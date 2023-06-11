Эксклюзив 11 июня 2023, 23:54 🍓Время сладкого сезона. Раскрыты секреты покупки вкусных и безопасных ягод Врач Соломатина: ягоды лучше покупать в сезон и в проверенных местах Pxhere

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С приходом лета начинается ягодный сезон. Уже скоро на прилавках появятся клубника, черешня, малина и другие дары природы. В разнообразии предложений можно не только растеряться, но и ошибиться. Покупка ягод у непроверенного продавца легко может перерасти в неприятные последствия. Как правильно выбирать ягоды, на что обратить внимание, и когда их стоит начинать покупать — в материале «360».

Сладкая опасность

Испорченную ягоду видно, и часто продавцы предлагают покупателям приобрести уже полежавшие ягоды, например, для компота или варения. Иногда такой товар отдают со скидкой или оптом, что подталкивает людей к покупке, отметила в разговоре с «360» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Подгнившую ягоду покупать не стоит. Дело в том, что в любом случае, даже если мы будем ее термически обрабатывать, на что, в общем-то, и «нажимают» продавцы <…> вероятно, мы не отравимся сразу, но дело в том, что токсин, который находится в этой ягоде, при термической обработке никуда не исчезает и будет просто повреждать печень. Елена Соломатина. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

Возможно у человека не будет обычных симптомов отравления в виде, например, диареи, но печень пострадает достаточно сильно, предупредила врач.

Поэтому Соломатина призвала «не жадничать» и отказаться от покупки несвежих ягод.

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Такие ситуации часто бывают с клубникой. Например, уже «повидавшая виды» ягода не дает сок, не слишком привлекательно выглядит, но при этом она без явных повреждений, может дать «маслянистость» если ее взять в руки и раздавить. Если поместить такую ягоду в стакан с водой, то на поверхности воды могут появиться «радужные пятна».

Это могут быть фунгициды — противогрибковый препарат, который не дает ягоде быстро гнить. Он негативно влияет на наш организм, в частности, на печень, которая пытается его вывести из организма.

В ягодах бывают и различные нитраты. Их можно увидеть, если при разрезе видны достаточно плотные белые прожилки. Конечно есть специальные сорта ягод, но если она сверху вся красная, а при разрезе имеет кочерыжку, то можно заподозрить, что этот продукт хорошо обрабатывали нитратами, предупредила Соломатина.

Еще одна опасность — антибиотики, которые не видны.

«Наверное, это самое опасное, что может быть, поскольку в организме формируется резистентность то есть он перестает потом воспринимать лекарство в случае необходимости лечения», — предупредила врач.

Соломатина призвала минимизировать хотя бы те опасности, которые видны не вооруженным глазом.

Когда и где покупать ягоды

Покупать ягоды лучше всего в сезон. Особенно, если речь идет о клубнике и черешне.

К месту покупки ягод также нужно подходить внимательно, и не вестись на уверения продавца в том, что ягода выращена на собственном огороде.

Соломатина уточнила, что если бабушка выращивает клубнику для внуков — это одно, но если она выращивает ягоды на продажу то неизвестно, какие удобрения она использовала и в каких количествах.

Ягода с больших предприятий проходит контроль.

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«А вот на таких мелких аля-фермерских участках вполне [возможно], что никакого контроля вообще нет. Поэтому лучше в проверенных местах покупать ягоды», — рекомендовала врач.

Малину, например, часто можно увидеть не в магазинах, а у частных продавцов, иногда прямо на обочинах дорог. Соломатина отметила, что эту ягоду достаточно сложно промыть, а поскольку пыли и грязи в таких местах налетает больше, то и опасности для здоровья человека выше.

Как выбрать ягоды

При выборе клубники врач посоветовала обратить внимание на ее внешний вид: «косточки» на ягоде должны быть упругими, не выступающими, «утопленными», а ее хвостики — зелеными. Это говорит о свежести ягоды. Также у клубники должен быть свежий аромат. Если она ничем не пахнет, то от такого продукта лучше воздержаться.

Черешня должна быть не подгнившей.

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Крыжовник и смородину обычно обрабатывают меньше, не в промышленных масштабах. Но при выборе этих ягод тоже нужно быть внимательным: они должны соответствовать своему стандартному размеру.

При этом Соломатина отметила, что существует и большой крыжовник, но это специальный сорт этой ягоды.

«Нужно смотреть, <…> чтобы ягода пахла ягодой, чтобы она продавалась в сезон, чтобы это был не „стихийный“ рынок, желательно. Таким вот образом можно себя как-то обезопасить», — резюмировала врач.