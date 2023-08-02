Общественный деятель Карина Арчкова: эти выходные бессмысленны и для ребенка, и для родителя

Психолог Марина Гладышева: два дополнительных дня будут полезны только тем, кто умеет планировать

Депутат Госдумы Василий Власов предложил дать два дополнительных выходных в месяц парам с детьми младше года. По мнению парламентария, у этой категории граждан отсутствуют льготы, за исключением права на пять выходных дней в случае рождения ребенка. Однако на работающего родителя ложится нагрузка по уходу за младенцем. «360» вместе с экспертами разбирался, полезна ли эта инициатива.

Далее — прямая речь собеседников «360».

Чтобы помогать родителям с точки зрения ухода, нужно развиватьсистему детских яслей, а не садов, а также групп продленного дня в школах.

Начнем с того, что попытка помочь родителям обернется проблемами для них: работодатели будут в меньшей степени стремиться нанимать такого рода сотрудника. Это ведь дополнительная льгота.

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Психолог Марина Гладышева: два дополнительных дня будут полезны только тем, кто умеет планировать

Дополнительные два дня в месяц предоставят возможность решать какие-то сложные проблемы, но кардинально это ничего не изменит. Это всего лишь два дня, а ребенку внимание нужно ежедневно.

Женщины, которые выходят на работу в декрете, на час раньше освобождаются. Это важнее: мама может на час больше уделить внимания ребенку или решить какие-то вопросы.

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Если женщина обладает навыком грамотного планирования, эти два дня кому-то пригодятся. Однако большинство родителей живут в суматохе. Решить все дела [эти два дня] не помогут.

Каждый отдыхает по-своему. Если родитель хочет отдыхать [от малыша], то, получается, для него это не наслаждение, а нагрузка. Нужно смотреть глубже: почему нет возможности наслаждаться проведенным с ребенком временем?

Необходимо подумать, как можно выстроить день, чтобы была возможность пожить для себя. Стоит искать компромисс: например, с бабушкой оставить ребенка, чтобы отрегулировать свой день для отдыха.

Если есть физическая усталость, необходимо искать баланс. Многие родители, когда дети спят, могут заниматься собой и своими делами. Может, на какое-то время приглашать по возможности няню.

Если я хочу отдыхать от своего ребенка или социальной роли [родителя], нужно работать с собой. С ребенком должно быть хорошо, иначе ему [с вами] хорошо не будет.