Эксклюзив 23 января 2024, 15:45 «Все признаки были». Рентгенолога кировской больницы обвинили в пьянстве на рабочем месте Родители школьников в Кирове обвинили рентгенолога местной больницы в пьянстве

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Родители школьников, которые проходили флюорографию для военкомата в Кировской городской больнице, обвинили врача-рентгенолога в пьянстве на рабочем месте. «360» удалось получить видео с места событий и пообщаться с родителями.

Что сказали родители

На видео слышно, как женщина за кадром утверждает, что врач-рентгенолог находится в состоянии алкогольного опьянения.

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«Как давно вы принимаете? <…> Вы же пьяная на рабочем месте находитесь, дети вас ждут, когда вы сделаете описание, четыре часа дети ждут, вы пьяная находитесь на рабочем месте», — возмутилась родительница.

Врач в ответ заявила, что она трезвая, и рассказала, что во время рабочей смены у нее умерла бабушка.

«Она не очень устойчиво стояла на ногах. У нее был потерянный взгляд. Все мы взрослые люди, понимаем, когда человек пьян. <…> Честно, вот про запах вам ничего не скажу, потому что стояла я не очень близко. Сам запах больницы, как бы, знаете, не очень такой приятный. Все-таки это больница», — сказала автор ролика.

Отец еще одного школьника вызвал в больницу полицию. Он также допустил, что врач была пьяна.

«Все признаки были. Речь невнятная, покраснение глаз и, соответственно, был запах», — рассказал мужчина.

Реакция регионального Минздрава

В Минздраве Кировской области «360» подтвердили, что женщина на видео является сотрудником Кировской городской больницы № 2. Женщина зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист, жалоб и замечаний она не получала.

«В этот день, находясь на приеме, врач получила сообщение о смерти близкого родственника. В связи с обязательством по приему призывников, которых пришло в два раза больше запланированного, ею было принято решение продолжить работу. Из-за сильного эмоционального состояния врач приняла лекарство», — объяснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в медучреждении установлены камеры, которые позволяют контролировать работу всех подразделений в режиме онлайн. Пациентам предложили зайти за результатами обследования на следующий день, но все решили ждать.

«Кроме того, родители позвонили в полицию, что доктор пьяный. Полиция приехала позднее, допросили, взяли объяснения. Факт алкогольного опьянения не зафиксирован», — отметили в Минздраве.