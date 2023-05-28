Эксклюзив 28 мая 2023, 16:58 Врачи научили военнослужащего заново дышать и говорить после ранения в зоне СВО Российские врачи научили военного заново дышать и говорить после ранения в зоне СВО РИА «Новости»

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Военнослужащий Даниил Гончаров получил серьезное ранение шеи во время боевого задания в зоне специальной операции. В тяжелом состоянии его привезли в больницу, где медики провели сложнейшую операцию и научили бойца заново дышать, питаться и говорить.

Попал под обстрел

«Моя группа выдвинулась в зону выполнения поставленной задачи. По ходу движения попали под минометный обстрел со стороны ВСУ. Двигались на транспорте по дороге, прилетели три снаряда. Первым из них меня ранило. Я сознание не потерял, все слышал и видел, но двигаться не мог», — рассказал Даниил.

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По словам молодого человека, в реанимации его сначала посещали самые негативные мысли, но потом он решил переключиться и поискать позитив даже в этой непростой ситуации.

«Когда лежал еще в реанимации, был такой момент, что думал — все. Но потом как-то переключился. Думал: а чего унывать-то, переживать? Потому что от этого только хуже будет», — добавил он.

Удалили гортань

Из-за обширных разрушений горла врачам пришлось полностью удалить мужчине гортань. После реабилитации медики провели сложную операцию, которая длилась практически девять часов.

«Мы сделали вставку между полостью рта и пищеводом в виде сегмента тонкой кишки, а брыжейку, прилежащую к этой кишке, использовали как изоляционный материал. Сосуды брыжейки сшили под микроскопом с сосудами на шее, с наружной сонной артерией и лицевой веной», — рассказал детали хирургического вмешательства врач-онколог Сергей Кравцов.

Теперь молодой человек сможет питаться, как и все другие люди.

«Результат этой операции нас приятно порадовал. С помощью рентгена мы проверили, как происходит проходимость, как работает глотательный механизм. После того как мы это все провели, разрешили пациенту питаться уже через рот», — пояснил начальник лор-отделения НМИЦ ВМТ имени Вишневского Станислав Егоров.

Вернули к полноценной жизни

Даниил признался, что восхищается работой медиков.

«Врачами я, конечно, восхищаюсь. Им просто медаль можно [вручать] за то, что они сделали. Благодарен, что смогли вернуть меня к почти полноценной жизни», — подчеркнул военнослужащий.

Кравцов добавил, что у Даниила есть потенциал на своем примере помогать раненым бойцам, чтобы они не опускали руки.