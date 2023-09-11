Общество 11 сентября 2023, 20:20 Всех любить не хватит сердца. Почему люди изменяют? Сексолог Никитина объяснила, почему измена иногда может укрепить брак Изображение, нарисованное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Предательство со стороны любимого человека — кровоточащая рана для любого партнера в отношениях. Жестокая правда — измены были, есть и всегда будут. Однако, как бы странно это ни звучало, иногда они могут пойти на пользу, сильнее укрепив союз.

Причины измен

Сексологи объяснили, что чаще всего измены происходят у партнеров с разными темпераментами. Более того, одной из главных причин считается отсутствие эмоциональной близости. Это, по мнению экспертов, и есть фундамент во всех отношениях.

Семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в разговоре с «360» согласилась с тем, что темперамент партнеров играет ключевую роль в построении отношений.

«Если у жены какая-то потребность стоит на третьем месте, а у мужа — на четвертом, то эти отношения гармоничны. Но если у мужчины, например, интимная близость стоит на первом месте, а у женщины на восьмом — очевидно, что это уже дисгармоничный союз», — пояснила она.

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Еще одним поводом для измен зачастую становится желание разнообразить половую жизнь. А если один партнер игнорирует физические или эмоциональные потребности, то измены становятся системным явлением.

Некоторыми людьми движет обычное любопытство, отметила Никитина. Мужчины, по ее словам, иногда хотят сравнить свою нынешнюю возлюбленную с другими женщинами. Так они понимают, насколько хорош их выбор партнера.

«Это может случиться в кризис среднего возраста. Например, когда сорокалетний мужчина с тремя половыми партнерами за всю жизнь пытается попросту наверстать, по его мнению, упущенное. Либо же это может быть обычным „спортивным интересом“», — пояснила психотерапевт.

Советский писатель и поэт Василий Федоров однажды написал небольшое шуточное стихотворение на тему супружеской неверности и «спортивного интереса» одного из партнеров.

Не изменяй! — Ты говоришь, любя. — О, не волнуйся. Я не изменяю. Но, дорогая… Как же я узнаю, Что в мире нет прекраснее тебя? Василий Федоров советский поэт

Насильно мил не будешь

В целом если в отношениях появляется момент измены, то это прямой знак, что в браке чего-то не хватает одному из супругов, подчеркнула Никитина. Кроме того, иногда партнеры женятся или выходят замуж совсем не по любви, а просто по воле судьбы.

«Бывает, что у молодого человека несколько девушек одновременно. Одна из них беременеет, и парень спокойно соглашается на женитьбу, чтобы у будущего ребенка были родители в браке. Союз получается без любви, а лишь с прошлыми гормонами, страстью и увлечением в начале общения», — рассказала собеседница «360».

В таком браке, по ее словам, измены — как нечто само собой разумеющееся, ведь изначально пару связывал только ребенок.

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К этой категории «вынужденных союзов» также можно отнести браки по расчету, отметила Никитина. Верность в таких союзах играет настолько маленькую роль, что иногда оба супруга позволяют друг другу время от времени «сворачивать не туда».

За измену нет прощения?

Семейный системный психотерапевт заверила, что брак или отношения после измены одного из партнеров сохранить можно. Более того, над любыми отношениями надо работать и пытаться их сохранить. Однако не стоит мучить себя и партнера и пытаться наладить романтическое общение, если чувства давно угасли.

«Не надо пытаться сохранить брак ради детей. Они со временем вырастут и точно не поблагодарят родителей за постоянную напряженную обстановку в доме. Любой ребенок очень хорошо чувствует проблемы родителей и фальшь в их общении», — объяснила Никитина.

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Иногда семейная психотерапия и работа над отношениями помогают дать браку новый виток. Люди переоценивают и переосмысливают свой союз, боясь потерять партнера.

Часто после проработки измены люди могут идти рука об руку и строить отношения на более глубоком уровне. Поэтому никогда не надо принимать решение сгоряча. Скандально уходить, забрав детей, и сразу же подавать на развод не стоит. Путь обратно бывает невозможным. Лариса Никитина врач-психотерапевт

Разбираться в любой ситуации со своим партнером нужно на холодную голову, подчеркнула Никитина. Тем не менее самым лучшим вариантом решения какой-либо проблемы, будь то измена или же ее предпосылки, является ее разбор со специалистом.

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Семейные психологи или психотерапевты рассматривают общую картину со стороны, независимо анализируя каждого из партнеров.

«Люди с проблемами в отношениях, словно в лабиринте, не видят выхода. Все можно увидеть только сверху, при этом обладая специальными знаниями», — заметила Никитина.

Хитрый женский ход

Нередко женщины выбирают скрытое соревнование с любовницей своего мужа. Узнав про измену супруга, они не начинают открыто скандалить со своим партнером, а всячески улучшают как себя, так и свое общение с мужем.

«У таких женщин просыпается некий азарт. Они четко знают, какие потребности у их мужчин. И перед выходом из дома в полной мере их восполняют, делая это якобы случайно: говорят комплименты, дарят тепло», — пояснила сексолог.

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В такой ситуации мужчина начинает метаться меж двух огней, неосознанно выбирая между своей законной супругой и женщиной на стороне, добавила Никитина. По ее мнению, такие жены самостоятельно пытаются понять, что делали в отношениях не так и почему мужа «вдруг потянуло налево».

«Впоследствии подобные браки становятся самыми крепкими. И если пара договаривается о том, что измена прощена и забыта, то союз может стать еще более гармоничным, чем до момента неверности», — заключила врач.