Как приняли присоединение к России в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье | 360°

Общество 01 октября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber Возвращение домой ради общего будущего. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — о вхождении в Россию Жители республик Донбасса и присоединенных областей рассказали об ожиданиях от России YouTube

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Торжественная церемония подписания договоров о вхождении в Россию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошла в Кремле в пятницу, 30 сентября. За происходящими в Москве событиями внимательно следили жители республик Донбасса и освобожденных территорий. Для многих сам процесс стал одним из главных в их жизни.

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Ждали и дождались

Жительница Мариуполя Елена вместе с соседями устроила во дворе жилого дома чаепитие. Теплая погода конца первого осеннего месяца позволила организовать небольшой пикник около дома. Корреспондента «360» участники посиделок встретили фразой: «Чайку не желаете?»

Весной Елена находилась в Мариуполе и пережила ранение осколком снаряда. Интернет у женщины есть только в телефоне. О подписании договоров о вхождении в освобожденных территорий в состав России она узнала от журналистов.

«Дождались. Это большое счастье для нас. Большая радость», — призналась она.

Житель этого же дома — моряк и ветеран труда Юрий Серпуховитин — слушал выступление президента России по радио.

«Присоединили», — констатировал он.

Собеседник добавил, что теперь осталось дождаться решения Госдумы и Совета Федерации (палаты парламента должны ратифицировать договоры — примеч. ред.).

«Я всегда был в России. Родился на Украине, но в России был всегда», — подчеркнул Серпуховитин.

Пожелания мира

Группа активистов из общественного движения «Донецкая Республика» собрала участников на масштабный автопробег, посвященный результатам референдума и подписанию договоров. Более 50 автомобилей выехали на дороги, чтобы добраться до мемориального комплекса «Саур-Могила».

«Сегодня здесь собралась вся республика для масштабного автопробега „За большую Россию“, за референдум. Мы дожидаемся Волноваху и Мариуполь и едем на „Саур-Могилу“ праздновать», — заявил заместитель руководителя центрального исполкома движения Сергей Кондрыкинский.

Мемориальный комплекс стал центральным местом празднования вхождения Донецкой Народной Республики в состав России. На месте собрались около 500 автомобилей и огромное количество зрителей.

«Мы приехали с автопробегом из Ясиноватой. Мы очень долго, больше восьми лет ждали этого события. Это большой праздник, который мы выстрадали, заслужили», — заявила Анита Бондарь.

Житель Харцызска Николай подчеркнул, что теперь спокоен за республику, потому что она под защитой России.

«Я верю, что теперь все будет хорошо. Верю, что скоро закончатся бои, а все ребята вернутся живыми и здоровыми», — сказал он.

Для участия в митинге-концерте на «Саур-Могилу» приехали несколько тысяч человек. Там же устроили прямую трансляцию из Кремля. Так что подписание договоров собравшиеся видели в режиме реального времени.

Люди признались, что ждут от вхождения республики в Россию самого главного — мира и спокойной жизни.

«Мы долго к этому шли. И сегодня меня переполняет чувство радости. Я верю, что вот теперь наступит долгожданный мир», — заявила учительница донецкой школы Юлия.

Собравшихся на «Саур-Могиле» поприветствовали российские летчики.

Завершился митинг-концерт праздничным салютом.

После подписания договоров в ДНР на свет появилась первая россиянка. Председатель правительства республики Виталий Хоценко поздравил родителей с пополнением в семье и отметил, что из девочки вырастет настоящая патриотка.

Возвращение домой

Местом проведения главного митинга в Луганске стала Театральная площадь города. Собравшиеся жители смотрели выступление президента России Владимира Путина на большом экране. Некоторые женщины не смогли сдержать слез.

Участники митинга отметили, что ждали этого дня очень долго. Но отстояли свой выбор, чтобы окончательно вернуться домой.

«Это исторический момент для Луганска. Ждали восемь лет. Кто-то ждал с 1991 года. Мы действительно возвращаемся домой, в наш дом, в нашу Россию», — заявил в беседе с РИА «Новости» один из жителей.

«Эмоции только положительные, хорошие, фееричные, что наконец-то мы воссоединимся с Россией, будем одним целым. В принципе, как мы и были, может быть, не юридически, но фактически мы были всегда одним народом», — рассказал Анатолий Лаврентьев.

Глава администрации Первомайска Сергей Колягин опубликовал видео с поднятым на центральном флагштоке российскими триколором.

Общее будущее

Ближе к вечеру на площади Победы в центре Мелитополя люди собрались на праздничный концерт. У многих в руках — флаги России. В день подписания договоров в другом городе Запорожской области, Бердянске, прошел флешмоб среди жителей. Они вывесили российский триколор на окна и балконы.

«Спасибо, что Россия нас принимает — и сможем идти уже вместе в общее будущее», — поделилась с корреспондентом РИА «Новости» жительница Мелитополя.

Пришедшая на митинг-концерт студентка в беседе с журналистами назвала 30 сентября днем исторического события, которого все очень долго ждали.

«Я чувствую большую гордость из-за того, что мы теперь действительно в составе России», — добавила она.

В Херсоне жители пришли к памятнику Александру Суворову, чтобы принять участие в митинге в честь подписания соглашений с Россией. На месте установили музыкальное оборудование, а местные артисты развлекали собравшихся песнями.

Прибывшая в столицу области жительница Новой Каховки Анна в беседе с журналистами отметила, что ее родной населенный пункт ежедневно фигурирует в сводках новостей, но в связи с печальными событиями.

«Поэтому никто не удивляется, что жители Новой Каховки на прошедшем референдуме сделали свой выбор в пользу присоединения нашей Херсонской области к России. Мы видим, как Россия предпринимает много усилий для защиты нашего города», — подчеркнула она.

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