Эксклюзив 01 апреля 2024, 14:21 Время рабочих лошадок. Почему лучше отказаться от премиальных автомобилей Автоэксперт Севастьянов посоветовал отказаться от премиальных авто Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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С 1 апреля в России начали по-новому рассчитывать платеж за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Теперь недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости будут учитывать в составе утилизационного сбора. Эксперты утверждают, что закон может повлиять на стоимость машин. Основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севастьянов рассказал «360», как выгодно приобрести авто в условиях повышения цен и от каких марок целесообразнее отказаться.

Далее — прямая речь.

На что обратить внимание при покупке автомобиля

В момент повышения цен нужно крайне внимательно относиться к стоимости автомобиля и методу его приобретения — будь то автокредит, трейд-ин или лизинг для юридических лиц. Не стоит вестись на рекламные предложения. Нужно внимательно изучить авторынок.

Приобретать стоит тот автомобиль, которым вы собираетесь интенсивно пользоваться, чтобы покупка оправдала себя. Покупать дорогие или премиальные автомобили сейчас нецелесообразно.

Вероятнее всего, это будет автокредит. Поэтому нужно правильно отнестись к оформлению документов. Проверьте, не заложил ли продавец в цену машины слишком высокие ставки по кредиту и обязательному страхованию.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Как правильно выбрать новый автомобиль

Сначала определите, какая машина вам необходима. С этим может помочь опытный автомобилист. Нужно понять, на какие дистанции вы ездите, какой груз возите, какое количество пассажиров, какой тип двигателя приоритетнее, нужен ли большой багажник. Эти вопросы помогут определить комплектацию железного коня.

Покупают не внешний вид, цвет и внешний дизайн, а функциональность. Для этого машина должна на 100% решать ваши задачи.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Однако некоторые водители выбирают статусную машину. По этой причине многие приобретают кроссоверы, которые совершенно непригодны для езды по внедорожью. Потом удивляются, почему бамперы, фары и элементы, которые чаще всего повреждаются в мелких ДТП, влетают в копеечку.

Опытный водитель приобретет авто европейского производства с дизельным мотором, с малыми эксплуатационными расходами, потому что он посчитает затраты не за один-три года, а на пять-шесть лет вперед. Такие автомобилисты ездят аккуратно, без ДТП, поэтому учтут расходы только на ТО и топливо.

Что поможет снизить цены на машины в России

Конечно, потребуется отмена любой медиарекламы: в интернете, у блогеров, на внешних фасадах домов, рассылки. Тогда отпускная цена с завода-производителя до потребителя увеличивалась бы всего на 5-10%. Сейчас покупатель переплачивает за автомобиль до 40%.

Развитию автомобильной отрасли поможет доступность машин. Если люди будут покупать транспорт, они будут тратить деньги на топливо, налоги, платные дороги, обслуживание.

Если машина находится в движении, это стимулирует автомобильную отрасль и все, что с ней связано.

Я бы снизил таможенные пошлины на ряд автомобилей или убрал их совсем. Также в России нужно развивать производство многоместных машин и авто повышенной проходимости, например УАЗ и семейства «Нива».