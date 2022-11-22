Эксклюзив 22 ноября 2022, 21:09 Возрождение производственных аптек сместит фокус на пациента Фармаколог Эдигер: возрождение производственных аптек обеспечит персонализированный подход РИА «Новости»

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Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек. Теперь россияне смогут покупать препараты с индивидуальными дозировками по рецептам врачей. Как пояснил «360» фармаколог Александр Эдигер, одобренная инициатива обеспечит персонализированный подход, при котором будут учитываться потребности конкретного пациента.

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Далее — его рямая речь.

Состояние неуверенного импорта

На сегодняшний день ситуация на лекарственном рынке продолжает оставаться сложной. Эти сложности наступили не с началом спецоперации, а стали очевидны с течением длительного периода времени — примерно 10 лет. Это связанно с тем, что огромное количество, если мы говорим о денежном выражении, более 70% лекарств — это импорт. В то же время этот импорт создает невероятно высоко задранную цену упаковки.

Мы сейчас находимся в состоянии так называемого неустойчивого и неуверенного импорта. В первую очередь проблемы связаны с логистикой.

Создание любыми способами чего-то для России из привозных субстанций или полупродуктов является положительным. Законопроект имеет достаточно большой резон. Это максимальное приближение фармацевтических продуктов всех сортов к потребителю. <...> Создание или возврат к так называемым микропроизводствам означает возможность очень хорошего приспособления к конкретным потребностям конкретного пациента. Конечно, это потребует более серьезного уровня работы фармацевтов, который в последнее время был в значительной мере утерян.

Нехватка импортных вакцин у ветеринаров

Информацию о дефиците иностранных вакцин у ветеринаров необходимо перепроверять. Если где-то есть определенные перебои, это не означает, что так происходит по всей стране.

У нас постоянно есть сигнал о том, что где-то несколько дней нет каких-то лекарственных препаратов. Как правило, это не означает какой-то реальный дефицит. Тем не менее, почти полная изоляция России на мировых рынках не может не отразиться на лекарственном снабжении.