Общество 28 июня 2023, 16:03 Ворваться и победить! ЯRUS поддержит команду «Про Путешествия» в международном ралли-рейде Команда «Про Путешествия»

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Захватывающие гонки, экстремальные заезды, преодоление препятствий: команда «Про Путешествия» ворвалась в международный ралли-рейд «Шелковый путь» при поддержке партнера — российской соцсети ЯRUS. Через какие регионы простилается маршрут и где смотреть самый свежий контент о масштабном событии, рассказал участник гонки — путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев.

Маршрут длиной 5228 километров через 13 регионов России ожидает участников крупнейшей гонки Евразии «Шелковый путь»: с 5 по 15 июля команда «Про Путешествия» во главе с Богданом Булычевым проедет на подготовленном арктическом внедорожнике Land Cruiser 300 и легендарном боевом КамАЗе от команды «КамАЗ-мастер».

«Наша цель — ворваться, победить и выйти с медалями и наградами 15 июля на Красную площадь. Мы совершенно точно планируем выиграть в нашей категории: для всей нашей команды и для меня лично — это реализация мечты, которая есть в сердцах миллионов человек. В рамках участия в „Шелковом пути“ мы и воплощаем эту мечту в реальность», — поделился профессиональный путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев.

Команда «Про Путешествия»

Гонщик уверен: пользователи ЯRUS первыми смогут увидеть подробности масштабного события. Видеоконтент, фото и вертикальные сюжеты с места события опубликуют в российской соцсети — эксклюзивы станут доступны для всех подписчиков команды «Про Путешествия» — Богдана Булычева и Андрея Корха.

«Контент для пользователей ЯRUS будет доступен раньше, чем на других площадках. Зрителей ждет эксклюзив! Каждый сможет следить за нами: именно в ЯRUS вы узнаете все основные новости и ключевые моменты гонки. Мы расскажем о легендарных командах, покажем интересные особенности гоночного КамАЗа и поделимся подробностями масштабного события!» — отмечает Богдан Булычев.

Команда «Про Путешествия»

Жители нескольких регионов России станут свидетелями экстремальных соревнований. Участники гонки проедут республики Татарстан и Башкортостан, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую, Московскую области и столицу.

Российская социальная сеть ЯRUS объединяет более 12 миллионов пользователей. Ежедневно крупнейший новостной агрегатор в стране обрабатывает более 70 тысяч информационных поводов из порядка 10 тысяч официальных источников, а также Telegram-каналов. Сегодня приложение ЯRUS доступно для скачивания в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore, AppGallery и NashStore.