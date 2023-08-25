Эксклюзив 25 августа 2023, 17:28 «Вопрос норм морали». Покрасившие собаку в розовый цвет воронежцы могли не нарушить закон Зоозащитник Белозерская: специальная краска не могла навредить «собаке-барби» Соцсети

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Жители Воронежа выкрасили свою собаку в розовый цвет, ставший очень популярным после выхода на экраны фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли. Общественность напугало, что пес стал жертвой нового тренда, но владельцы заверили, что краска была безопасной. Волонтер и зоозащитник Лидия Белозерская рассказала «360», что иногда шерсть животных окрашивают специальной грумерской краской, вреда питомцам это не несет.

«У нас все регламентируется законом о защите да животных, если это не подходит под статью „Жестокое обращение“, значит, ничего никому не будет. Собака по нашему законодательству — это имущество», — сказала Белозерская.

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По мнению зоозащитника, красить собачью шерсть в розовый — странно. Но, с другой стороны, даже дети окрашивают себе волосы. Наука шагнула далеко вперед, и красящие вещества стали более щадящими и безопасными. Дизайнерским породам собак, отметила собеседница издания, иногда подкрашивают хвосты.

«Это нечастая практика, но бывает, что девушки своим пуделям, шпицам хвостики красят в яркий цвет. Мы же, люди, голову тоже красим каждый день, и никто не под какую статью не подходит. Если [случай] не подходит под [статью УК] „Жестокое обращение с животным“, то тут уже вопрос норм морали», — отметила она.

Белозерская отметила, что многие владельцы животных любят наряжать их в смешные комбинезоны. В целом, проблем в этом нет. Но если бы собаке краской что-то выжгли, она бы пострадала, это бы был совершенно другой разговор.

Пользователей Сети возмутило поведение жителей Воронежа, покрасивших собаку в розовый цвет. С животным с удовольствием фотографировались и отмечали, что пес попал в «барби-тренд».