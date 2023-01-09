Общество 09 января 2023, 01:18 Возмездие за Макеевку, госпитализация Михалкова, рождественское перемирие. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира со 2 по 8 января 2023 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли удар по размещенным в общежитиях Краматорска боевикам ВСУ. Это стало частью операции возмездия за погибших в Макеевке солдат в новогоднюю ночь. Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков попал в больницу с гриппом. Украина не поддержала предложение России о режиме прекращения огня в сочельник и Рождество. Под ударами оказались жители освобожденных территорий.

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире со 2 по 8 января 2023 года, — в фотогалерее «360».

Удар в новогоднюю ночь

Украинские военные в ночь с 31 декабря на 1 января запустили шесть ракет HIMARS по зданию училища в Макеевке, где находился пункт временного расположения российских военных. Два снаряда перехватила система противовоздушной обороны, но остальные попали в цель.

Здание оказалось полностью разрушено. Минобороны России сообщило, что погибли 63 солдата и офицера. Но в ходе разбора завалов нашли новые тела. Таким образом количество жертв выросло до 89 человек. Погиб в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин.

По данным Минобороны, причиной удара стало использование военнослужащими мобильных телефонов. Украинские войска смогли запеленговать сигналы и получить координаты местонахождения российских войск для нанесения удара.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в Макеевке находились военные из его региона. Он подчеркнул, что все семьи погибших получат необходимую помощь. На следующий день в городах Самарской области прошли траурные мероприятия о погибших.

Российские военные ответным огнем уничтожили украинскую установку HIMARS, из которой запустили ракеты по Макеевке.

В госпиталь Ростова-на-Дону, куда доставили раненых военных, отправился губернатор Азаров. Он заявил, что бойцы проявили мужество и отвагу. После удара, несмотря на контузии и травмы, солдаты вытаскивали из-под завалов выживших сослуживцев. Они не остановились даже после приезда на место спасателей. Глава региона подчеркнул, что намерен добиваться приставления их к наградам.

Временно исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин уже подготовил приказы о награждении шести военных из Макеевки. Он добавил, что это не окончательное число. Данные по остальным раненым собирает Минобороны, чтобы подать представление о награждении. Уцелевшие бойцы пообещали, что они отомстят за своих погибших сослуживцев.

Ответный удар российские войска нанесли в ночь на воскресенье, 8 января. В ходе операции возмездия ракеты поразили два общежития в Краматорске, где находились более 1500 украинских военнослужащих. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что вычислить место дислокации помогли данные разведки. В результате удара уничтожены более 600 украинских солдат и офицеров.

Михалков попал в больницу

РИА «Новости»

Российский режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков попал в больницу. Сообщения об этом появились в четверг 5 января. Telegram-каналы заявили, что врачи диагностировали у него заражение коронавирусом и наложившуюся на инфекцию пневмонию. Состояние Михалкова назвали тяжелым и уточнили, что он находится в реанимации.

Госпитализацию режиссера подтвердила его супруга Татьяна Михалкова. Она подчеркнула, что точный диагноз еще не известен, а сообщения о тяжелом состоянии преждевременны.

В пресс-службе Михалкова подчеркнули, что врачи поставили ему в качестве предварительного диагноза грипп. Источник «360» подтвердил эту информацию и добавил, что вместе с гриппом у режиссера нашли признаки системного воспаления. Собеседник подчеркнул, что Михалков действительно находится в реанимации, но он в сознании. За ним постоянно наблюдают врачи.

Перемирие под обстрелами

В преддверии Рождества патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением остановить боевые действия в зоне проведения спецоперации, чтобы православные верующие смогли спокойно посетить праздничные службы в храмах.

Предложение главы РПЦ поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В официальном заявлении российский лидер призвал власти Украины поступить также.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что решение президента России касается только прекращения наступления российских войск. Ответ на провокации противника последует обязательно.

Соглашаться на объявление режима тишины украинские власти не захотели. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что видит в этом предложении попытку скрыть новые шаги «агрессии». Мнение украинских властей поддержали в Евросоюзе и США.

Американский лидер Джо Байден заявил, что это попытка российских военных получить небольшую передышку.

Но Вооруженным силам Россиии было не до отдыха. Практически сразу с момента наступления режима перемирия ВСУ открыли огонь по Донецку. Обстрелы мирных населенных пунктов не прекращались все время режима тишины.

После его окончания Минобороны России сообщило, что украинские военные несколько десятков раз открыли огонь по позициям военных и запустили по населенным пунктам более 200 снарядов тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Оскандалившиеся звезды

РИА «Новости»

Прошедшая неделя оказалась очень богата на скандалы с уехавшими из России известными людьми шоу-бизнеса. Первым опозорился певец Валерий Меладзе, ставший участником новогоднего концерта в Дубае.

Во время общения со зрителями певец попал на гражданина Украины, который сначала попросил Меладзе передать привет его жене. В ходе общения собеседник певца произнес лозунг, прославляющий Украину. Меладзе смутился, но шепотом ответил на известный лозунг. После он поправился и объявил, что все собравшиеся здесь вне политики.

За поддержку националистических украинских лозунгов певца предложили лишить всех званий и назвали предателем России.

Сам Меладзе попытался оправдать свое поведение и подчеркнул, что не пытается кому-то угодить, но готов сделать все, чтобы между двумя близкими народами установилось согласие.

Оказалось, что не один певец знаком с известным лозунгом. Его также знает юморист Максим Галкин*. В ходе своего выступления он отреагировал на выкрик из зала и заявил, что, хотя его попросили быть нейтральным, не ответить на этот призыв он не может. После Галкин повторил ответную кричалку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что каждый, кто использует подобные коды-пароли, салютует нацизму и фашизму.

Меладзе и Галкина переплюнул в своих заявлениях актер Артур Смольянинов, давший скандальное интервью заблокированному в России изданию «Новая газета Европа».

Исполнитель роли Лютого в фильме «9-я рота» заявил, что готов вступить в боевые действия на стороне Украины, признался в наплевательском отношении к России и готовности принять ее полное уничтожение.

Ему ответил другой актер фильма Сослан Фидаров. Он пристыдил коллегу за его заявления и призвал больше не врать публике.

В возникшую дискуссию о том, как поступать с предателями, вмешался заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что действовать надо по закону, а когда он не работает — вспомнить о правилах военного времени.

Дальний поход «Адмирала Горшкова»

Оснащенный гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» вышел на военную службу. Президент России Владимир Путин пожелал экипажу корабля успехов.

Первым заданием фрегата стал длительный поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Во время прохода военные отработают применение гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях.

По мнению российских и западных военных экспертов, после выхода российского фрегата баланс морских сил в мире серьезно изменился.

Мир простился с Пеле

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле прошла на стадионе «Вила Бельмиру» в бразильском городе Сантосе. Она продолжалась сутки, количество собравшихся превысило 200 тысяч человек. В последний раз увидеть 82-летнего футболиста поклонники приехали с семьями и детьми.

Гроб с телом футболиста поместили в белом шатре на поле стадиона. Во время чтения заупокойной молитвы к гробу подошел президент Бразилии Лула да Силва вместе с супругой Розанджелой.

После окончания панихиды гроб установили на пожарную машину и накрыли флагом Бразилии. Машина отправилась в путь длинной 13 километров. В маршрут включили дом матери футболиста Селесты, которой недавно исполнилось 100 лет. Последней точкой стал Вселенский мемориальный некрополь. Это самое большое вертикальное кладбище, больше напоминающее многоэтажный дом, где свой последний приют нашел Пеле.

В день похорон легендарного футболиста глава FIFA Джанни Инфантино призвал футбольные федерации всего мира присвоить имя Пеле одному стадиону в каждой стране.

Снегопад довел звезду «Мстителей» до больницы

Соцсети

Известный по серии фильмов «Мстители» исполнитель роли Соколиного глаза актер Джереми Реннер попал в больницу после неудачной уборки снега. К врачам пострадавшего доставили на вертолете. Медики сообщили, что он находится в тяжелом состоянии.

В полиции уточнили, что Реннер попал в аварию со снегоочистительной техникой. Сначала правоохранители отказались раскрыть подробности, но после уточнили, что актер приехал на гусеничном тягаче, чтобы помочь родственнику вытащить застрявшую в сугробах машину.

Когда актер прицепил трос к машине, тягач тронулся с места. Реннер пытался запрыгнуть в кабину, но попал под гусеницы. Помощь ему оказали свидетели происшествия. Актер опубликовал в своих социальных сетях фото из больницы и поблагодарил поклонников за слова поддержки.

Умер Руслан Хасбулатов

РИА «Новости»

Бывший сторонник, а после непримиримый противник первого президента России Бориса Ельцина, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет.

Свои соболезнования родным и близким политика выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он напомнил, что Хасбулатова еще ребенком вместе с родителями сослали в Казахстан. Но благодаря своему упорству и труду он стал известным политиком, а после — доктором экономики. Глава Чечни подчеркнул, что умер ярчайший представитель нации.

После ухода из политики Хасбулатов работал заведующим кафедрой мировой экономики РЭУ имени Плеханова. Его коллега Андрей Кошкин отметил, что со временем бывший председатель Верховного Совета не изменил себе и всегда давал объективную оценку происходящим событиям.

О бескомпромиссности Хасбулатова свидетельствовали его дела и поступки, которые он допускал во время нахождения у власти.

Тело Руслана Хасбулатова доставили в Чечню. Церемония прощания прошла в поселке Калинина, откуда бывшего политика увезли в семейное село Толстой-юрт.

Хабиб выбрал семью

РИА «Новости»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прекратил тренерскую работу и решил полностью уйти от индустрии смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщили СМИ со ссылкой на близкие к спортсмену источники. По словам собеседников журналистов, на такой шаг бывший боец пошел, чтобы больше времени посвятить семье.

Сам Нурмагомедов косвенно подтвердил эти сообщения. В своих социальных сетях он опубликовал фотографию команды, в которой призвал участников беречь себя.

«Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте», — написал он.

Словно подтверждая правдивость сообщений о своем уходе из MMA, боец сделал репост сообщения одного из Telegram-каналов.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев усомнился, что Хабиб Нурмагомедов может полностью прекратить карьеру тренера. Он пояснил, что сейчас постоянно выступает его ученик Ислам Махачев, поэтому бойцу придется следить за успехами своего подопечного.

Хабиб Нурмагомедов пока никак не подтвердил, но и не опроверг свой окончательный разрыв с MMA.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.