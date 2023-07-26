Общество 26 июля 2023, 16:20 Белые воротнички да фартуки. Нужна ли обязательная форма в российских школах? Омбудсмен Волынец: форма по ГОСТу и сертификаты урегулируют социальную проблему в школах Ученицы минской школы идут на занятия 1 сентября. / РИА «Новости»

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Государственная дума вместе с Роскачеством предложили ввести школьную форму по ГОСТу. Через год все российские школьники в обязательном порядке будут носить единую одежду в учебных заведениях. Какие стандарты и требования утвердило Роскачество и что по этому поводу думают взрослые, а, главное, дети — в материале «360».

1 ГОСТ на школьную форму Новый стандарт от Роскачества Во втором полугодии 2024 года Роскачество планирует представить окончательную версию стандарта на форму. Производители, которые решат использовать его для маркировки товаров, будут обязаны соответствовать новым требованиям ГОСТа. Он установит список одежды, которая относится к данной категории, и определенные критерии для формы, материалов, используемых в производстве и маркировки продукции. Как пояснили в Роскачестве, целью стандарта является недопустимость использования материалов низкого качества. Раскройный цех швейной фабрики «Айвенго» в Иваново. / РИА «Новости» Что будут носить школьники Форма должна быть единообразной по стилю и сочетанию цветов. Она будет состоять из повседневных и торжественных вещей для девочек и мальчиков, включая блузки, жилеты, пиджаки, кардиганы, джемперы, свитера, рубашки, платья, брюки и шорты. Школьная форма также должна соответствовать климатическим условиям региона, где проводится учебный процесс. Одежда, соответствующая ГОСТу, должна обладать несколькими качествами, среди которых — гигроскопичность — способность впитывать водяные пары, хорошая воздухопроницаемость и низкий уровень токсичности материалов. Эти характеристики указывают на то, что изделие не является аллергенным. Министерство промышленности и торговли следит за изменениями, касающимися разработки стандартов для школьной формы, и активно участвует в обсуждениях этого вопроса, выражая позицию отраслевого сообщества. Ученики во время торжественной линейки открытия школы № 217 в Новосибирске. / РИА «Новости»

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков Доступная форма без страха испортить Школьная форма должна быть предельно простой, доступной и дешевой. В советский период форма стоила значительно меньше, чем обычная одежда для носки. Для этого существовала специальная социальная политика. В школе ребенок может испачкать одежду. И сейчас в период обучения вводятся трудовая деятельность, элементы самообслуживания: дети будут заниматься уборкой класса и различными видами других обязанностей в стенах школы. Форма должна быть повседневного вида носки для всех видов деятельности. Ученик Православной Свято-Петровской школе в Москве убирается в классе после занятий. / РИА «Новости» Финансовый момент Родители должны располагать необходимыми средствами, чтобы эту школьную форму приобрести. Превращать ее в элитную одежду ни в коем случае нельзя. Разработчики и производители должны это дело учитывать. Если такие комплекты не будут отвечать этим требованиям, то это сразу надо браковать. Второй важный элемент — возможность выдачи государственных дотаций. Но есть одна опасность: на этих схемах могут возникнуть элементы мошенничества. Производители могут договариваться с организаторами, занимающимися распределением средств по дотациям, а школьная форма все равно не будет отвечать заявленным требованиям. Лучше делать ее доступной, дешевой и достаточно практичной.

3 Уполномоченный по правам ребенка по Республике Татарстан Ирина Волынец Качество материалов Сейчас дети ходят непонятно в чем, а родители рассчитывают на добросовестность производителей и продавцов. Но она есть не всегда, особенно когда одежду шьют из китайских тканей. Есть определенные критерии, разработанные еще в Советском Союзе. Никто не говорит, что детская одежда должна быть исключительно из натуральных тканей: даже хлопок, шелк или шерсть со временем деформируются и после нескольких стирок становятся непригодными для носки. В зависимости от сезона есть оптимальное соотношение синтетики и натуральных тканей: летом — искусственная ткань с хлопком, зимой — с шерстью. Раскройный цех швейной фабрики «Айвенго» в Иваново. / РИА «Новости» Сертификат на покупку школьной формы Производство из материалов высокого качества может привести к подорожанию школьной формы. Но если государство действительно предусмотрит выдачу сертификатов на одежду для школьников, то это станет хорошим подспорьем для родителей и должной поддержкой семейного бюджета. Более того, составят список производителей и продавцов, у которых по этим сертификатам можно будет покупать школьную форму. Но если родители захотят приобретать одежду за личные средства, то они будут иметь на это право. Однако мне кажется, что большинство воспользуются возможностью поддержки от государства. В целом введение единой школьной формы исключает дискомфорт у детей из малообеспеченных семей. Школьники, которые не в состоянии носить брендовую одежду, могут чувствовать себя в какой-то степени ущемленными.

4 Что думают люди про ГОСТ школьной формы: мнения за и против Мнения за и против «360» спросил у читателей в Telegram-канале мнение по поводу единых требований и стандарта одежды для школьников. Пользователям предложили ответить на вопрос: «Как вы смотрите на инициативу Госдумы на введение в 2024 году ГОСТа на школьную форму?». Большинство респондентов (74,5%) поддержали идею ведомства. По их мнению это поможет воспитать в детях чувство социального равенства. Однако некоторые (25,5%) выступили против инициативы, аргументируя свой ответ тем, что одежда никак не влияет на образование и успеваемость, а цены на «госстандарт» будут высокими. Телеканал «360» Оценка инициативы в целом В комментариях под опросом подписчики отметили, что неплохо было бы вернуть советскую форму с фартуками. Однако другие выступили против формы. По их мнению, в современном мире бессмысленно заставлять детей быть одинаковыми и придерживаться делового стиля в одежде. «Дети имеют право выбирать, в чем ходить и что носить», — написал пользователь. Также комментаторы задели тему стоимости одежды. Цены, по их словам, должны быть минимальными и приемлемыми для всех. «При необходимости нужна поддержка государства и возможность приобретения каждого компонента по отдельности, а не набором», — уточнил один из пользователей. Посетители на школьной ярмарке в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» в Москве. / РИА «Новости» Главной темой обсуждения стала стоимость будущих комплектов для школьников. По словам родителей обучающихся, без того далеко не дешевая форма может стать еще дороже. «Если форма должна быть единообразной, то пусть государство ее выдает, а не продает! Комплект будет бешеных денег стоить при качественных материалах, а далеко не у каждой семьи есть на это средства», — подчеркнула комментатор. Респонденты также предположили, что переход на единую форму следует организовать в несколько этапов: сначала младшие классы, потом — средняя школа и затем — уже и старшеклассники.