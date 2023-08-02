02 августа 2023, 18:24
Дополнительные выходные для родителей младенца. Возможность разобраться с делами или потеря денег?
Психолог Гладышева: два выходных дня не избавят родителей младенца от хлопот
- 01Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: возникнут проблемы с трудоустройством из-за такой льготы
- 02Психолог Марина Гладышева: два дополнительных дня будут полезны только тем, кто умеет планировать
- 03Общественный деятель Карина Арчкова: эти выходные бессмысленны и для ребенка, и для родителя
Депутат Госдумы Василий Власов предложил дать два дополнительных выходных в месяц парам с детьми младше года. По мнению парламентария, у этой категории граждан отсутствуют льготы, за исключением права на пять выходных дней в случае рождения ребенка. Однако на работающего родителя ложится нагрузка по уходу за младенцем. «360» вместе с экспертами разбирался, полезна ли эта инициатива.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: возникнут проблемы с трудоустройством из-за такой льготы
Начнем с того, что попытка помочь родителям обернется проблемами для них: работодатели будут в меньшей степени стремиться нанимать такого рода сотрудника. Это ведь дополнительная льгота.
Чтобы помогать родителям с точки зрения ухода, нужно развиватьсистему детских яслей, а не садов, а также групп продленного дня в школах.
Помимо необходимости в перечисленных мерах, должна развиваться культура и инфраструктура бесплатных дополнительных образовательных программ, касающихся вопросов творческих возможностей детей.
Психолог Марина Гладышева: два дополнительных дня будут полезны только тем, кто умеет планировать
Дополнительные два дня в месяц предоставят возможность решать какие-то сложные проблемы, но кардинально это ничего не изменит. Это всего лишь два дня, а ребенку внимание нужно ежедневно.
Женщины, которые выходят на работу в декрете, на час раньше освобождаются. Это важнее: мама может на час больше уделить внимания ребенку или решить какие-то вопросы.
Если женщина обладает навыком грамотного планирования, эти два дня кому-то пригодятся. Однако большинство родителей живут в суматохе. Решить все дела [эти два дня] не помогут.
Каждый отдыхает по-своему. Если родитель хочет отдыхать [от малыша], то, получается, для него это не наслаждение, а нагрузка. Нужно смотреть глубже: почему нет возможности наслаждаться проведенным с ребенком временем?
Необходимо подумать, как можно выстроить день, чтобы была возможность пожить для себя. Стоит искать компромисс: например, с бабушкой оставить ребенка, чтобы отрегулировать свой день для отдыха.
Если есть физическая усталость, необходимо искать баланс. Многие родители, когда дети спят, могут заниматься собой и своими делами. Может, на какое-то время приглашать по возможности няню.
Если я хочу отдыхать от своего ребенка или социальной роли [родителя], нужно работать с собой. С ребенком должно быть хорошо, иначе ему [с вами] хорошо не будет.
Общественный деятель Карина Арчкова: эти выходные бессмысленны и для ребенка, и для родителя
Сама по себе идея, конечно, интересна, потому что мы с энтузиазмом относимся к дополнительным выходным. Однако тут речь [о выходных] без сохранения заработной платы. Какие фонды будут оплачивать двухдневные каникулы?
Облегчит ли это жизнь родителям — вряд ли, потому что [останутся] семейные обязанности и домашний быт. Будет ли за два дня папа младенца до года принимать более активное участие в воспитании?
Отдыха не получится, поскольку есть быт. Если мы рассматриваем это как потерю заработной платы за два пропуска рабочих дня, то родители теряют в среднем шесть тысяч рублей.
Василий Власов — инициатор предложения — своих детей пока не имеет, поэтому для него, наверное, немного понятна история, что такое два выходных дома с детьми. Возможно, на работе даже немного легче.
Самый трудный возраст у ребенка начинается с двух-трех лет, когда он требует больше внимания. Это время, когда малыша нужно отдавать в детские сады, чтобы он социально развивался. Речь не о выходных для родителя.
Может быть, [поможет снять нагрузку] не два выходных дня, а укороченный рабочий день, например на полчаса. Чтобы папа пораньше с работы приезжал и занимался воспитанием детей.
Два дня бессмысленны и для самих родителей, и для ребенка.
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