Эксклюзив 09 июня 2023, 14:57 «Впадать в панику значит работать на врага». Симоньян рассказала о помощи белгородцам Глава RT Симоньян — об обстрелах Белгородской области: нельзя впадать в панику Telegram

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ВСУ продолжают бить по Белгородской области с одной целью — запугать россиян. И в этой ситуации впадать в панику значит работать на врага, уверена главред RT Маргарита Симоньян. О том, как следует поступать в сложившейся ситуации, журналист рассказала в интервью проекту «Жеребцова и точка» на канале «360».

«В любой ситуации первое, [что необходимо] — молиться, и второе — нужно делать все, что от тебя зависит, чтобы ситуацию улучшить. И в данном случае облегчить страдания людей», — подчеркнула она.

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Симоньян отметила уже предложила помощь в своем Telegram-канале и призвала всех, у кого есть такая возможность, помогать людям, которые хотели бы покинуть Шебекино и другие обстреливаемые районы области.

«Нужно дать им возможность снять квартиры, пережить это время, пока мы не разгромим тех, кто их кошмарит. Но впадать в истерику — значит работать на врага», — добавила глава RT.

Военного смысла нет

Она выразила уверенность, что ВСУ бьют по Белгородской области только ради того, чтобы вызвать панику среди населения. И этому нужно противостоять.

«Они зачем шарашат Белгородскую область, это какой-то военный смысл — никакого», — заметила журналист

По словам Симоньян, после публикации объявления, поступили уже больше сотни обращений. Данные обратившихся проверяют, потому что, к сожалению, есть и мошенники.

«Несколько человек уже прислали документы, подтвердили данные. И я буду оплачивать им квартиры. Я сама потяну 5-10 семей, а дальше буду призывать обеспеченных людей к нормальности», — поделилась Симоньян.

Взять дело в свои руки

По ее мнению, ждать помощи от инстанций можно очень долго. Пока они раскачаются, может быть уже поздно. Поэтому стоит брать все в свои руки.

«Это же бюджетирование. Я сама возглавляю бюджетную медийную организацию. И ты пока эти деньги получишь, уже все пропало. Поэтому проще сделать самим. Людям помощь нужна сейчас, а не когда все инстанции пройдут свои бюрократические запятые и вспомнят о них в октябре», — пояснила она.

Симоньян отметила, что в этом нет ничего удивительного — так устроен бюрократический мир. И он такой везде. Причем на Западе, по ее оценке, ситуация еще хуже.

«Поэтому везде развит институт комьюнити, помощи друг другу. Это нормально. Люди должны помогать друг другу. А у инстанций свои задачи и они у нас справляются с ними неплохо в основном. И потом этого требует моя религия», — заключила глава RT.