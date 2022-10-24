Неделя с 17 по 23 октября: что произошло в России и мире | 360°

Общество 24 октября 2022, 00:32 Введение военного положения в новых регионах России, отставка Трасс, крушение Су-34 в Ейске. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 17 по 23 октября 2022 года — в фотогалерее «360» Телеканал "360"

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября подала в отставку спустя всего 44 дня после вступления в должность. Такое решение ее вынудили принять парламентарии-консерваторы, недовольные провалом Трасс в экономической политике. Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края, в результате чего погибли 15 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

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Обо всех важных событиях, которые произошли в России и мире за неделю с 17 по 23 октября - в фотогалерее «360».

Британский политик Лиз Трасс / РИА "Новости" Пострадавший при крушении Су-34 дом в Ейске / РИА "Новости" Народная милиция, ДНР / РИА "Новости"

Лиз Трасс не смогла стать второй Маргарет Тэтчер

Лидер Консервативной партии Великобритании и премьер-министр Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке. Причиной неожиданного на первый взгляд решения стали провалы в экономической политике. Трасс не смогла справиться с проблемами Соединенного Королевства — высокой инфляцией, энергетическим кризисом, подорожанием коммунальных платежей в начале отопительного сезоне, падением уровня жизни населения. Кроме того, премьер-министра не поддерживали многие консерваторы, а 17 депутатов даже публично призвали ее сложить с себя полномочия. О своем решении Трасс уже сообщила королю Карлу III.

Политик также не смогла добиться расположения британцев. Она неоднократно становилась героиней мемов — фотографию главы правительства помещали на фон с разрушенным зданием и даже «отправляли» в ад. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Трасс исполнять свои обязанности помешала «катастрофическая безграмотность». А политолог Юрий Светов и вовсе считает, что премьер оказалась у власти в результате интриг внутри Консервативной партии. Но, вероятней всего, что на место Трасс придет «крыса из того же гнезда».

Самолет Су-34 упал на многоэтажку в Ейске

Трагедия произошла 17 октября на Коммунистической улице в Ейске. Жилой девятиэтажный дом получил сильные повреждения и загорелся. В Минобороны России сообщили, что самолет упал при наборе высоты при выполнении учебно-тренировочного полета. Су-34 вылетел с аэродрома Южного военного округа (ЮВО), находившимся на его борту летчикам удалось катапультироваться. Местные жители описывали момент падения самолета, утверждая, что это было «нечто огненное». Момент падения попал на регистратор одного из автомобилистов, проезжавших рядом с Коммунистической улицей.

На месте крушения работали спасатели МЧС, они разбирали завалы. Число погибших в результате ЧП составило 14 человек. Позднее стало известно о смерти одного пострадавшего. Власти Краснодарского края и неравнодушные граждане помогают жильцам разрушенных подъездов. Специальная комиссия осмотрела дом, признав безопасными несколько подъездов. Почти 550 человек уже вернулись в свои квартиры.

Военное положение в новых регионах

Президентским указом в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях введено военное положение. А в Центральном (ЦФО) и Южном федеральных округах (ЮФО) ввели режим повышенной готовности. Порядок военного положения определяется действующим российским законодательством.

Такой режим вводят при внешней угрозе для России. Под этим понимается бомбардировка или обстрелы военными другого государства территории России, вторжение иностранных войск в страну или нападение на российских военнослужащих. Режим военного положения регулируется законом № 1-ФКЗ от 30.01.2002.

Представители Минобороны России и лично президент Владимир Путин проводят инспекции на полигонах. Глава государства проверил, как обучают мобилизованных в Рязанской области. Он побывал на занятиях по огневой, тактической, инженерной и медподготовке, а также пообщался с военнослужащими. После этого Путин пострелял из снайперской винтовки СВД.

Актриса Анна Большова / РИА "Новости" Теракт «Норд-Ост». 20 лет / РИА "Новости" Блэкаут на Украине / РИА "Новости" Миллиардер Илон Маск / YouTube

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

ДТП произошло на улице Садовой в деревне Грачевка Калужской области. На повороте на улицу Совхозную Audi Q3 сбил женщину, ей оказалась жительница Обнинска Олеся Борисенко. За рулем иномарки находилась актриса «Ленкома» Анна Большова, она сидела одна и не была пьяна.

Известно, что Большова ездит на Audi Q3 больше девяти лет. За это время у нее накопилось порядка сотни штрафов за превышение скорости, утверждают СМИ.

По одной из версий, артистка не увидела женщину, поскольку улица была темной. Однако знакомая погибшей утверждает обратное. Она предположила, что Большова ехала на высокой скорости. Семья погибшей Борисенко хочет подать в суд на звезду театра.

По другой версии — женщина уже была мертва, когда на нее наехала Большова. По словам жителя Грачевки, ее мог избить гражданский супруг. Что же на самом деле произошло, выясняет полиция.

Теракт на Дубровке. 20 лет спустя

Трагедия, которая произошла в театре на Дубровке 23 октября 2002 года во время показа постановки «Норд-Ост», унесла жизни более 100 человек. Чеченские боевики захватили здание, заложниками стали 919 человек — зрители, актеры, работники театра. Часть удалось освободить после переговоров, некоторые смогли сбежать. Оставшиеся находились в плену три дня.

Российские силовики подготовились к спецоперации по освобождению заложников. В результате были ликвидированы 40 террористов, никому из женщин-смертниц не удалось привести в действие взрывные устройства. Однако назвать операцию полностью успешной нельзя — по официальным данным погибли 130 заложников.

Каждый год 3 сентября в России вспоминают жертв терактов в День солидарности в борьбе с терроризмом. Москвичи несут цветы к мемориальному камню жертвам «Норд-Оста».

Блэкаут на Украине из-за повреждений энергоинфраструктуры

Власти Украины объявили о переходе на режим строгой экономии электроэнергии с 20 октября. Такое решение было принято на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По оценкам украинских экспертов, повреждено 40% объектов отрасли. Информацию о повреждениях подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 22 октября жители девяти областей Украины остались без электричества после ударов. По словам замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, это 2,7 миллиона человек. К вечеру количество тех, кому пришлось сидеть при свечах, составило 1,3 миллиона человек.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко уверен, что страну ждет самая суровая зима. Он утверждал, что власти делают все возможное для обеспечения граждан теплом, но инфраструктура требует ремонта, а необходимого оборудования нет. Аналогичные прогнозы делал заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев. Власти пытаются контролировать ситуацию вводом системы «веерных» отключений электричества.

ФБР ищет компромат на Маска

Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в последнее время сделал ряд громких заявлений о ситуации на Украине. Бизнесмен считает, что должен приложить усилия для урегулирования конфликта. По его мнению, камнем преткновения до сих пор остается Крым. Маск заявил, что его нужно оставить России.

По мнению президента центра «Ясные решения» Игоря Качалова, предприниматель так свободно высказывает свою точку зрения, поскольку представляет определенные политические круги. По его мнению, Маск связан с соперником президента Джо Байдена Дональдом Трампом. И риторика, с которой выступает бизнесмен, объясняется близостью новых президентских выборов.

У Трампа есть вес в США, но государственные структуры не на его стороне. Об этом говорит расследование ФБР в отношении Трампа. Теперь спецслужбы заинтересовались и Маском. Вероятно, им удастся найти на него компромат.