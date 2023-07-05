Правительство поддержало законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры — жильцов обяжут платить от пяти до 10 тысяч рублей. Нововведение должно сократить число взрывов бытового газа. Но, возможно, вместо сурового наказания рублем стоит лучше информировать людей и убедить их в том, что ответственность за халатное отношение к вопросу неотвратима.

Принятие законопроекта призвано сократить число взрывов бытового газа в жилых домах и простимулировать жителей более ответственно подходить к обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.

Для должностных лиц максимальный размер штрафа возрастет до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч. За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будут наказывать: размер штрафа составит до 10 тысяч рублей.

Сейчас штрафы для граждан за недопуск специалистов в квартиру составляют от одной до двух тысяч рублей. Законопроектом же предлагают увеличить их до 5-10 тысяч.

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Член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин: неуместная мера

Считаю, что это неуместная мера. <...> У нас проверяют газовое оборудование те, кто продает газ. Понятно, что им выгодно говорить, что оборудование в порядке.

Когда происходят взрывы и ежегодно гибнут десятки людей, они отвечают, что их не пускают. Но правда заключается в том, что никто и не ходит.

Штраф в 10 тысяч рублей сопоставим с пенсией в регионе. Я уж не говорю про стипендии. Сумма близка к прожиточному минимуму, и предлагают вот так наказывать.

Надо начинать не со штрафов. Здесь важнее все-таки неотвратимость наказания, а не его размер. Сумма штрафа ведет к коррупции.

И что будет с этим штрафом в 10 тысяч рублей? Будет приходить инспектор и вымогать. Пусть это лучше будет 500 рублей, но неотвратимо.

Плюс необходимо поменять систему уведомления граждан. Как сегодня проверяют газовое оборудование? Никто не знает, что придет инспектор. При этом 80% жильцов работают или учатся.

Когда у нас есть «Госуслуги», региональные порталы, уведомлять надо по всем доступным коммуникационным каналам. В том числе [рассылать] СМС, [писать в] мессенджеры, на электронную почту. То есть там, где можно зафиксировать направление уведомления. И только после этого говорить о каких-то штрафах.