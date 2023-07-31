Эксклюзив 31 июля 2023, 15:00 Вы к нам на «Абрамсе» или как? Инцидент в Таллине Публицист Миронова: шутки о депортации Бабченко ставят вопрос об отношении к эмигрантам Фото из личного архива Аркадия Бабченко* / Telegram

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В Таллине задержали Аркадия Бабченко*, сообщили местные СМИ. Схватили его за то, что бросал яйца в посольство России. Вероятно, думал, будто для эстонцев это богоугодное дело, но просчитался. О том, как шутки о депортации беглого российского журналиста в Россию ставят важный вопрос об отношении к эмигрантам, которые желали нам смерти, а теперь могут вернуться, — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Во всей истории самое интересное — предположение, что Бабченко * депортируют из Эстонии. А так как официально Аркадий* никогда не сообщал о наличии у него другого гражданства, его депортируют к нам. Как к этому относиться, я не знаю. Тем более что я была в числе людей, которых Аркадий Бабченко* лично обещал раздавить на «Абрамсе». Меня конкретно — в петербургской пышечной.

Несколько лет назад он обещал давить нас на американском танке в наших городах. Собирал деньги для солдат сначала АТО, потом ВСУ, чтобы те убивали наших сограждан. Говорил, что мы исчадие ада, что нашей страны не должно быть на карте.

Не знаю, как Аркадий* договорился до такого, имея в кармане лишь российский паспорт, и знать не хочу. Мне интересно, что с ним делать, если он вернется? Конкретно мне, которую он обещал раздавить, конкретно с ним что делать? Что мы вообще предпримем, когда сотни и тысячи аркадиев вернутся в Россию? А многие вернутся, потому что не смогут жить в Европе годами.

Прямо в пышечной

О Бабченко* и пышечной не шутка. Было как-то дело в древнем году: я листала соцсети и увидела пост Александра Плющева*. Тогда он еще не был иноагентом и не уехал из России, все мы жили в одной стране и ходили в одни кафе. И Плющев* написал, что побывал в самой старой петербургской пышечной. Я решила: чего нам ссориться, страна одна, жизнь одна, пусть в нас много противоречий, но есть же и что-то объединяющее. Например, пышечная.

В общем, я оставила под постом Плющева* комментарий о пышках из этого кафе. Потом традиционно начался спор: москвичи со стороны Плющева* начали объяснять нам, что это не пышки, а пончики, петербургская часть комментаторов указала, что в пышках должна быть дырка… В общем, уровень разговора понятен, да? Пышки, пончики, дырки, с пудрой ели или как?..

Тут в комментарии пришел Аркадий Бабченко* и заявил, что все мы — моральные уроды, раз можем себе позволить есть пышки, пока «их парни гибнут». Тогда еще шла киевская АТО, а парнями были нацбатальоны, которые утюжили Донбасс. Говорю же, времена древние, 2010-е.

Почему бы нам не есть пышки, мы не украинцы, мы в России, у себя дома. Но Аркадий* с этим доводом не согласился. Он повторил пассаж об уродах и закончил обещанием приехать за нами на «Абрамсе». Прямиком в пышечную.

До того я думала, что все шутки о Бабченко* на «Абрамсе», — это просто шутки. Но оказалось, что он действительно годами бегал по интернету, цеплялся к участникам мелких разговоров и угрожал приехать за ними на американском танке. И как всем этим людям быть, если Бабченко* и множество подобных ему эмигрантов вынужденно вернутся в Россию?

В плаще с кровавым подбоем…

Возвращение Аркадия Бабченко* не так уже невероятно, если он и правда не имеет другого гражданства. Мы помним, что Аркадий* сменил уже несколько стран. И с Украины уехал не под шквал аплодисментов: там его громко обвиняли в краже пожертвований, которые он собирал на украинскую армию. В Эстонии журналист продолжил сбор средств и жаловался в местную прокуратуру на других сборщиков: якобы те присваивают благотворительные деньги.

Что мешает Украине открыто обвинить Аркадия Бабченко* в присвоении собранных средств? В этом случае западные страны могут лишить его права на въезд, и придется Аркадию* либо возвращаться на родину, либо скитаться до конца дней где-нибудь в Судане или Восточном Тиморе.

Готовы ли мы к возвращению человека, который писал о нас вот такое: «Колонна „Абрамсов“ пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. Я буду сидеть на броне, молча курить и так же молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие. Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: „Ну что. Становись в очередь“».

Устанут бороздить просторы Вселенной

Не поротые американским ремнем, мы еще увидим, как к нам возвращаются самые неожиданные люди. Думаю, в Россию вернется большинство политических мигрантов последней волны. Сколько их? Посудите, что только с «Эхом Москвы»**, «Дождем»** и «Новой газетой» уехали десятки, а то и сотни человек.

У нас было множество изданий, которые «релоцировались» и за границей работают в том числе на западные гранты. И если мастодонты вроде Венедиктова*, Латыниной* или Лариной* там смогут остаться навсегда, людям поменьше жить в Европе сложно. Даже пара Дзядко* — Котрикадзе* вряд ли сможет продержаться в европейской эмиграции лет пять, не теряя существенно в уровне жизни. А ведь это либеральный истеблишмент!

Люди помельче, вроде Кирилла Мартынова*, возглавившего европейскую «Новую газету»***, уже имеют меньше шансов там устроиться, у них нет громкого имени, репутации борцов и больших накоплений. Конкретно Мартынова* вообще могут выдать по запросу Интерпола, если и впрямь его начали подозревать в причастности к Новгородскому делу, по которому была осуждена его жена Антонина Мартынова. Куда денется Кирилл*, который требовал ввести войска НАТО?

Но ладно главред новой «Новой»***. Что уж говорить о разных звукооператорах, маркетологах и админах фем-каналов в Telegram, которые тоже дружно релоцировались, явно не рассчитывая провести в изгнании многие годы. Люди убегали в 2022 году с уверенностью, что через несколько месяцев «все кончится». При этом они, конечно, верили, что это самое «все» кончится не в пользу России. Грубо говоря, рассчитывали въехать в Россию под эгидой «Абрамсов». Потому что если бы они предусматривали возможность иного исхода, то вряд ли бы верили в свое возвращение.

Таким образом, где-то на бескрайних просторах земного шара бороздят Мировой океан тысячи и тысячи не просто технарей и дизайнеров, молча выбравших заграницу — там живут в ожидании часа Х люди, которые публично желали нашей стране гибели, радовались сброшенным на наши города бомбам, призывали жечь здесь подстанции и военкоматы и громко говорили о том, что верят в расчленение России. Не может так быть, что все эти люди устроятся на Западе, — кому-то придется вернуться.

Лучшие смогут работать в такси

Во-первых, у них не хватит денег там жить. Мало у кого были накопления или свое ликвидное жилье. Даже если жилье имелось, выводить из России доход от его аренды все сложнее, а денег от продажи квартиры, пусть и на Тверской, хватит от силы на пару лет жизни в Берлине.

Платить за антироссийскую истерику станут все меньше, от кормушки в виде грантов и платных интервью уже отгоняют самых слабых и невзрачных. Вспомните третью волну эмиграции: к моменту приезда туда Лимонова найти хорошую работу в США могли единицы из тысяч деятелей культуры, которые эмигрировали, остальные работали грузчиками. Знавшие английский устраивались в такси или официантами. Эмигрантские газеты платили копейки и мало кого нанимали, фонды поддержки эмигрантов сдулись.

Эту волну ждет все то же самое. Кто-то выберет путь скитания по бедным странам. Будут годами жить в Таиланде, обучать тайских детей английскому и гонять на границу ради продления визы. И так до первой пандемии или природного бедствия, когда Азия откажется помогать туристам, как это было при коронавирусе.

Будут и такие, кто станет в бедности скитаться по улицам европейских городов. Уже есть бежавшие от мобилизации, кто живет на улицах Тбилиси, Астаны. Вскоре они начнут раздражать местное население, власти принимающих стран станут требовать от наших консульств принять меры.

Естественное обеднение — одна из причин, по которой многие будут вынуждены вернуться и искать здесь хоть какую-то работу. Вторая причина — бытовая: кто-то получит хорошее наследство, кто-то, наоборот, поедет продавать единственную квартиру. Кто-то не сможет получить новый паспорт без хитрой справки, кому-то придется вернуться в Россию ради получения архивных документов для израильского гражданства.

Причин вынужденных возвратов будет масса, возвращение, пусть и временное, части нынешних релокантов неизбежно. И я не уверена, что в России все знают, как вести себя с соседом, который еще недавно слал деньги на ВСУ.

Не такая уж отсталая

Есть и третья причина возвращения: медицина. Я уже встречала примеры, когда люди были вынуждены приехать назад для обследования и лечения: у кого-то хронические болезни, кто-то на фоне стресса приобрел новые. В чужой стране, часто без хорошей страховки, люди оказывались один на один со своим здоровьем.

Даже если и есть страховка или в новой стране бесплатная медицина, оказывается, что обследования специалистов там можно ждать месяцами. Что в Италии очередь к неврологу четыре месяца, а в Лондоне надо полгода ждать приема у онколога, если на руке выросла шишка. Медицина — одно из явлений, которое прямо сейчас массово переосмысляется новыми эмигрантами.

Мы привыкли считать, что у нас отсталое здравоохранение. Оказалось, может, оно и отсталое, но доступное. И что в ситуации, когда просто надо пощупать на руке шишку или поставить блокаду, самое важное — это доступность врача из местной поликлиники, пусть он и окончил российский вуз.

Ценность западного медицинского образования сейчас нашими эмигрантами тоже пересматривается: нам говорили, будто там врачей учат по-настоящему, но почему же тогда на приеме доктора прописывают от боли парацетамол и не в каждом травмпункте могут наложить ребенку лангетку? Среди политических беглецов, которые уехали из страны лишь потому, что «не хотят иметь с ней дело», были даже люди с диагностированным раком. Они настолько верили в сложившийся образ благополучного Запада, что рискнули уехать туда с опухолью в почке или вывезти маму с меланомой (это реальные случаи, которые я встречала). Потом они потихоньку вернулись.

И продолжат возвращаться, потому что люди ехали ненадолго. Они верили в быстрый проигрыш России. Кто-то открыто писал, что через два месяца над нашей страной установят западный протекторат. Кто-то рассчитывал, что по нам первым будет нанесен ракетный удар и мы не сможем ответить.

Люди ехали на Запад, начитавшись неких авторитетов, которые утверждали, будто на вооружении наших РВСН надувные ракеты, а в ядерных хранилищах мышь повесилась.

Я слышала о массе жертв этого истеричного утверждения. Есть еще вариант «Российской экономике осталось два месяца». Гарри Каспаров*, например, любил успокаивать такими мантрами свою аудиторию. Сколько людей за минувшие десять лет уже пострадали от веры, будто здесь все рухнет через два месяца? Уезжали и раньше с надеждой, что скоро тут все развалится.

Урок тех эмигрантов должен был стать примером для нынешних, но не стал. Они до сих пор не верят, что многим придется вернуться.

Они не верят, а мы не задумываемся, как их здесь принимать. Уверена, даже государство не знает, что делать с тысячами сограждан, которые еще недавно желали нам смерти, а вскоре приедут продавать свои квартиры.

* Признан иноагентом в России

** СМИ, выполняющее функции иноагента

*** Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta Europe — юрлицо «Новой газеты. Европа»