке прорыва составили 550 человек.

Журналист Павел Зарубин рассказал, что российская разведка получила информацию о готовящихся попытках прорыва за две недели. Благодаря этому срочников на границе заменили контрактниками и спецназом, а российские военные смогли подготовиться к встрече «непрошенных гостей».

Эти атаки ВСУ не имели глубокого военного смысла, и были кровавой пиар-акцией, приуроченной к выборам президента России. По данным МИД, террористическими методами Украина попыталась повлиять на голосование. Впрочем, это не удалось: глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что попытки дестабилизации только сплотили избирателей.

К такому выводу неожиданно пришло и издание The Washington Post. Американские журналисты пообщались с жителями Белгорода и выяснили, что те собираются идти на выборы, несмотря на обстрелы.

РИА «Новости»

Ушла легенда — умер Александр Ширвиндт

Вечером в пятницу, 15 марта, пришла печальная новость — умер легендарный актер, бывший художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет.

Актер почти всю свою жизнь посвятил театру, снимался в кино и вел передачи на телевидении. Он сыграл небольшие, но запоминающиеся роли в таких легендарных картинах как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Вокзал для двоих», «Двенадцать стульев», «Самая обаятельная и привлекательная» и других.

Президент России Владимир Путин отправил соболезнования родным и близким актера. Он назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино, выдающимся актером, ярким и обаятельным человеком.

Народный артист Лев Лещенко, заявил, что Ширвиндт был «добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью». А актер Театра сатиры Юрий Горин отметил «сверхъестественное остроумие» бывшего худрука.

РИА «Новости»

Актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним пройдет в его родном Театре Сатиры 18 марта.

Крым — 10 лет в родной гавани

На этой неделе в России отметили важную дату для Крымского полуострова и, конечно, всей страны — 10-летие Крымской весны. Весной 2014 года жители полуострова проголосовали на референдуме за вхождение в состав Российской федерации.

Житель Симферополя Александр Лисиченко рассказал о событиях 10-летней давности. По его словам, явка на референдум была самой большой за всю историю существования выборов в Крыму. А объявление результатов крымчане слушали со слезами радости на глазах.

Крым с 10-летием возвращения в родную гавань поздравил президент России Владимир Путин. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что полуостров — неотъемлемая часть России, и вопрос о его принадлежности закрыт навсегда.

РИА «Новости»

Впрочем, у кое-кого вопросы еще остались. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без возвращения Крыма Украине прочный мир невозможен.

Макрон — ястреб от демагогии

Французский лидер в последние недели превратился в главного «ястреба» Европы. Правда, в основном на словесном фронте. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны других европейских лидеров, а порой и прямое опровержение его слов, он продолжает риторически накалять ситуацию.

В субботу, 16 марта, Эммануэль Макрон в очередной раз допустил проведение наземной операции на Украине, хотя и уточнил, что не будет инициировать такие действия. За два дня до этого пообещал, «сделать все», чтобы не допустить победы России.

РИА «Новости»

Параллельно с этим создается ощущение, что французский президент пытается играть «злого и доброго полицейского» в одном лице. Он заявил о готовности поговорить с Путиным, если тот позвонит. Кроме того, рассказал о планах предложить России и Украине прекратить огонь на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Президент Владимир Путин допустил, что резкие выпады Макрона связаны с его обидой на действия России в Африке, которую Франция считала своей зоной влияния. Вот только смелость и воинственность французский лидер демонстрирует исключительно на словах. На этой неделе Макрон снова отменил запланированный личный визит в Киев.